Verejný dlh Slovenska je približne šesťdesiat percent HDP. Túto vetu pozná takmer každý, kto občas pozrie správy. Oveľa menej ľudí však vie povedať, koľko to je v eurách, o koľko sa dlh za posledné roky zvýšil a koľko z neho pripadá na jedného človeka. Nie je to ich chyba. Médiá o dlhu aj o deficite informujú takmer výlučne v pomere k HDP a suma v eurách sa do správ dostane len výnimočne.
Podľa Eurostatu dlžil sektor verejnej správy k 30. 6. 2026 86,4 miliardy eur. V roku 2008 to bolo 19,6 miliardy, teda viac ako štyrikrát menej. Pri deficite je obraz podobný. Rok 2020 aj rok 2023 skončili s deficitom 5,3 % HDP, v eurách však 5,0 a 6,6 miliardy. Za rok 2025 sa deficit odhaduje na 4,4 % HDP, čo vyznieva ako zlepšenie, ale stále ide o 6,1 miliardy eur, ktoré si štát musel za jediný rok požičať. Pre porovnanie, v roku 2019 to bola 1,1 miliardy.
15 976 eur
Toľko vychádzalo k 30. 6. 2026 na každého obyvateľa Slovenska, od novorodenca po dôchodcu. Štvorčlenná domácnosť tak nesie podiel vyše 60 tisíc eur, hoci si nič nepožičala a žiadnu zmluvu nepodpísala. Odvtedy suma ďalej rastie, podľa orientačného odhadu približne o 305 eur každú sekundu.
Prečo percentá klamú
Pomer dlhu k HDP nie je zlý ukazovateľ. Hovorí, aký veľký je dlh vzhľadom na výkon ekonomiky, a preto ho používajú aj európske pravidlá. Ako jediná informácia je však zavádzajúci, pretože ide o zlomok a zlomok sa dá zmenšiť dvoma spôsobmi: znížiť čitateľa alebo zväčšiť menovateľa. HDP sa pritom meria v bežných cenách, takže menovateľ rastie aj vtedy, keď sa reálne nevyrobí nič navyše a len zdražuje.
Najzreteľnejšie to vidno na rokoch vysokej inflácie:
Za dva roky pribudlo 7,5 miliardy eur dlhu, a predsa pomer k HDP klesol takmer o päť bodov. Ekonomika za tie dva roky reálne rástla spolu len zhruba o 3 % (0,6 % a 2,5 %), kým deflátor HDP, teda rast cien v celej ekonomike, stúpol spolu približne o 18 % (7,4 % a 10 %). Väčšinu nárastu HDP teda mali na svedomí ceny. Pokles dlhu v percentách teda zaplatili ľudia pri nákupoch vyššími cenami, nie štát šetrením.
Bratislava ako učebnicový príklad
Ten istý mechanizmus funguje aj v samospráve. Zadlženosť Bratislavy sa meria ako dlh v pomere k bežným príjmom predchádzajúceho roka a podľa údajov mesta klesla z 51,7 % v roku 2018 na približne 45,9 % v roku 2025. V komunálnej kampani to zaznievalo ako jeden z hlavných úspechov.
Dlh mesta v eurách pritom rástol. Koncom roka 2022 presahoval 173 miliónov eur, o dva roky neskôr dosiahol 215,9 milióna. Pomer klesal preto, že príjmy rástli ešte rýchlejšie, a k tomu prispeli aj samotní Bratislavčania. Od roku 2024 sa daň z nehnuteľností zvýšila v priemere o 35 % a poplatok za komunálny odpad o 30 %. Obyvateľ teda platí viac, mesto dlží viac a ukazovateľ ukazuje zlepšenie. Pre jednotlivca to dobrá správa nie je.
Stačí sa pozrieť
Pomer k HDP má svoje miesto, no bez sumy v eurách je to len polovica informácie. Práve preto vznikol na webe Dlhomer (https://www.menovite-o-mene.sk/dlh). Ukazuje celkový dlh Slovenska aj podiel na jedného obyvateľa a počítadlo beží v reálnom čase, bez prepočtov a bez percent. Nabudúce, keď v správach zaznie „šesťdesiat percent HDP“, stačí ho otvoriť a hneď je jasné, o koľko ide.
Zdroje
Eurostat, gov_10dd_edpt1 – Government deficit and debt (ročne, sektor S.13), aktualizácia 21. 10. 2026 – https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10dd_edpt1/default/table
Eurostat, gov_10q_ggdebt – Quarterly government debt (stav k 30. 6. 2026) – https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10q_ggdebt/default/table
Eurostat, nama_10_gdp – HDP v bežných cenách, reálny rast a deflátor – https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_gdp/default/table
Bratislava, rozpočet 2026 (zadlženosť 2018 a 2025) – https://www.bratislava.sk/spravy/rozpocet-hlavneho-mesta-bratislavy-2026-schvaleny-historicky-najnizsia-zadlzenost-viac-penazi-do-bezpecnosti-opravy-ciest-a-chodnikov-ci-verejnej-dopravy
Trend, dlh Bratislavy 2022 – https://www.trend.sk/spravy/toto-su-najzadlzenejsie-mesta-slovensku-pozrite-niektorom-nich-nebyvate/10
INEKO, hospodárenie Bratislavy 2024 – https://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/582000/2024/1
Bratislava, zvýšenie dane z nehnuteľností a poplatku za odpad od 2024 – https://bratislava.sk/spravy/nepriaznive-ekonomicke-prognozy-vlady-prinutili-uz-aj-bratislavu-zvysit-dan-z-nehnutelnosti
Dlhomer, menovite-o-mene.sk – https://www.menovite-o-mene.sk/dlh
Pôvodne zverejnené na Menovite o mene: https://www.menovite-o-mene.sk/clanky/sestdesiat-percent-z-coho