Dvaja úradníci dostanú večer úlohu: rýchlo vymyslieť pravidlo, ktoré by prezident mohol ukázať ministrom, keď si prídu pýtať peniaze. Za necelú hodinu ho majú.
Dnes ho pozná celá Európa. Deficit verejných financií nemá prekročiť 3 % HDP. Vlády ho citujú, Brusel podľa neho otvára konania, rozpočty sa kvôli nemu prepisujú. Pôsobí ako výsledok dlhoročného bádania ekonómov. Nie je.
Jeden májový večer roku 1981
Francúzsky denník Le Parisien vypátral v septembri 2012 bývalého úradníka rozpočtového odboru ministerstva financií Guya Abeilla. V rozhovore uverejnenom 28. septembra 2012 Abeille opísal, ako jedného večera v máji 1981 zavolal jeho a Rolanda de Villepina riaditeľ rozpočtového odboru Pierre Bilger. Prezident François Mitterrand vraj rýchlo potreboval jednoduché pravidlo, ktoré by znelo ekonomicky a dalo sa použiť proti ministrom, čo k nemu chodili žiadať peniaze.
Abeille priznal, že číslo vymysleli „na rohu stola“, bez akejkoľvek teoretickej úvahy. Za základ zvolili HDP, pretože naň sa v ekonómii odvoláva každý. Zvyšok bol pragmatický: deficit sa blížil k 100 miliardám frankov. Jedno percento by sa nedalo dosiahnuť, dve by na nich vyvíjali priveľký tlak, tri boli „dobré číslo“, ktoré podľa jeho slov pripomínalo Svätú Trojicu. Dodal, že vtedy nepredpokladali, že pravidlo prežije rok 1981.
Ten istý príbeh Abeille opísal už o dva roky skôr, v obsiahlom texte pre denník La Tribune (október 2010) a v časopise absolventov štatistickej školy ENSAE Variances. Tam je výpočet ešte presnejší. Vzali najnovšiu prognózu HDP od štatistického úradu INSEE na rok 1982, vydelili ňou zhruba 100 miliárd frankov plánovaného deficitu a vyšlo im niečo blízke trom percentám. Číslo teda nemalo iný základ než okolnosti daného okamihu.
Žiadny model. Žiadna teória. Len kalkulačka a jeden rozpočet. (V niektorých textoch sa ten večer datuje do júna 1981; sám Abeille v rozhovore hovorí o máji.)
Prečo percentá, a nie miliardy
Zaujímavá je aj druhá časť príbehu: prečo dnes o deficitoch hovoríme v percentách HDP. Podľa Abeilla s tým ako prvý verejne prišiel Laurent Fabius, ktorý mal vtedy rozpočet na starosti. Koncom leta 1981 novinárom oznámil deficit 2,6 % HDP. Suma okolo 100 miliárd frankov pôsobila desivo, kým „pár percent“ pôsobilo nevinne, ako zrnko z celkového výkonu ekonomiky. Abeille o tom v La Tribune píše s iróniou: pomer neklame, len úhľadne zabalí sumu, ktorú bude raz treba splatiť z daní.
Potom už číslo žilo vlastným životom. Jacques Delors ako minister hospodárstva ako prvý výslovne vyhlásil, že deficit nemá prekročiť 3 % HDP. Fabius sa vzápätí prihlásil k tomu, že túto zásadu vraj presadzoval odjakživa. V júni 1982 sa k nej verejne prihlásil aj Mitterrand. Abeille to v Le Parisien opisuje obrazne: zo semienka vyrástlo pole, len možno geneticky upravené, a beštia unikla z krabice.
Z Paríža do Maastrichtu
Keď sa koncom 80. rokov rokovalo o menovej únii, Delorsova správa z roku 1989 síce odporúčala záväzné stropy deficitov, konkrétne čísla však neuvádzala. Do protokolu o postupe pri nadmernom deficite, pripojeného k Maastrichtskej zmluve z februára 1992, sa napokon dostali dve referenčné hodnoty: deficit 3 % HDP a dlh 60 % HDP. Ekonómovia, ktorí pri tom boli, neskôr na portáli VoxEU priznali, že ani jedna z hodnôt nemala pevnú oporu v teórii ani v dátach. Hranica 60 % zhruba zodpovedala priemernému dlhu vtedajších dvanástich krajín.
Spojitosť medzi oboma číslami sa dopočítala až dodatočne, a práve tu sa skrýva najzaujímavejšia aritmetika.
Šesťdesiat, tri a päť
Pomer dlhu k HDP sa približne mení o deficit mínus nominálny rast ekonomiky vynásobený dlhom. Ak má dlh stáť na 60 % HDP a deficit je 3 %, musí nominálne HDP rásť o 5 % ročne, pretože 5 % zo 60 je presne 3. V čase Maastrichtu sa týchto 5 % rozkladalo zhruba na 3 % reálneho rastu a 2 % inflácie.
Z toho vyplýva nenápadný, no podstatný detail: pravidlá sú vzájomne konzistentné len vtedy, ak sa počíta s infláciou. Tá je teda do celej konštrukcie zabudovaná. Bez približne dvojpercentného rastu cien by trojpercentný deficit tlačil dlh nad 60 %. Európska centrálna banka v roku 2019 skonštatovala, že nominálny rast eurozóny bol v rokoch 1998 až 2017 len okolo 3 %. Pri takom tempe stabilizuje 3 % deficit dlh až okolo 100 % HDP a na udržanie 60 % by bol potrebný deficit zhruba 1¾ % HDP.
Číslo, ktoré vzniklo v jednej kancelárii v Louvri ako rýchla barikáda proti míňaniu, sa tak stalo jedným z pilierov európskych verejných financií. Hodnotiť ho nie je cieľom tohto textu. Ako kuriozita však tento príbeh slúži ako dobré memento: aj čísla, ktoré pôsobia ako prírodné konštanty, niekedy niekto jednoducho vymyslel. Oplatí sa preto vždy spýtať, odkiaľ sa vzali a za akých podmienok platia.
Ako rýchlo dnes rastie dlh Slovenska, ukazuje naše počítadlo dlhu.
Zdroje
Le Parisien, 28. 9. 2012: „3% de déficit : Le chiffre est né sur un coin de table“ – https://www.leparisien.fr/economie/3-de-deficit-le-chiffre-est-ne-sur-un-coin-de-table-28-09-2012-2186743.php
Le Parisien, 28. 9. 2012: „L'incroyable histoire de la naissance des 3% de déficit“ – https://www.leparisien.fr/economie/l-incroyable-histoire-de-la-naissance-des-3-de-deficit-28-09-2012-2184365.php
Guy Abeille, La Tribune, 1. 10. 2010 – https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20101001trib000554871/a-l-origine-du-deficit-a-3-du-pib-une-invention-100-francaise.html
Guy Abeille, Variances (ENSAE): „La petite histoire des 3 % du PIB“ – https://www.ensae.org/fr/variances/article/la-petite-histoire-des-3-du-pib/2914
Le Monde diplomatique, október 2014 – https://www.monde-diplomatique.fr/2014/10/A/50854
Le Figaro, 17. 11. 2015 – https://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/11/17/29002-20151117ARTFIG00012-deficits-la-regle-absolue-des-3-a-t-elle-une-justification-economique.php
VoxEU/CEPR: „Maastricht values“ – https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values
ECB Occasional Paper č. 231 (2019) – https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op231~c1ccf67bb3.en.pdf
Európska komisia, Occasional Paper 150 (2013), referenčné hodnoty – https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp150_en.pdf
Titulná foto: Numendil / Unsplash
Článok pôvodne vyšiel na Menovite o mene.