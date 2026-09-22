Čo je NLP a čo o ňom hovorí veda? Neurolingvistické programovanie, výskum, techniky a história

Médiá často opisujú NLP (neurolingvistické programovanie) ako pseudovedu. Čo však vedci o NLP skutočne testovali a čo nikdy predmetom výskumu nebolo? Je korektné hodnotiť otvorenú metodológiu modelovania ako jednu metódu? A prečo sa NLP už viac ako 50 rokov teší obľube na celom svete, hoci je zároveň jedným z najkontroverznejších psychologických smerov?
Tento článok má formu investigatívnej analýzy založenej na historických dokumentoch a vedeckých štúdiách. Je pomerne dlhý pretože má ambíciu informovať nielen širokú verejnosť, ale aj odborníkov z oblasti psychológie a psychoterapie.
Zameriava sa na vznik NLP, jeho vedecké hodnotenie, historické súvislosti so vznikom metódy EMDR a otázku, či NLP nehodnotíme spôsobom, akým jeho tvorcovia nikdy nezamýšľali. V niektorých častiach je doplnený o poznámky autorky, Michaely Ray de Witters, vychádzajúce z jej vlastnej dlhoročnej praxe a štúdia NLP priamo u jeho spolutvorcov Roberta Diltsa a Judith DeLozier.
Čo je neurolingvistické programovanie (NLP)?
Neuro-lingvistické programovanie (NLP) sa začalo formovať začiatkom 70. rokov v prostredí Kalifornskej univerzity v Santa Cruz. Jeho zakladateľmi boli Richard Bandler, matematik a informatik so záujmom o psychológiu, a John Grinder, profesor lingvistiky. Prvé kľúčové publikácie vznikli v polovici 70. rokov.
Na rozdiel od väčšiny psychoterapeutických smerov nevzniklo NLP ako nová teória psychiky ani ako ďalšia forma terapie. Jeho autori si položili jednoduchú otázku: Čo robia výnimočne úspešní terapeuti inak než ostatní?
Začali preto analyzovať prácu troch významných terapeutov svojej doby:
Virginie Satir, priekopníčky rodinnej terapie,
Fritza Perlsa, zakladateľa Gestalt terapie,
Miltona H. Ericksona, svetovo uznávaného psychiatra a hypnoterapeuta.
Nesnažili sa vytvoriť novú psychologickú teóriu. Skúmali opakujúce sa vzorce v jazyku, neverbálnej komunikácii, práci s pozornosťou, predstavivosťou a emóciami, ktoré podľa ich pozorovaní prispievali k úspešnej zmene klienta. Tieto vzorce následne systematicky opisovali tak, aby sa ich mohli naučiť aj ďalší terapeuti.
Práve odtiaľ pochádza pojem modelovanie, základný princíp NLP. Nejde o vytváranie nových psychologických teórií, ale o skúmanie toho, ako konkrétni ľudia dosahujú výnimočné výsledky, a vytvorenie prenosného modelu ich práce.
Od konca 70. rokov sa k ďalšiemu rozvoju NLP pridali Robert Dilts, Judith DeLozier a ďalší autori. NLP sa tak postupne rozširovalo o ďalšie modely a oblasti použitia.
NLP nevzniklo ako akademický výskumný projekt. Vznikalo podobne ako mnohé remeslá, systematickým pozorovaním excelentnej praxe, hľadaním opakujúcich sa vzorcov a ich opisom. Až následne sa otvorila otázka, ktoré z týchto modelov možno empiricky overiť. To je dôležitý historický kontext pre diskusiu o tom, čo bolo a čo nebolo vo vede skutočne testované.
Otvorená metodológia neurolingvistického programovania
Jednou z najmenej pochopených vlastností NLP je, že nejde o jednu konkrétnu techniku ani pevne definovaný terapeutický protokol. Od svojho vzniku bolo koncipované ako otvorená metodológia modelovania.
Jej princíp je jednoduchý: ak sa objaví človek alebo postup, ktorý prináša opakovane nadpriemerné výsledky, možno ho podrobne analyzovať, opísať jeho štruktúru, otestovať jeho prenositeľnosť na ďalších ľudí a ak sa osvedčí, zaradiť medzi ďalšie modely a techniky NLP.
Práve preto sa NLP počas desaťročí rozšírilo o desiatky rôznych protokolov a pracovných postupov. Niektoré vznikli modelovaním psychoterapeutov, iné športovcov, manažérov, vyjednávačov či expertov z úplne iných oblastí.
To je zásadný rozdiel oproti väčšine klasických terapeutických škôl, ktoré vychádzajú z jednej ucelenej teórie a relatívne pevne definovaného súboru intervenčných postupov. NLP naopak predstavuje skôr rámec na objavovanie a opisovanie účinných stratégií, než uzavretý zoznam techník.
Práve táto otvorenosť vysvetľuje, prečo je metodologicky problematické hodnotiť NLP ako jeden homogénny celok. Pod jedným názvom sa totiž skrýva široké spektrum modelov a protokolov, ktoré vznikali v rôznom čase, z rôznych zdrojov a s rôznou mierou empirického overenia.
Je NLP pseudoveda? Čo sa vo vede vlastne testovalo? Môže nálepka „pseudoveda“ brzdiť ďalší výskum?
Jedným z najčastejších argumentov proti NLP je tvrdenie, že ide o pseudovedeckú metodológiu. Avšak nie všetko, čo nie je vedecky overené, je automaticky pseudoveda – a označenie „pseudovedecké“ zároveň samo osebe neznamená, že každá technika patriaca pod danú metodológiu musí byť neúčinná.
Nálepka „pseudoveda“ nerozlišuje, ktoré konkrétne tvrdenia a techniky NLP boli skutočne testované a s akými výsledkami.
Významná časť kritického výskumu sa historicky venovala niektorým pôvodným hypotézam NLP, najmä Preferred Representational System (VAK/PRS), Eye Accessing Cues a Predicate Matching. Výsledky neposkytli presvedčivú podporu viacerým predikciám týchto modelov. Napríklad Sharpleyho review z roku 1984 analyzovalo 15 štúdií PRS a konštatovalo len malú podporu jeho predpokladov. Neskoršie experimenty Wisemana et al. (2012) nepotvrdili ani tvrdenie, že určité očné pohyby umožňujú rozlišovať pravdivé a nepravdivé výpovede.
Tieto výsledky predstavujú legitímnu vedeckú kritiku konkrétnych tvrdení NLP. Avšak Dormandy a Grimley (2024) upozorňujú na možný gatekeeping (bránenie výskumu) NLP: nálepka pseudovedy môže odrádzať výskumníkov od spájania svojej práce s NLP, a tým nepriamo brzdiť výskum otázky, či niektoré konkrétne NLP techniky predsa len môžu mať merateľný účinok.
NLP totiž okrem hypotéz, ktoré sa podľa Sharpleyho review v 80. rokoch nepotvrdili, obsahuje aj množstvo intervenčných protokolov, napríklad Fast Phobia Cure/Visual-Kinesthetic Dissociation (práca s fobickou reakciou), Change Personal History (práca s emocionálne významnými minulými skúsenosťami), New Behavior Generator (mentálny nácvik nového správania), Parts Integration (práca s vnútorným konfliktom), Swish Pattern (zmena automatických reakcií a návykov), Reframing (zmena významu alebo interpretácie situácie) či Reimprinting (práca s ranými skúsenosťami a presvedčeniami). Rozsah a kvalita ich samostatného empirického preskúmania sa výrazne líšia. Nedostatok dôkazov preto nemožno zamieňať ani s dôkazom účinnosti, ani s dôkazom neúčinnosti.
Zaujímavý metodologický problém ukazuje systematická review Sturt et al. (2012). Autori pri vyhľadávaní identifikovali 1 459 záznamov, no po aplikovaní výberových kritérií zostalo iba 10 štúdií, z toho päť randomizovaných kontrolovaných štúdií. Dostupné štúdie boli malé a ich metodologická kvalita prevažne nízka, preto autori uzavreli, že existuje málo kvalitných dôkazov podporujúcich účinnosť NLP konkrétne pri zdravotných problémoch. Zároveň však upozornili, že tento záver vyplýva z obmedzeného množstva a kvality dostupného výskumu, nie z robustných dôkazov nulového účinku.
Dôležitý je aj spôsob, akým review definovala predmet skúmania. Autori zámerne vynechali štúdie skúmajúce iba jednotlivú NLP techniku. Upozornili totiž, že na úrovni jednotlivých techník existuje prekryv s etablovanými psychologickými postupmi – ako príklady sami uviedli
rapport = person-centred counselling,
modelling = vicarious learning,
well-formed outcomes = goal setting,
reframing = CBT techniques,
anchoring = classical conditioning.
Obzvlášť pri technikách s prekryvom na etablovanú psychológiu existoval predpoklad, že by mohli byť vyhodnotené ako účinné. Autori ich preto zámerne nezahrnuli, aby prípadný pozitívny výsledok konkrétnych NLP techník nevytváral zavádzajúci dojem dôkazu o účinnosti NLP ako celku.
Vzniká tým určitý metodologický paradox: ak skúmame NLP ako celok, narážame na problém jeho nejednotnej definície; ak skúmame jednotlivé techniky, ich výsledky zase nemožno automaticky pripísať NLP ako celku.
Metodologicky presnejšie je preto odlišovať vyvrátené teoretické tvrdenia, empiricky testované protokoly a NLP ako širšiu metodológiu a jednotlivé intervencie skúmať samostatne – podobne ako v medicíne či psychoterapii testujeme konkrétne lieky a terapeutické postupy, nie celý odbor naraz.
NLP ako celok vedecky potvrdené ani vyvrátené nie je, no všeobecná nálepka „pseudoveda“ môže chybajúce rozlišovanie zastierať a pôsobiť ako predpojatosť brániaca ďalšiemu výskumu. Závery by preto mali zostať v rozsahu konkrétnych dôkazov: rozlišovať, čo bolo vyvrátené, čo má empirickú podporu a čo zostáva nedostatočne preskúmané.
NLP techniky a ich paralely v súčasnej psychológii
Ako ukázala predchádzajúca kapitola, samotní autori systematického prehľadu Sturt et al. (2012) upozornili, že na úrovni jednotlivých NLP techník existuje prekryv s etablovanejšími psychologickými postupmi.
Pri bližšom porovnaní možno podobné funkčné paralely nájsť aj pri ďalších NLP technikách. Neznamená to, že NLP tieto postupy „vlastní“, že novšie metódy vznikli z NLP ani že ide o identické intervencie. V niektorých prípadoch mohli vzniknúť nezávisle, v iných môžu mať spoločné historické korene. Výskum príbuzného mechanizmu zároveň nemožno automaticky považovať za dôkaz účinnosti konkrétneho NLP protokolu.
Príklady funkčných paralel
NLP Reframing – funkčne príbuzný Cognitive Reappraisal a Cognitive Restructuring: spoločným prvkom je zmena významu alebo interpretácie situácie, ktorá môže následne meniť emocionálnu reakciu a možnosti správania. Bandler a Grinder opisovali reframing najmä ako zmenu významu (meaning reframing) alebo kontextu (context reframing) skúsenosti a rozpracovali six-step reframing v knihe Reframing: Neuro-Linguistic Programming and the Transformation of Meaning (1982). V súčasnej psychológii sa cognitive reappraisal intenzívne skúma ako stratégia regulácie emócií a v CBT nachádzame príbuzný princíp v cognitive restructuring. Nejde o identické protokoly, ale o zreteľnú funkčnú paralelu v práci s významom, ktorý človek skúsenosti pripisuje. Výskum Sturt explicitne identifikuje NLP Reframing ako prekryv s CBT technikami.
NLP Change Personal History – funkčne príbuzné Imagery Rescripting: oba postupy pracujú s autobiografickou skúsenosťou súvisiacou so súčasným problémom a využívajú imaginatívnu zmenu jej spracovania. Pri NLP Change Personal History sa klient mentálne vracia k problematickej skúsenosti a pracuje s dodatočnými zdrojmi, ktoré v pôvodnej situácii nemal. Imagery Rescripting pracuje so spomienkami na skoršie skúsenosti a prostredníctvom imaginácie mení ich priebeh, význam alebo emocionálne spracovanie.
NLP Future Pacing – funkčne príbuzné Mental Simulation/Mental Rehearsal: v oboch prípadoch človek mentálne simuluje budúce správanie alebo situáciu pred jej reálnym uskutočnením. Future Pacing tak využíva proces podobný tomu, ktorý súčasná psychologická literatúra skúma ako mental simulation či mental rehearsal. Systematická review a metaanalýza mental simulation našla naprieč 123 efektmi štatisticky významný pozitívny efekt na následné správanie, pričom výsledky záviseli aj od typu simulácie.
NLP Resource States – funkčná paralela s Resource Activation: oba prístupy cielene identifikujú a aktivujú psychologické zdroje klienta, ktoré následne môže využívať pri zvládaní problémovej situácie. Resource Activation patrí skôr k širšiemu výskumu procesov psychoterapie a prístupom orientovaným na zdroje než k jednej konkrétnej terapeutickej škole.
NLP Meta Model – funkčná paralela so Socratic Questioning: NLP Meta Model, prvýkrát systematicky opísaný Bandlerom a Grinderom v The Structure of Magic I (1975), používa otázky na spresňovanie vynechaných informácií a preverovanie generalizácií, skreslení a predpokladov v klientovom jazyku. Funkčne príbuzné Socratic Questioning sa používa najmä v kognitívnej terapii a CBT na skúmanie myšlienok, predpokladov a interpretácií. Nejde však o identické modely.
NLP Association/Dissociation – funkčne príbuzná Self-Distancing/Observer Perspective: NLP rozlišuje asociovanú perspektívu, pri ktorej človek prežíva skúsenosť akoby vlastnými očami, a disociovanú perspektívu, pri ktorej pozoruje seba v danej situácii zvonka. Tento princíp využíva aj NLP protokol Visual-Kinesthetic Dissociation, ktorý bol publikovaný aj v odbornej literatúre. Výskum self-distancing podobne skúma rozdiel medzi self-immersed a self-distanced perspektívou pri spracovaní emocionálnych skúseností.
NLP Parts Integration/Visual Squash (opísané aj vo Frogs into Princes, 1979) – konceptuálna paralela s Internal Family Systems (IFS, rozvíjaným Richardom Schwartzom od začiatku 80. rokov): oba prístupy pracujú s vnútornými „časťami“, ktoré môžu byť vo vzájomnom konflikte, pričom za problematickým správaním časti hľadajú pozitívny alebo ochranný zámer. Cieľom nie je časť jednoducho odstrániť, ale porozumieť jej funkcii a zmeniť vzťahy v rámci vnútorného systému. Schwartz vytvoril IFS prenesením princípov rodinnej systémovej terapie na vnútorné procesy človeka. V odbornom článku o vzniku IFS, ktorého je Schwartz spoluautorom, sú medzi rodinnými terapeutickými smermi, ktoré najviac ovplyvnili vývoj IFS, explicitne uvedené aj prístupy Virginie Satir. Satir pritom patrila medzi terapeutov, ktorých prácu Bandler a Grinder modelovali pri vzniku NLP. Táto spoločná historická vetva však sama osebe nedokazuje, že IFS vzniklo z NLP.
Tieto paralely samy osebe nedokazujú spoločný pôvod ani rovnakú účinnosť jednotlivých postupov. Ukazujú však, že niektoré NLP techniky možno rozložiť na konkrétne psychologické procesy, ako sú zmena interpretácie skúsenosti, mentálna simulácia, práca s autobiografickou pamäťou, psychologické distancovanie či aktivácia zdrojov. Niektoré z týchto procesov sú dnes predmetom rozsiahleho samostatného výskumu. Napríklad cognitive reappraisal je v súčasnej literatúre definovaný ako reinterpretácia emočne relevantnej situácie spôsobom, ktorý mení jej význam a emocionálny dopad.
Ak niektoré NLP techniky pracujú s procesmi funkčne príbuznými intervenciám, ktorých účinky boli empiricky preukázané, vzniká legitímna výskumná otázka, či a za akých podmienok môže byť účinný aj konkrétny NLP protokol. Odpoveď však môže dať až jeho priame testovanie.
Z praktického hľadiska môže kvalitný NLP výcvik predstavovať akúsi „ochutnávku“ rôznych smerov terapeutickej práce, s ktorými sa psychológ často do väčšej hĺbky stretáva až v následných špecializovaných výcvikoch po magisterskom štúdiu. Zaradenie vybraných základov NLP už do magisterského štúdia psychológie by preto mohlo študentom poskytnúť širšiu praktickú orientáciu v rôznych možnostiach psychologickej intervencie a vytvoriť základ, na ktorý môžu neskôr nadviazať hlbším štúdiom jednotlivých terapeutických smerov.
NLP a EMDR: Ovplyvnilo NLP Francine Shapiro pri vzniku EMDR? A dištancovala sa od neho neskôr, aby bolo EMDR prijateľnejšie pre vedeckú obec?
Jedným z najzaujímavejších historických príkladov možného prepojenia NLP s neskorším vývojom psychoterapie je príbeh vzniku metódy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ktorá dnes patrí medzi vedecky uznávané terapeutické prístupy pri liečbe posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD).
Francine Shapiro vo svojich neskorších publikáciách uvádzala, že základný princíp metódy objavila v roku 1987. Počas prechádzky si mala všimnúť, že spontánne pohyby očí znižujú intenzitu jej nepríjemných myšlienok. Túto verziu však vo svojej štúdii z roku 2026 spochybňujú psychológovia Rosen a Pankratz. Poukazujú na poznatky z fyziológie očných pohybov, podľa ktorých si človek svoje vlastné sakadické pohyby za bežných okolností vedome neuvedomuje spôsobom, aký Shapiro opisovala. Patria ku kritikom historických tvrdení spojených so vznikom EMDR; ich argumentácia je založená aj na konkrétnych dobových dokumentoch z rokov pred vznikom EMD, ktoré podľa nich výrazne oslabujú príbeh o náhodnom objave počas prechádzky.
Jedným z nich je novinový článok Davida Steina z roku 1985, v ktorom bola uverejnená fotografia Francine Shapiro stojacej vedľa plagátu zobrazujúceho NLP model očných pohybov (eye patterns). Fotografiu sprevádzal popis: „Thomas Grinder a Francine Shapiro, lektori NLP, povedú 28. januára bezplatný seminár.“
Rosen a Pankratz preto dospievajú k záveru, že Shapirin záujem o očné pohyby nevznikol až počas údajnej prechádzky v roku 1987, ale vychádzal z jej predchádzajúceho pôsobenia v NLP komunite.
Podľa výpovedí ľudí z ranej NLP komunity na prvých seminároch o metóde, pôvodne nazývanej EMD, opisovala Shapiro jej vznik inak. Účastníkom mala povedať, že pri používaní NLP postupov určených na spracovanie fóbií a traumatických reakcií si u klientov všimla spontánne rýchle pohyby očí. Následne mala začať skúmať, či samotné vedené pohyby očí dokážu vyvolať podobnú zmenu. Táto verzia pochádza z retrospektívnej výpovede sprostredkovanej Steveom a Connirae Andreasovcami, nie z dochovaného záznamu skorého seminára, preto ju nemožno prezentovať ako definitívne potvrdený fakt.
Dobové dokumenty však ukazujú, že Shapiro bola výrazne zapojená do komunity okolo NLP. V roku 1985 publikovala v časopise Holistic Life Magazine článok Neuro-Linguistic Programming: The New Success Technology, v ktorom podrobne predstavila princípy NLP vrátane reprezentačných systémov, modelovania, práce s vnútorným spracovaním informácií a NLP modelu očných pohybov.
V tom istom období pôsobila ako riaditeľka Human Development Institute v San Diegu, ktorý ponúkal výcviky v NLP pre verejnosť a Shapiro sama vystupovala ako facilitátorka NLP.
Dobové novinové články z roku 1985 zachytávajú Shapiro ako propagátorku NLP. V rozhovore pre Los Angeles Times vysvetľovala princípy NLP, význam modelovania úspešných terapeutov a spôsob, akým podľa nej NLP pracuje s očnými pohybmi, reprezentačnými systémami a budovaním rapportu.
Historické pramene zároveň dokumentujú jej profesionálne prepojenie s firmou Grinder, DeLozier & Associates, organizáciou založenou Johnom Grinderom a Judith DeLozier (Pozn.: Grinder je spoluzakladateľ NLP a DeLozier patrí medzi jeho najvýznamnejších raných spolupracovníkov.) Samotný John Grinder neskôr potvrdil, že Shapiro v kancelárii Grinder, DeLozier & Associates pracovala v administratíve a predaji.
Dnes je teda dobre zdokumentované, že Francine Shapiro neprišla k téme očných pohybov vo vákuu. Najneskôr v roku 1985 bola aktívnou súčasťou NLP komunity, publikovala o NLP, pôsobila ako facilitátorka/lektorka NLP a verejne vysvetľovala jeho model očných pohybov – teda dva roky pred udalosťou, ktorú neskôr opisovala ako začiatok svojho objavu.
Zaujímavé je, že zatiaľ čo v polovici 80. rokov sa Shapiro k NLP verejne a aktívne hlásila, v neskoršej profesionálnej fáze, keď budovala EMDR ako empiricky overovanú psychoterapeutickú metódu, sa od NLP dištancovala. Rosen a Pankratz (2026) pripúšťajú, že jedným z možných dôvodov mohli byť kontroverzie, ktoré už v tom období NLP sprevádzali. Otvorenou otázkou preto zostáva, do akej miery toto dištancovanie odrážalo pragmatickú potrebu oddeliť vznikajúce EMDR od NLP, aby sa nekomplikovalo jeho prijatie vedeckou obcou.
Poznámka autorky
Počas základného výcviku EMDR v holandskom inštitúte Educas ma prekvapilo, nakoľko mi metodológia pripomínala NLP, ktoré som študovala už mnoho rokov predtým. Celkový spôsob práce s vnútornými obrazmi, emóciami, telesnými pocitmi, vytváraním zdrojových stavov, mentálnym nácvikom budúcich situácií či štruktúrou viacerých terapeutických protokolov mi boli z NLP veľmi dobre známe.
Zaujímavé bolo aj porovnanie reakcií účastníkov kurzu. Zo skupiny približne dvadsiatich psychológov, psychiatrov, psychoterapeutov a študentov psychológie malo približne päť za sebou aj výcvik NLP. Bez toho, aby sa na tom vopred dohodli, sa zhodli, že metodológia výcviku EMDR v mnohých ohľadoch veľmi pripomína NLP. Naopak, účastníci bez predchádzajúcej skúsenosti s NLP tieto koncepty vnímali ako nové.
Samozrejme, nejde o vedecký dôkaz spoločného pôvodu oboch prístupov, ale o osobnú skúsenosť malej skupiny odborníkov z jedného konkrétneho výcviku. Uvádzam ju preto iba ako praktické pozorovanie, ktoré získava zaujímavý kontext vo svetle dobových dokumentov o Shapirinom pôsobení v NLP komunite pred vznikom EMDR.
Prečo sa NLP nestalo akademickou disciplínou?
Jednou zo slabín NLP z pohľadu súčasnej vedy je spôsob, akým sa metodológia historicky rozvíjala. Kým niektoré jej pôvodné hypotézy neskorší výskum nepotvrdil, pri mnohých intervenčných postupoch zostáva problémom nedostatok kvalitného systematického výskumu.
Richard Bandler a John Grinder od začiatku sústreďovali pozornosť predovšetkým na praktické modelovanie – identifikovanie vzorcov správania a komunikácie ľudí, ktorí dosahovali určitý výsledok, ich reprodukovanie a následné odovzdávanie ďalším ľuďom. NLP sa následne šírilo najmä prostredníctvom kníh, seminárov a praktických výcvikov, nie budovaním akademických výskumných pracovísk.
Tento pragmatický postoj dobre ilustruje kniha Frogs into Princes (1979). Bandler a Grinder sa v nej neoznačujú za psychológov, ani teoretikov, ale za „modelárov“. Úlohou modelovania podľa nich nie je vytvoriť definitívne pravdivý opis človeka, ale užitočný model. Za silnejší test úspešného modelovania považovali schopnosť nielen reprodukovať výsledok modelovaného človeka, ale naučiť tento postup aj ďalších ľudí.
NLP tak jeho zakladatelia nechápali ako uzavretý súbor terapeutických techník, ale predovšetkým ako metodológiu modelovania, prostredníctvom ktorej mali vznikať ďalšie modely a praktické postupy. Výsledkom bol rýchly rozvoj množstva techník a aplikácií. Paralelne s ním však nevznikala porovnateľne silná tradícia systematického klinického výskumu.
Ďalšou špecifickou črtou NLP je jeho decentralizovaný spôsob šírenia. Výcviky neboli viazané na jednu akademickú alebo profesijnú inštitúciu a prístup k nim nebol všeobecne podmienený psychologickým či zdravotníckym vzdelaním. NLP sa preto postupne rozšírilo nielen do psychoterapie, ale aj do koučingu, komunikácie, vzdelávania či osobnostného rozvoja. Nevýhodou takejto otvorenosti je výrazná variabilita medzi jednotlivými školami, trénermi a spôsobmi používania NLP.
V tom sa NLP líši napríklad od dnešného EMDR, kde profesijné organizácie stanovujú požiadavky na obsah akreditovaných výcvikov, supervíziu aj odbornú kvalifikáciu účastníkov. Neznamená to nevyhnutne, že samotné postupy EMDR sú natoľko zložité, že by sa ich napríklad študent psychológie nedokázal naučiť. Takto nastavené požiadavky vytvárajú predovšetkým bezpečný profesijný rámec a zároveň pomáhajú chrániť kvalitu a odbornú reputáciu metódy. Takýto systém prispieva k väčšej štandardizácii výcviku a následne aj k možnosti skúmať presnejšie definované terapeutické protokoly.
Vznikol tak určitý paradox: NLP si vybudovalo rozsiahlu medzinárodnú praktickú komunitu a jeho metódy prenikli do viacerých oblastí, nevytvorilo si však porovnateľnú akademickú a výskumnú infraštruktúru, akú majú napríklad CBT, DBT alebo EMDR. To dnes komplikuje aj jeho vedecké hodnotenie – pod rovnakým označením môžu existovať rozdielne školy, protokoly a spôsoby práce a pri mnohých z nich chýbajú kvalitné klinické štúdie.
Tento rozdiel zároveň pomáha vysvetliť napätie medzi tým, ako NLP tradične chápalo samo seba a ako ho hodnotí súčasná evidence-based psychológia. Pre pôvodné NLP bolo dôležitým kritériom modelovania to, či možno určitý výsledok pozorovať, reprodukovať a naučiť ďalšieho človeka. Súčasná klinická veda však vyžaduje ďalší krok: kontrolované štúdie, porovnanie s alternatívnymi intervenciami, replikácie nezávislými výskumníkmi a postupné vytváranie konzistentnej evidencie.
Práve tento krok zostal pri veľkej časti NLP nedostatočne rozvinutý. Praktická reprodukovateľnosť, ktorú zdôrazňovali jeho zakladatelia, totiž nie je to isté ako vedecky preukázaná účinnosť. Na druhej strane ani absencia takejto výskumnej tradície sama osebe nehovorí, ktoré konkrétne postupy fungujú a ktoré nie – na to je potrebné ich samostatné empirické testovanie.
Čo je NLP modelovanie? Metaštruktúra ako osobitná hodnota NLP - od zdanlivého chaosu k zrozumiteľnej štruktúre problému
Pri diskusiách o NLP sa často hodnotia jednotlivé techniky alebo NLP ako celok. Oveľa menej pozornosti sa venuje širšiemu spôsobu uvažovania, ktorý stojí za NLP modelovaním – snahe vytvoriť systematickú mapu procesu ešte predtým, než sa začne hľadať spôsob jeho zmeny.
Zakladatelia NLP sa pri modelovaní nesnažili iba opisovať jednotlivé intervencie. Pozornosť venovali aj štruktúre subjektívnej skúsenosti – tomu, čo si človek predstavuje, čo si hovorí, na čo upriamuje pozornosť, ako reaguje a v akom poradí jednotlivé procesy prebiehajú. Cieľom bolo identifikovať vzorce, ktoré možno následne meniť alebo reprodukovať.
Robert Dilts túto filozofiu rozvinul tvrdením, že cieľom modelovania nie je vytvoriť jediný správny opis reality, ale vytvoriť užitočnú mapu procesov, ktorá umožní porozumieť tomu, ako určitá schopnosť alebo problém funguje, a naučiť tento model používať aj ďalších ľudí. Pochopiť proces natoľko, aby sme s ním vedeli prakticky pracovať.
Práve tento spôsob uvažovania považujem za jednu z najzaujímavejších hodnôt, ktoré môže kvalitný NLP výcvik priniesť.
Poznámka autorky
V mojej praxi sa na mňa obrátil klient trpiaci opakovanými panickými atakmi. V záťažových situáciách mal náhle silný pocit, že dostáva infarkt. Panické ataky boli také intenzívne, že musel prerušiť bežné aktivity a počkať, kým sa jeho stav upokojil. Problém výrazne zasahoval do jeho každodenného fungovania.
Namiesto okamžitého výberu konkrétnej techniky sme sa najskôr snažili čo najpresnejšie zmapovať, ako panický atak vzniká.
Krok za krokom sme rozobrali, čo sa deje počas prvých sekúnd, aký vnútorný obraz sa objaví ako prvý, aké myšlienky nasledujú, ako sa menia telesné pocity a ktoré z nich následne posilňujú ďalšie katastrofické predstavy. V jeho prípade sa ukázala konkrétna postupnosť mentálnych a telesných procesov, ktoré sa navzájom zosilňovali a v priebehu niekoľkých sekúnd vyústili do plne rozvinutého panického ataku.
Až keď bola táto „mapa procesu“ jasná, bolo možné pripraviť intervencie pre jednotlivé časti celej špirály. Klient sa postupne naučil rozpoznať prvé spúšťače, vedome meniť priebeh vnútorných obrazov a myšlienok a zastaviť rozbiehajúcu sa reťaz udalostí skôr, než prerástla do plnohodnotného panického ataku. Súčasťou práce bolo aj spracovanie spomienok na traumatické udalosti, ktoré celý mechanizmus dlhodobo posilňovali.
S odstupom času klient uviedol, že dokáže opäť plnohodnotne fungovať v každodennom živote a panické ataky ho už neobmedzujú spôsobom ako pred začiatkom našej spolupráce.
Neuvádzam tento príklad ako dôkaz účinnosti NLP. Ide o jednu kazuistiku, z ktorej nemožno robiť všeobecné závery. Chcem však poukázať na spôsob uvažovania, ktorý ma NLP naučilo. Podľa mojej skúsenosti je práve schopnosť rozložiť zdanlivo chaotický psychologický problém na sled konkrétnych procesov jednou z najväčších hodnôt kvalitného NLP výcviku. Vďaka takejto mape možno cielenejšie vyberať intervencie a podľa potreby kombinovať postupy z rôznych terapeutických smerov.
Samotná myšlienka mapovania procesov samozrejme nie je výlučná pre NLP. Funkčná analýza, case formulation či novšie process-based prístupy v psychológii takisto hľadajú mechanizmy, ktoré konkrétny problém vytvárajú a udržiavajú. Osobitnou otázkou však je, nakoľko bolo empiricky skúmané NLP modelovanie ako metodológia vytvárania takýchto funkčných máp.
Práve v tomto zmysle vnímam NLP skôr ako metaštruktúru myslenia než ako súbor izolovaných techník: ako spôsob, ako prejsť od zdanlivého chaosu k zrozumiteľnej štruktúre problému a od nej k cielenejšiemu výberu praktických intervencií.
Čo ak sme sa celý čas pýtali nesprávnu otázku?
Zaujímavou výskumnou otázkou nie je iba to, či NLP ako celok „funguje“, ale aj to, či NLP modelovanie ako metodológia prináša pri vytváraní individuálnej funkčnej mapy nejakú merateľnú pridanú hodnotu.
Takúto otázku možno skúmať pomerne konkrétne. Ako sa NLP modelovanie porovnáva s etablovanými spôsobmi case formulation? Je rýchlejšie alebo pomalšie? Ako ľahko sa ho možno naučiť? Vytvoria dvaja vyškolení praktici pri práci s tým istým prípadom porovnateľnú mapu? Dokáže modelovanie spoľahlivo identifikovať jednotlivé procesy a ich vzájomné väzby? A predovšetkým – vedie takto vytvorená mapa k presnejšiemu výberu bodov, na ktoré možno cieliť konkrétnymi intervenciami?
To je dôležité najmä pri komplexných problémoch, pri ktorých nemusí existovať jedna technika, ktorá jednoducho „rieši paniku“, „vzťahy“ alebo „traumu“. Otázkou potom nie je len účinnosť jednej izolovanej techniky, ale aj kvalita mapy, podľa ktorej terapeut rozpoznáva jednotlivé mechanizmy problému a rozhoduje sa, kde a akým spôsobom intervenovať.
A možno práve tu leží jedna zo zaujímavých a zatiaľ nedostatočne preskúmaných otázok okolo NLP: či jeho metodológia modelovania dokáže vytvárať spoľahlivé a klinicky užitočné funkčné mapy – a či tieto mapy prinášajú niečo navyše oproti už etablovaným spôsobom konceptualizácie prípadu.
Limity NLP a potrebná odborná zodpovednosť
Jedným z problémov pri hodnotení NLP je predstava, že všetci jeho absolventi majú porovnateľné vedomosti a zručnosti. V skutočnosti sa pod označením „NLP Practitioner“, „Master Practitioner“ či „NLP kouč“ môžu skrývať veľmi rozdielne výcviky, rozsah praktickej prípravy aj úroveň skúseností.
Na rozdiel od psychológie či regulovaných zdravotníckych profesií NLP samo osebe nie je regulovanou profesiou. Certifikát preto ešte nevypovedá o tom, koľko praktických skúseností človek získal, akú spätnú väzbu či supervíziu mal alebo na aké oblasti je pripravený.
Rozdiely existujú aj medzi jednotlivými stupňami a školami NLP. Practitioner spravidla predstavuje vstup do metodológie, Master Practitioner nadväzujúci pokročilejší stupeň. Ich konkrétny obsah a náročnosť sa však medzi školami môžu výrazne líšiť. Neexistuje jeden celosvetovo záväzný učebný plán NLP – pod rovnakým názvom certifikátu sa preto môžu nachádzať výcviky veľmi rozdielneho rozsahu a kvality.
Certifikáciou sa však rozvoj praktika nekončí – skôr sa začína. Absolvent môže spočiatku pracovať s jednoduchšími modelmi v oblastiach primeraných svojmu výcviku, napríklad pri komunikácii, cieľoch, rozhodovaní či osobnostnom rozvoji, bez ambície riešiť celý komplexný problém človeka.
S pribúdajúcou praxou a ďalším vzdelávaním sa môže jeho schopnosť práce postupne rozširovať. Učí sa rozpoznávať opakujúce sa vzorce, vytvárať funkčné mapy problémov, prepájať jednotlivé modely a rozhodovať, ktorý postup je v konkrétnej situácii vhodný. Praktická kompetencia preto nevzniká jedným certifikátom, ale kombináciou vzdelávania, skúseností, spätnej väzby, špecializácie a schopnosti kriticky hodnotiť vlastnú prácu.
Rovnako dôležité je poznať hranice vlastných kompetencií. Skúsenosť neznamená, že praktik môže riešiť každý problém. Súčasťou odbornosti je aj schopnosť rozpoznať situáciu, ktorá vyžaduje psychologickú, psychoterapeutickú, psychiatrickú alebo inú zdravotnú starostlivosť.
Otvorená a decentralizovaná povaha NLP má preto dve stránky. Umožnila metodológiu rozvíjať a využívať v rôznych oblastiach, zároveň však vytvorila veľkú variabilitu v tom, čo sa pod označením NLP vyučuje a akú úroveň majú jeho absolventi.
Ako ukazuje predchádzajúca kapitola, niektoré princípy NLP majú funkčné paralely v súčasnej psychológii a psychoterapii. To však neznamená, že NLP výcvik automaticky poskytuje kvalifikáciu na vykonávanie psychoterapie alebo inej regulovanej odbornej činnosti.
Poznámka autorky
Po absolvovaní NLP výcviku som najprv viedla malé workshopy pre verejnosť, kde som účastníkom vysvetľovala jednoduché modely a sprevádzala ich konkrétnymi cvičeniami. Mojím cieľom bolo naučiť ich určitý postup, nie riešiť celý komplex ich osobných problémov.
Postupne sa však objavovali otázky a témy, ktoré nebolo vhodné spracovávať v skupine, a časť práce sa presunula do individuálneho formátu. S pribúdajúcimi skúsenosťami som si začala všímať opakujúce sa štruktúry problémov a čoraz viac sa sústreďovala na mapovanie toho, ako problém vzniká, čo ho udržiava a aké staršie skúsenosti s ním môžu súvisieť.
Počas približne desiatich rokov sa moja práca týmto spôsobom postupne špecializovala. Preto vnímam certifikát ako začiatok vzdelávania, nie ako potvrdenie konečnej odbornosti. Rozdiel medzi čerstvým absolventom a človekom po rokoch cielenej praxe nespočíva iba v počte techník, ktoré pozná, ale najmä v schopnosti porozumieť štruktúre problému, zvoliť primeraný postup a poznať hranice vlastných kompetencií.
Kde teda ležia hranice?
Kvalitu práce nemožno odvodzovať iba od názvu certifikátu. Dôležité sú kvalita výcviku, praktické skúsenosti, ďalšie vzdelávanie, špecializácia a rešpektovanie vlastných kompetencií. Nedostatočne pripravený kouč môže klientovi aj uškodiť, najmä ak sa púšťa do problémov, na ktoré nemá potrebnú kvalifikáciu, alebo sľubuje výsledky, ktoré nemožno zodpovedne garantovať.
Veľká variabilita výcvikov môže zároveň prispievať k veľmi rozdielnym skúsenostiam verejnosti s NLP. Skúsenosť s človekom po rokoch systematickej praxe a ďalšieho vzdelávania môže byť výrazne odlišná od skúsenosti s absolventom krátkeho kurzu. Individuálna pozitívna ani negatívna skúsenosť však sama osebe nevypovedá o účinnosti celej metodológie.
NLP nenahrádza psychologickú, psychoterapeutickú ani psychiatrickú starostlivosť tam, kde je potrebná. To však neznamená, že absolvent NLP nemôže svoje zručnosti prakticky používať. Znamená to, že rozsah jeho práce by mal zodpovedať skutočnej úrovni vzdelania, skúseností a kompetencií – a tá sa môže počas rokov ďalšej praxe a vzdelávania výrazne rozvíjať.
Záver: Nie nálepky, ale poctivý výskum
Dostupné dôkazy neumožňujú označiť NLP ako celok za vedecky potvrdenú metodológiu. Zároveň však ukazujú zložitejší obraz, než naznačuje jednoduchá nálepka „pseudoveda“. Niektoré historické hypotézy NLP sa nepotvrdili, mnohé konkrétne protokoly zostávajú nedostatočne preskúmané a pri niektorých nachádzame funkčné paralely s postupmi a mechanizmami používanými v súčasnej psychológii.
To neznamená, že techniky NLP fungujú. Rovnako však nemožno z nedostatku výskumu automaticky vyvodiť ich neúčinnosť. Presnejšie je skúmať konkrétne protokoly jednotlivo – pre koho fungujú, za akých podmienok, v porovnaní s čím a s akým výsledkom.
Takýmto spôsobom sa buduje evidencia aj v modernej psychoterapii: skúmajú sa konkrétne intervencie, mechanizmy a oblasti ich použitia. Rovnaký prístup by bolo vhodné uplatňovať aj pri NLP.
Ak chceme byť vedecky poctiví, nemali by sme sa pýtať iba, či „funguje NLP“. Mali by sme sa pýtať, ktoré jeho konkrétne modely a protokoly fungujú, pre koho, za akých podmienok a na základe akých dôkazov. Rovnakú mieru presnosti by sme mali požadovať pri hodnotení každej psychologickej metodológie.
O autorke
Michaela Ray de Witters žije v Belgicku. Viac ako desať rokov sa venuje procesom zmeny, modelovaniu psychologických procesov a práci s klientmi. Vo svojej praxi sa špecializuje na rozpletanie komplexných problémov – od zdanlivého chaosu k pochopeniu ich vnútornej štruktúry a následne k praktickým riešeniam. Modelovanie prepája s intervenciami z viacerých prístupov. Za jeden z najvýznamnejších vplyvov na svoj profesionálny spôsob uvažovania považuje štúdium NLP modelovania u Roberta Diltsa.
Výcviky NLP Practitioner aj NLP Master Practitioner absolvovala na NLP University v Santa Cruz v Kalifornii pod vedením Roberta Diltsa a Judith DeLozier, ktorí patria medzi kľúčové osobnosti rozvoja NLP. Jej ďalšie odborné vzdelávanie zahŕňa základný výcvik EMDR v holandskom inštitúte Educas a výcvik Advanced Flash Technique u Dr. Philipa Manfielda, zakladateľa Flash Technique.
Je autorkou piatich kníh – štyroch kníh pre deti a rodičov zameraných na rozvoj sebavedomia a zvládanie strachu a knihy pre ženy venovanej vzťahom a sebahodnote. Vo svojej práci sa dlhodobo venuje najmä vzťahovým problémom, sebahodnote, úzkosti, strachu, panickým reakciám a následkom náročných či traumatických skúseností.