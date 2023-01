Dobiehanie ekonomiky Zapadu na Slovensku nestagnuje a zaroven neskoncilo. Pretoze nikdy ani nezacalo.

Bohuzial, budem ,,urazat” Slovakov.

Aspon toto pocuvam az prilis casto. Telefonujem na Slovensko a zrazu sa na druhej strane ozve neprijemny vykrik o tom, ako urazam Slovakov a pokial sa ja darmo snazim pochopit, co take zle som povedal, druha strana uz davno zlozila telefon. Myslim, ze na tuto pre mna ,,zahadu “ som prisiel iba nedavno. Pre tych, ktori ziju urcitu dobu na Zapade, tak tito ludia chtiac-nechtiac preberaju postupne zvyky danej krajiny. Co sa tyka aj vyjadrovania sa v anglictine a zivote v anglicky hovoriacej krajine - su tu urcite zasady slusneho automatickeho vyjadrovania sa a spravania. Medzi ktore patri, mimo ine, velmi kriticky postoj k samemu sebe a svojej vlastnej krajine a na druhej strane velmi ,,polite” - slusne a povzbudzujuce sa vyjadrenia na adresu ostatnych. Aj ked toto vsetko nemusi uplne, alebo vobec ladit a suvisiet s ,,pravdou”, ako to chapeme my Slovaci. Uplna pravda totiz neexistuje. Co existuje, to je kazdeho z nas subjektivny nazor na danu vec, udalost, alebo osobu. Pokial teda my Slovaci si myslime o Anglicanoch, alebo Iroch, ze oni klamu a nepovedia nam pravdu do oci, z ich hladiska ide jednoducho o klasicke slusne spravanie sa ked to, pod cim si my predstavujeme pravdu, to je pre nich vyslovene nevhodne, neslusne a spolocensky neprijatelne. Ked si potom porovname toto ich spravanie sa s nasim - v ktorom este stale tolko ludi je nezvycajne precitlivelych a okamzite sa uraza na akukolvek kritiku, pripadne aj jej najmensie naznaky, alebo automaticky porovnava sameho seba aj ked je rec o druhej osobe, prave s touto osobou a znova sa uraza na akekolvek priklady - v tom pripade moze byt komunikacia s urcitymi Slovakmi skutocne tazka, mozno az nemozna. Najma ked si doplnime nasu klasicku Slovensku vlastnost o vyjadrovani sa na adresu ostatnych takmer vylucne negativne, ponizujuco a vyslovene arogantne.

Hoj, narcizmus ma u nas Slovakov hlboke korene a bohuzial k tejto nasej tak rozsirenej negativnej vlastnosti sa budem musiet vratit v nasledujucich clankoch.

Ja som vsak Slovak a preto sa sebakricky budem vyjadrovat na adresu nas - Slovakov.