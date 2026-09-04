1 037 dní prázdna. Príbeh Löfflerovej vily je príbehom toho, ako sa v Starom Meste (ne)spravuje majetok

1 030 dní prázdna. Príbeh Löfflerovej vily je príbehom toho, ako sa v Starom Meste (ne)spravuje majetok
Na Kmeťovej 34 stojí vila Vojtecha Löfflera. Do majetku našej mestskej časti prešla po majstrovej smrti darom s podmienkou, že bude slúžiť umeniu a kultúre. Desaťročia slúžila — najprv ako ateliéry Školy umeleckého priemyslu, potom v nej pôsobilo združenie Rovás.
V októbri 2023 Rovás odišiel. Odvtedy je vila prázdna. K dnešnému dňu je to presne 1 037 dní, teda dva roky, desať mesiacov a dva dni. Za ten čas mestská časť prišla o nájomné vo výške približne 42 300 eur — a keďže aj prázdnu budovu treba vykurovať a chrániť pred ďalším chátraním, na energiách a súvisiacej prevádzke pribudlo ďalších približne 158 000 eur. Celkový finančný dopad prázdnej vily tak dosahuje približne 200 000 eur. A budova, ktorá mala žiť umením, medzitým chátra tak, že podľa statického posudku sa dnes nedá využívať.
Ako sa to stalo? Prešla som si všetky uznesenia, zápisnice komisií a materiály od roku 2023. Tu je ten príbeh — a nie je to príbeh smoly. Je to príbeh zlých rozhodnutí v zlom poradí.
Riešenie existovalo hneď na začiatku
Už 29. novembra 2023, necelý mesiac po odchode Rovásu, prišlo občianske združenie STROJ predstaviť sa na Komisiu finančnú, výstavby a verejného poriadku (ďalej len finančná komisia) — komunita umelcov a kreatívcov, ktorá chcela vo vile vybudovať kreatívne centrum s ateliérmi, dielňami a vzdelávacími aktivitami. Presne to, čo zodpovedá určeniu vily. Komisia vtedy odporučila úradu dať vypracovať znalecký posudok a nastaviť nájom tak, aby zachoval Löfflerov odkaz — kultúrnu a školskú funkciu budovy.
O necelé tri mesiace, vo februári 2024, prišlo STROJ, o. z. na komisiu znova. A povedali niečo, čo veľa vysvetľuje: oficiálnu ponuku od mestskej časti nikdy nedostali, celá komunikácia bola len neformálna. Na rokovanie, kde mali byť, sa nedostavili ani starosta, ani zástupca starostu, ani prednosta. STROJ, o. z. vtedy otvorene povedal, že za cenu, ktorú im mestská časť naznačovala, by si vedeli nájsť komfortnejší nájom inde — pri tých nákladoch by budovu radšej rovno kúpili. Napriek tomu nechceli rýchle a plytké riešenie, chceli budovu naozaj oživiť.
Krátko predtým požiadali o prenájom formou osobitného zreteľa za 14 400 eur ročne plus energie. Úrad ponuku odmietol s tým, že sa musí vychádzať zo znaleckého posudku, ktorý napokon vyčíslil nájom na 48 300 eur ročne.
Znie to zodpovedne. Lenže presne v tom istom čase si úrad nechal pripraviť aj niečo úplne iné: podklady na predaj vily — návrh obchodnej verejnej súťaže aj návrh kúpnej zmluvy. Znalec budovu v decembri 2023 ocenil na 608 000 eur. Materiál s návrhom predať Löfflerovu vilu prišiel na finančnú komisiu 6. marca 2024 — a komisia ho jednohlasne odmietla, sedem hlasov proti nule. Poslanci ho odmietli pre nejasnosti a žiadali sa vrátiť k téme využitia vily s doplnenými podkladmi ako aj s účelom zachovania kultúry v jej priestoroch. O úvahách o predaji a nejasnej budúcnosti vily písal 13. marca 2024 aj Denník N.
Mimochodom — nebol to prvý pokus. Vilu sa Staré Mesto pokúšalo predať už okolo roku 2016; aj vtedy sa hľadal kupec a aj vtedy to narazilo na odpor. Darovaná budova s kultúrnym určením sa v našej mestskej časti opakovane ocitá na zozname vecí na speňaženie namiesto na zozname vecí na opravu.
Súťaž, ktorá nemohla dopadnúť inak
V máji 2024 mestská časť vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na prenájom. Podmienky: minimálne nájomné odvodené od znaleckého posudku a účel viazaný na umelecko-výtvarnú činnosť.
Inými slovami: hľadal sa nájomca, ktorý robí umenie a zároveň zaplatí komerčné nájomné. Taký nájomca na trhu neexistuje — komerčný záujemca nespĺňa účel, kultúrny záujemca nezaplatí cenu. Výsledok bol predvídateľný: do súťaže sa neprihlásil nikto. Stratený ďalší rok.
Okľuka späť na začiatok
Po prázdnej súťaži prišiel pokus prenajať vilu mestskej organizácii K13 za 24 500 eur ročne. Zastupiteľstvo výber schválilo v októbri 2024 — ale K13 do dvoch mesiacov žiadosť stiahlo.
Nasledovala výzva na prenájom formou osobitného zreteľa na sumu 15 000 eur ročne. Prihlásili sa traja záujemcovia — Dielničky OZ, STROJ, o. z. a OZ Združenie pre rozvoj vzdelávania. Vo februári 2025 na finančnej komisii zaznelo, že Dielničky svoju ponuku zvýšili na 15 500 eur, zatiaľ čo STROJ na otázky úradu prestal odpovedať. Právne oddelenie vtedy komisii otvorene priznalo, že sa vo veci prenájmu vôbec neposunulo — nedostalo jasné pokyny od starostu, na základe ktorých by mohlo pripraviť podklady. Napriek tomu komisia v máji 2025 odporučila zastupiteľstvu schváliť práve STROJ, o. z., a v júni 2025 zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo prenájom pre STROJ, o. z..
Zastavme sa pri tom čísle. 15 000 eur je prakticky tá istá suma, s ktorou STROJ, o.z. prišiel už na začiatku roka 2024 — vtedy ju úrad odmietol ako neprijateľnú. Rok a pol procesov, jedna prázdna súťaž a jeden odstúpený nájomca nás doviedli takmer presne tam, kde sme mohli byť na začiatku. Len budova bola medzitým o rok a pol staršia, vlhšia a popraskanejšia. Doslova: kým znalec v roku 2023 ocenil ročný nájom na 48 300 eur, nový posudok z mája 2025 už len na 44 300 eur. Chátranie má cenovku.
Budova, ktorú nikto nepoznal
V lete 2025 sa STROJ, o. z. pripravoval na prevzatie vily. Vyhlásili výzvu pre umeleckú obec, prihlásilo sa vyše 30 umelcov. A potom prišla podrobná obhliadka.
Praskliny. Vlhnutie a plesne. Poškodená strecha. Nevyhovujúca elektroinštalácia. Nezodpovedané otázky o zákonných revíziách.
STROJ, o. z. v auguste 2025 odložil podpis zmluvy a požiadal mestskú časť o odstránenie nedostatkov. Bolo to jediné zodpovedné rozhodnutie — a stojí za povšimnutie, že ho urobil nájomca, nie vlastník. Mestská časť dva roky ponúkala na prenájom budovu, ktorej technický stav nepreverila. Revízie elektroinštalácie a plynových zariadení pritom nie sú vec názoru — sú to zákonné povinnosti vlastníka. Zatekajúca strecha nie je prekvapenie — je to roky viditeľný a roky neriešený problém.
Zastupiteľstvo reagovalo: začiatkom septembra 2025 finančná komisia odporučila zapracovať do rozpočtu peniaze na opravu havárie a pokračovať v rokovaniach so STROJ-om; o pár týždňov zastupiteľstvo schválilo 30 000 eur na udržiavacie práce. V decembri 2025 prišiel statický posudok s tvrdým záverom — budova sa v tomto stave nedá využívať.
A práve v tomto období, uprostred medializovanej kauzy, si na budovu posvietil aj štát. Inšpektorát práce Košice vykonal na miestnom úrade kontrolu od 15. decembra 2025 do 17. apríla 2026 — a zistil, že na plynových zariadeniach Kmeťovej 34 pretrvávajú nedostatky, ktoré boli zdokumentované už v odbornej správe z 30. októbra 2024: chýbajúca ovládacia páka hlavného uzáveru plynu, tri kotly napojené cez flexibilné prívody po skončení životnosti a chýbajúca zátka pri ventile sporáka. Inými slovami — vlastný odborník na tieto bezpečnostné riziká upozornil úrad ešte v októbri 2024, teda dávno pred tým, ako STROJ, o. z. v auguste 2025 odhalil zlý stav budovy pri obhliadke. Napriek tomu neboli odstránené. Objednávku na ich opravu vystavil úrad až 11. mája 2026 — sedemnásť mesiacov po tom, čo o nich vedel, a až po tom, čo mu ich odstránenie nariadil štátny inšpektorát. Opravu dokončili v polovici júna 2026.
Finančná komisia vtedy ešte odporúčala obom stranám „zintenzívniť rokovania“ a zmluvu podpísať do konca roka 2025. Nestalo sa tak. Zastupiteľstvo napokon prijalo záväzok odstrániť havarijný stav do 1. júla 2026 a potvrdilo podporu prenájmu pre STROJ, o. z., ktorý deklaroval pripravenosť vilu prevziať.
A potom sa to zaseklo. Na 2 800 eurách.
Aby bolo jasné, o čo ide: statické poruchy sa nedajú opravovať „od oka“. Najprv musí projektant-statik na základe posudku navrhnúť konkrétne technické riešenie — čo presne sa má opraviť, ako a za koľko. Tomu sa hovorí projektová dokumentácia. Až s ňou v ruke sa dá vysúťažiť firma a začať opravovať. Bez nej sa nepohne nič. Cena tejto dokumentácie pre vilu: 2 800 eur.
Ešte v polovici februára 2026 finančná komisia sama odporučila zastupiteľstvu prijať úpravu rozpočtu, aby sa oprava havárie mohla konečne začať. Zastupiteľstvo preto v marci 2026 zaradilo týchto 2 800 eur do úpravy rozpočtu, s krytím z rezervného fondu. Starosta však uznesenie o zmenách v rozpočte nepodpísal a pozastavil jeho výkon — to je právomoc, ktorou môže zablokovať rozhodnutie zastupiteľstva, ak ho považuje za nezákonné alebo zjavne nevýhodné. V praxi to znamená, že schválené peniaze sa nesmú uvoľniť a použiť. V apríli zastupiteľstvo rozpočtovú úpravu schválili znova. Starosta výkon uznesenia pozastavil druhýkrát.
Vznikla tak absurdná situácia: ten istý úrad, ktorý má zo zákona povinnosť starať sa o vlastnú budovu a ktorému zastupiteľstvo uložilo odstrániť havarijný stav do 1. júla 2026, dvakrát zablokoval prvý a najlacnejší krok k splneniu tejto úlohy — krok, ktorý odporúčala aj jeho vlastná finančná komisia. Suma 2 800 eur pritom predstavuje necelé dve percentá z toho, čo nás nevyužívaná vila doteraz stála.
Zákon na takúto situáciu pamätá: pozastavené uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov — a potvrdené uznesenie už starosta pozastaviť nemôže. Presne to sa udialo. 10. júna 2026 sme s poslancami z poslaneckého klubu V Starom Meste po novom a ďalšími veto prelomili a rozpočtová úprava sa stala vykonateľnou. Peniaze na projektovú dokumentáciu sú tak konečne právne k dispozícii.
Kde sme dnes
Termín odstránenia havarijného stavu, 1. júl 2026, uplynul a je nesplnený. Podľa informácií, ktoré ako poslankyňa mám, projektová dokumentácia stále nebola objednaná — hoci peniaze na ňu sú od júna právoplatne k dispozícii. Bez nej sa nedá oceniť rozsah opráv ani vybrať zhotoviteľ.
STROJ napriek tomu z hry neodišiel. Začiatkom tohto roka na pracovnom stretnutí deklarovali, že by boli ochotní prenajať si aspoň tú časť budovy, ktorá nie je v havarijnom stave — a dokonca ponúkli platiť nájom za celý objekt, teda aj za priestory, ktoré by pre havarijný stav nemohli reálne využívať. Aj toto kompromisné riešenie zatiaľ zostáva bez oficiálnej odpovede.
Vila je prázdna 1 037 dní. Ale prekážka už nie je právna — peniaze sú schválené, vykonateľné a čakajú v rozpočte. Objednať dokumentáciu je teraz povinnosťou úradu.
Moje otázky sú: Kedy bude objednaná projektová dokumentácia, s akým termínom dodania, aký je harmonogram sanácie — a prečo sa doteraz neriešila aspoň čiastočná ponuka STROJ-u, ktorá by budovu po takmer troch rokoch konečne vrátila životu?
Čo z toho plynie
Tento príbeh nie je o jednej chybe. Je o vzorci, ktorý sa opakuje:
Majetok sa nespravuje, kým sa nezačne rozpadať. Keby vila mala priebežnú údržbu a platné revízie, bola by prenajatá a živá už v roku 2024.
Rozhoduje sa v zlom poradí. Najprv sa vyberal nájomca a dohadovala cena, až potom sa zisťoval stav budovy. Malo to byť presne naopak.
A keď treba konať, blokuje sa. Dvakrát pozastavené financovanie dokumentácie za 2 800 eur — pri budove, ktorej nevyužívanie nás stálo už približne 200 000 eur — nemá racionálne vysvetlenie, ktoré by verejnosť dostala. Zastupiteľstvo ho napokon muselo prelomiť trojpätinovou väčšinou. Na uvoľnenie 2 800 eur na vlastnú havarijnú budovu boli potrebné tri hlasovania a štyri mesiace — a ani po nich sa dokumentácia zatiaľ neobjednala.
Löfflerova vila si zaslúži žiť. Umelci, ktorí v nej chcú pôsobiť, čakajú druhý rok — sú ochotní využívať ju len čiastočne, hneď teraz. Riešenie nie je zložité: objednať projektovú dokumentáciu, opraviť budovu podľa jasného harmonogramu a odovzdať ju účelu, na ktorý nám ju Vojtech Löffler a jeho manželka zverili.
Renáta Zolnaiová, poslankyňa mestskej časti Košice-Staré Mesto
Všetky údaje v texte vychádzajú z uznesení miestneho zastupiteľstva, zápisníc a uznesení Komisie finančnej, výstavby a verejného poriadku, oficiálnych materiálov mestskej časti a verejne dostupných zdrojov. Uznesenia MiZ: č. 112/2023, 125/2024, 136/2024, 156/2024, 204/2024, 212/2024, 248/2025, 263/2025, 279/2025, 313/2025, 321/2026, 334/2026. Zápisnice a uznesenia finančnej komisie: 29. 11. 2023, 6. 12. 2023, 14. 2. 2024, 6. 3. 2024 (jednohlasné odmietnutie zámeru predaja, 7:0), 12. 2. 2025, 28. 5. 2025, 3. 9. 2025, 10. 12. 2025, 18. 2. 2026. K úvahám o predaji: znalecký posudok z decembra 2023 a článok Denníka N z 13. 3. 2024; o zlom stave budovy písal Denník N aj 10. 9. 2025; protokol Inšpektorátu práce Košice o výsledku inšpekcie (15. 12. 2025 – 17. 4. 2026) a informácia sprístupnená mestskou časťou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. dňa 15. 6. 2026. Prelomenie veta: potvrdenie rozpočtového uznesenia miestnym zastupiteľstvom dňa 10. 6. 2026 podľa § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. Podklady mám k dispozícii a na požiadanie ich sprístupním.