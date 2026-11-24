Chvála na zimu – dôvody prečo by sme mali vziať zimu na milosť
Iba jednoduché vyslovenie slova zima, vyvolá v každom človeku myšlienky, predstavy, pocity a všetko ostatné čo k nej patrí. Niekomu- veľmi senzibilnému, môžu pri tej spomienke prebehnúť po tele zimomriavky aj v najväčšej horúčave. Úprimne sa na zimu tešia len deti. Nevedia sa dočkať, kedy začnú padať prvé snehové vločky, najradšej by boli, keby vločky padali zo stropu detskej izby a mohli ich chytať do ruky a pozerať, ako sa roztápajú na vodu. Vlastnoručne postavený snehuliak je pre deti udalosťou roka, skoro rovnako ako Vianoce. Keby sa snehuliak neroztopil, určite by si ho odniesli domov doprostred svojej izby, aby sa mohli po celú zimu tešiť z jeho prítomnosti.
Zima je biela a biela je symbolom čistoty a nevinnosti, zima sa nám nenatíska, prichádza potichučky, čistá a nevinná ako nevesta k oltáru. Svojou bielou farbou nám pomáha vyjasniť naše zachmúrené tváre, vyhladiť vrásky, rozjasniť oči. Nenásilne nám oznamuje, aby sme svet videli v jasných, bielych, optimistických farbách. Človek môže zaspávať ustarostený, bez nálady, s plnou hlavou problémov, ale keď sa ráno zobudí a cez okno uvidí čarokrásnu, povzbudivú, všadeprítomnú bielu zimnú prikrývku, hneď dostane dávku optimizmu, dobrej nálady, chuti do života a aj neriešiteľné problémy sa zrazu stanú riešiteľnými. Zima je pre človeka výzva, aby ukázal silu a vôľu.
Treskúca zima dokáže ochromiť človeka, doslova mu môže zmraziť krv a je na človeku, aby svojou aktivitou, energiou a voľou opäť naplnil zmrznuté telo životodarným teplom krvi.
Zima je čas, keď si uvedomíme, že na planéte Zem nie sme sami, žijú tu s nami aj živé tvory – flóra a fauna a v zimných podmienkach môžeme tej živej časti planéty účinne pomôcť a zdolať neúprosný zákon prírody, podľa ktorého prežijú len tí najsilnejší.
Zima, to sú ľudia frfľajúci na autobusovej zastávke, prečo neprišiel autobus načas a možno to bolo preto, lebo v garáži mu stuhol motor od strachu nad takým silným mrazom. Ale samozrejme je to dôvod len pre tých, ktorí majú zmysel pre humor.
Zima to sú autá, čo zapadli do snehu, ich kolesá necítia pevnú zem, protestujú a nechcú sa pohnúť z miesta. Vzápätí sa vynoria odhŕňacie a posypové vozy, akoby chceli kolesám osobných aut povedať, že o chvíľu už zacítia pod gumami, nie kryštáliky snehu, ale pevnú zem. Zima to sú lyžiari a bežci na lyžiach – stávajú sa z nich, na chvíľu jazdci na bielych vločkách snehu. Lyžiari a sneh sú vo vzájomnej symbióze, dobre si rozumejú. Sneh drží lyžiara na svojich snehových pleciach, lyžiar sa slastne po ňom kĺže. Tak slastne a náruživo, že pohyb na lyžiach sa pre neho stáva vášňou až drogou.
Pri prvých vločkách snehu, v každom vášnivom lyžiarovi troch hrkne, to sa v ňom prebúdza túžba po lyžiach, ďalšie prívaly snehu už nemôže vydržať, okamžite pripína lyže a je znovu vo svojom živle.
Zima to je blažený pocit víťazstva nad mrazom, pred ktorým všetci utekajú do tepla, ale ja sa stále vyhýbam jeho mrazivým chápadlám, čo ma chcú zdrapiť a preniknúť až na kosť a vysať zo mňa posledné zvyšky tepla a tak ma potrestať za vstup do kráľovstva mrazu. Ja sa ale nevzdávam, šikovne mu unikám, som naň dokonale pripravený oblečením aj odhodlaním chytiť sa s ním do zápasu, aby som ho vzápätí položil na lopatky. Kráčam ďalej, rozrážajúc neviditeľné steny mrazu svojim telom zabaleným do aury tepla a vychutnávajúc si výhru nad zimou.
Zima nie je náš nepriateľ, je ako tréner, ktorý má veľké nároky a taký nie je veľmi obľúbený. Nezostáva nám nič iné, len splniť jeho nároky, aby sme s ním mohli vychádzať pokojne, bez obáv z nasledujúcich dní.