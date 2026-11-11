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11. nov 2026 o 10:06
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Stretnutie s bývalou láskou po rokoch - podivné zákruty života

Stretnutie s bývalou láskou po rokoch- podivné zákruty života

Róbert Zváč
Róbert Zváč Bloger
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Stretnutie s bývalou láskou po rokoch- podivné zákruty života

Stretnúť po dlhých rokoch svoju bývalú lásku z obdobia bezstarostnej mladosti je zvláštna a neopakovateľná situácia, ktorá sa dá len veľmi ťažko opísať slovami, musí sa to zažiť na vlastnej koži. Mne sa to nedávno stalo. Klamal by som, keby som tvrdil, že sa so  mnou, aj po toľkých rokoch, nič nedialo. V hrudi som pocítil malý tlak, srdce sa zrejme rozpamätalo na pekné časy a skočilo si od radosti dvojité salto. Po vzájomnom pozdravení sa ma spýtala, ako sa mám, keď som odpovedal, že výborne, spýtal som sa ja to isté. Jej odpoveď znela: „Teraz už dobre. Ak máš čas, všetko ti poviem.“

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Bez váhania som súhlasil, sadli sme si do príjemnej reštaurácie, kde nám čašník naservíroval dve kávy a mne moja bývalá láska naservírovala svoj príbeh- svoju zákrutu života:

„Moje prvé manželstvo súd rozviedol po dlhých prieťahoch. Veľa času zabralo rozhodovanie o výške výživného na dieťa, ktoré sa narodilo v čase, keď sme už spolu nežili. Nikdy by som neverila, ako sa človek môže tak náhle zmeniť. Veď po dlhom trápení som konečne otehotnela a podľa mňa sme stáli na prahu maximálneho manželského šťastia. Všetko sa zmenilo, keď mu priateľ zo zamestnania poradil, aby sa dal na súkromné podnikanie. Od tej doby o ničom inom nehovoril, len o tom, koľko zarobí. Musím zdôrazniť, že sa jednalo o milióny. Keď sme sa spolu rozprávali, vždy sme skončili pri tom, koľko získa peňazí. Predtým pozorný a nežný muž, sa zo dňa na deň stal nevšímavým, arogantným sebcom. Keď sa dozvedel, že som tehotná, vyjadril sa, či je to vôbec jeho. Až takú moc má nad človekom, vidina peňazí. Peniaze zrútili charakter môjho bývalého muža, ako domček z kariet. Po rozvode sa mi narodil syn a zatiaľ , čo sa exmanžel oddával na neznámom mieste milionárskemu snívaniu, ja som sa oddávala každodennému problému, ako z tých pár peňazí uživiť seba a syna, pretože výživné nechodilo skoro vôbec až nakoniec prestalo prichádzať. Pomyslela som si, či sa ten jeho sen o zbohatnutí náhle rozplynul, alebo sa potvrdila veta, že bohatí bývajú najskúpejší ? Ťažko mi bolo súdiť, ani som sa tým netrápila. Po pár rokoch som sa znovu vydala, môj syn sa stal dopravným policajtom. Povedala som mu všetko o jeho otcovi, aby sa to nedozvedel od cudzích ľudí. Raz večer prišiel po službe domov a ešte vo dverách mi začal rozprávať, že pri kontrole zastavili  starý wartburg v katastrofálnom stave, také niečo ešte nevidel, bol zázrak, že vodič sa s celým podvozkom aj s volantom neprepadol na cestu. Okamžite mu zobrali technický preukaz a dostal pokutu. Syn mal náhodou pri sebe blok papiera s menom a adresou vodiča – kaskadéra. Pozrela som zo zvedavosti na meno a hneď, ako som uvidela meno, povedala som synovi bez najmenšieho vzrušenia: Ten, čo si mu nadelil pokutu, bol tvoj otec !

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Tak to sa mi podarilo. Vieš ale, že mi ho vôbec nebolo ľúto, rovnako odmerane komentoval netradičné zoznámenie sa s otcom môj syn.

Myslela som si, že syn sa pri spomienke, že to bol jeho otec, bude chcieť so mnou o ňom dlhšie rozprávať, ale nestalo sa. Papierový blok s menom pokrčil, zahodil do koša a potom sme sa pokojne navečerali.“

 

Róbert Zváč

Róbert Zváč
Bloger 
  • Počet článkov:  13
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  • Páči sa:  51x

Som stredoškolský učiteľ, predmety- ekonomika, angličtina, teraz už ako pracujúci dôchodca Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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