Pozmenená výpoveď, nepotrební iní svedkovia. Prípad Výboh ide pred súd s pochybnosťami

Peter Pellegrini mal podľa obvinenia dostať peniaze, aby zmenil svoj postoj v súvislosti s legislatívou k virtuálnej elektronickej registračnej pokladnice. To však nesedelo s tým, že by sa úplatok odovzdával v roku 2014 vo Výbohovej kancelárii. Tá totiž vtedy neexistovala. Obžaloba preto dej stíhaného skutku pozmenila. Na zmenu Pellegriniho postoja podľa nového príbehu mala stačiť večera s podnikateľom Suchobom a nekonkrétny prísľub úplatku, na ktorý si ani Suchoba nepamätá. Peniaze podľa najnovšej verzie obžaloby dostal až takmer dva roky po sfinalizovaní legislatívy k online pokladnici.

Špecializovaný trestný súd predminulý týždeň určil termín hlavného pojednávania v prípade obžaloby na Miroslava Výboha, ktorého prokuratúra viní z prijímania úplatku v súvislosti s presadením legislatívy k virtuálnej elektronickej registračnej pokladnice.

Sudca Jozef Šutka naplánoval prvý deň pojednávania na utorok 31. mája v Banskej Bystrici. Proces bude pokračovať nasledujúce dva dni 1. a 2. júna. Ďalšie termíny pojednávania nateraz neboli určené.

Ide o prvý zo široko medializovaných protikorupčných procesov po roku 2018 bez prítomnosti obžalovaného. Výboh sa už niekoľko mesiacov zdržiava v Dubaji a napriek tomu, že s orgánmi činnými v trestnom konaní aj viackrát priamo komunikoval, prokuratúra ho trestne stíha ako ušlého.

Obžaloba proti Výbohovi je postavená na výpovediach dvoch spolupracujúcich obvinených, ktorí svoje výpovede upravovali potom, čo som v auguste minulý rok poukázal na to, že sú v nich významné nezrovnalosti a upozornili na to tiež Hospodárske noviny .

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa v obžalobe tvrdí, že Výboh vzal 150-tisíc eur za to, že súčasný predseda strany Hlas Peter Pellegrini ešte ako štátny tajomník ministerstva financií (v rokoch 2012 až 2014) „podporí a sfinalizuje legislatívny proces“ k zákonu, ktorý bol nevyhnutný na obstaranie virtuálnej registračnej pokladnice.

Pellegrini pritom v prípade vystupuje iba ako svedok a nie je trestne stíhaný.

Výbohovi obhajcovia Ladislav Smejkal, Ondrej Urban a Robert Kaliňák v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásili, že stíhanie je podľa nich nezákonné aj preto, že Výbohovi doteraz nebolo riadne doručené obvinenie a napriek tomu je stíhaný ako ušlý.

Polícia totiž obvinenia doručovala na Výbohovu niekdajšiu adresu vo Zvolene, hoci v roku 2011 odovzdal slovenský občiansky preukaz, odhlásil sa z trvalého pobytu a zaevidoval si ho v Monaku. Dôkazom je podľa obhajcov výpis z Registra obyvateľov, ktorý v pondelok poskytli médiám. Podľa Kaliňáka sú si pritom orgány činné v trestnom konaní vedomé, že Výboh má pobyt v Monaku, pretože prokuratúra mu tam už doručovala inú písomnosť ako obvinenie a tú si tam prevzal. Za nedoručením obvinenia do Monaka preto vidí zlomyseľný zámer prokuratúry.

Výsledky vyšetrovania zhrnuté v obžalobe však potvrdzujú doterajšie pochybnosti o trestnom stíhaní, pretože v dôsledku zmeny výpovede jedného z korunných svedkov sa zmenil celý príbeh údajnej korupcie pri presadzovaní legislatívy k virtuálnej pokladnici.

Imrecze výpoveď pozmenil, Suchoba doplnil

Kľúčovou udalosťou posledných ôsmich mesiacov v tomto trestnom konaní je zmena výpovede korunného svedka obžaloby Františka Imreczeho, bývalého prezidenta finančnej správy.

Proti Výbohovi a Pellegrinimu totiž svedčia dvaja spolupracujúci obvinení – Imrecze a podnikateľ s informačno-komunikačnými technológiami Michal Suchoba, ktorého firma Allexis dodala finančnej správe virtuálnu pokladnicu. Na nezrovnalosti v ich výpovediach som upozornil v tomto článku z augusta .

Pravdepodobne tá najpodstatnejšia sa týka miesta údajných korupčných schôdzok. Imrecze a Suchoba tvrdia, že sa uskutočnili vo Výbohovej kancelárii v hoteli Carlton v roku 2014.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) preto Výboha obvinila za to, že peniaze pre Pellegriniho mal dostať v roku 2014. Vtedy sa schvaľovala legislatíva k virtuálnej pokladnici a následne Imrecze zadal zákazku na jej dodávku Suchobovej firme Allexis.

Ibaže Výbohova kancelária, ktorú Imrecze a Suchoba detailne opisujú, v roku 2014 neexistovala. Bola dostavaná až o takmer dva roky neskôr.

Imrecze preto po zverejnení článku začal vypovedať, že stretnutie, na ktorom si mal Výboh vypýtať peniaze, sa neuskutočnilo v roku 2014, ale až v roku 2016.

Orgány činné v trestnom konaní síce uznali, že korupcia sa teda nemohla uskutočniť v roku 2014, ale zmena roka vraj nenarušila vierohodnosť zvyšku obvinenia.

„Nehodnotil by som to určite tak, že došlo k diametrálnej zmene výpovedí,“ komentoval to prokurátor Repa pre Aktuality.sk .

Prokurátor v uznesení o zamietnutí Výbohovej sťažnosti proti obvineniu tvrdí, že ide o jedinú nezrovnalosť, ktorá bola v priebehu dokazovania zistená a na jej základe „nie je možné prijať záver, že k spáchaniu trestného činu nedošlo“.

1. Na zmenu postoja Pellegriniho nebolo treba peniaze, stačila iba večera?

Už skôr som napísal , že ak sa schôdzka vo Výbohovej kancelárii mala uskutočniť v roku 2016, potom nedávajú zmysel ostatné okolnosti obvinenia – najmä spojitosť úplatku s „podporou a sfinalizovaním legislatívneho procesu“ k zákonu o virtuálnej registračnej pokladnici (VRP), pretože ten vrcholil práve na jeseň 2014.

Obvinenie Výboha bolo pôvodne (pred zverejnením článku v auguste) postavené na tvrdení, že všetky kroky korupcie sa mali uskutočniť v roku 2014.