Obnovme covid automat

Zanedbajme, že ju sama spôsobila, či už svojou činnosťou, či nečinnosťou, alebo ich kombináciou.

Samozrejme, vždy sa dá vyhovoriť na minulé vlády, alibizmus je znakom silných jedincov, preberanie zodpovednosti je znakom slabochov. Prepáčte mi iróniu.

Vypnutie Covid automatu spôsobilo chaos, nestabilitu, neistotu a dalo opäť moc do rúk konzília odborníkov, koaličnej rade, vláde, hlavnému hygienikovi a hlavne osobe, ktorá má najväčší vplyv, na všetky tieto štruktúry. Skúste hádať, býva v Trnave, nevie po slovensky a je plagiátor.

Môžeme nesúhlasiť s tým ako bol zostavený a nastavený Covid automat, jedna vec sa mu nedá vytknúť, poskytoval jednoznačnosť, predvídateľnosť, umožňoval racionálne subjektom, ktorých sa týkal, plánovať, vykonávať manažérske rozhodnutia, byť vzhľadom na jeho obmedzenia racionálny a efektívny.

Skúsme preskúmať samotný význam slovného spojenia Covid automat. Slovo Covid znamená že je tu kvôli Covidu, automat znamená, že keď je nastavený, beží. Ak sa veci zhoršujú, uzatvára prevádzky, obmedzuje slobodu. Samo o sebe je to sporné, ale nech. Ak sa veci zlepšujú, otvára prevádzky, školy, vracia slobodu.

Covid automat so svojím systémom žolíkov intenzívne motivoval niektoré okresy k intenzívnemu očkovaniu ohrozených skupín, iniciatívami z dola, niečo čo by vláda chcela, ale nedokáže.

Okresy, čo v tejto súvislosti vyvinuli extrémne úsilie sa oprávnene cítia vládou oklamané.

Mocným sa Covid automat hodil, kým sa stav epidémie zhoršoval, keď uzatváral prevádzky, školy, obmedzoval osobné slobody, majetkové práva. To zlé, čo prichádzalo, nebolo na nich, ale na automate.

Mocným sa teraz nehodí, aby Covid automat platil, lebo tie veci, čo sa automaticky obmedzovali, by sa zo zlepšujúcou situáciou automaticky uvoľňovali. Do krajiny by sa vrátila sloboda.

Neoficiálne sa mocní dohodli, že Covid automat sa už nevráti, aby každý pondelok kolaličná rada a každú stredu zasadnutie vlády mali moc nad našími životmi a slobodami.

Covid automat zobral moc konzíliu odborníkov, koaličnej rade, vláde, hlavnému hygienikovi a vnášal pravidlá do našich životov v tejto ťažkej dobe. Dobre súžil mocným, kým sa veci zhoršovali, teraz, keď sa veci zlepšujú, sa im nehodí, lebo obmedzuje ich moc nás ad hoc obmedzovať.

Obnovte Covid automat, odstráňte chaos a vráťte predvídateľnosť do našich životov.