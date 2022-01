Rekordný rok. Mimoriadne vysoké výnosy

Rok 2021 na finančných trhoch

Bol to rok mimoriadne silného rastu akciových trhov. Najvyššie výnosy zaznamenali – opäť tie americké.

Kým v správach sme celý rok počúvali o koronavíruse a rastúcej inflácii, akciové trhy si žili svojím vlastným životom. Je to pekný príklad toho, že akciové trhy sa obvykle vyvíjajú úplne inak, ako by sa na základe správ a pocitov mohlo zdať.

Akciové trhy sa namiesto lockdownov zamerali viac na opätovné otváranie svetovej ekonomiky, míňajúceho spotrebiteľa, ako aj silné zisky globálnych firiem.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na dlhopisových trhoch už bola situácia odlišná. Vyššia inflácia znamená aj vyššie úrokové sadzby a s tým aj rastúce dlhopisové výnosy. A rastúce výnosy dlhopisov znamenajú ich precenenie nadol. Dlhopisové trhy tak vo všeobecnosti zaznamenali mierne poklesy a negatívny rok.

Rok 2021 v druhom pilieri

Z rastu akciových trhov v plnej miere ťažili indexové fondy druhého piliera a vo veľkom aj akciové a zmiešané fondy. Dlhopisové fondy zaznamenali mierne poklesy z dôvodu nárastu dlhopisových výnosov, a teda poklesu ich cien.

Víťazom roka boli jednoznačne sporitelia v indexových fondoch. Ich úspory sa za jediný rok zhodnotili v najlepších fondoch takmer o 30 percent. Silné zhodnotenia však zaznamenali aj sporitelia vo väčšine akciových fondov – najlepšie atakovali hranicu 20 percent. Najlepší zmiešaný fond zhodnotil úspory takmer o 10 percent.

Výkonnosť v rokoch 2019, 2020, 2021 a za tri roky sumárne

Vývoj zhodnotenia fondov druhého piliera za ostatné 3 roky

Za ostatné tri roky zhodnotili najlepšie fondy druhého piliera úspory sporiteľov o vyše 70 percent.

Každý si tak môže porovnať, o koľko valorizuje dôchodky štát v prvom pilieri a aké zhodnotenie dôchodkov je možné dosiahnuť na finančných trhoch v druhom pilieri. Navyše, v rámci druhého piliera vaše úspory zostávajú vašimi súkromnými úsporami a neprerozdeľujú sa medzi nikoho iného.

Výzvy do budúcnosti

Pri nezvratnom trende, ako starne obyvateľstvo, je stabilný druhý pilier dôležitou súčasťou dôchodkového systému. Napriek tomu sa, žiaľ, často stáva terčom politických bojov.

Do budúcnosti je tak dôležitá predovšetkým stabilita druhého piliera, ktorý má tvoriť pevnú alternatívu a doplnok k prvému pilieru čeliacemu mnohým výzvam.

Nemalou úlohou do budúcnosti je presun mladých sporiteľov z dlhopisových fondov do akciových a indexových fondov. Dnes si, žiaľ, ešte stále väčšina sporiteľov sporí v dlhopisových fondoch. Pre mladších sporiteľov to znamená, že sa oberajú o možnosť výrazne vyššieho zhodnotenia svojich úspor.

Výkonnosť v rokoch 2019, 2020, 2021 a za tri roky sumárne

Čo nás čaká na finančných trhoch v roku 2022

Ako sme boli svedkami už mnohokrát, predpovedať to je takmer nemožné. A čo čaká v roku 2022 druhý pilier? Mal by byť rokom zlepšovania systému, ktorý už funguje a prináša vysoké výnosy. Dôkazom sú výnosy fondov za rok 2021, ako aj za ostatné roky. Akékoľvek väčšie zásahy do systému by totiž mohli státisíce sporiteľov o takéto výnosy obrať.

Igor Vilček, vedúci oddelenia Riadenia investícií, VÚB Generali DSS a kolektív autorov VÚB Generali DSS

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.