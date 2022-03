Štátne dôchodky budú nižšie. Je čas to konečne pochopiť

Roky sa mnohí spoliehajú na to, že nás štát v starobe zabezpečí. A nepomáhajú upozornenia analytikov a fakty ako zlý demografický vývoj či vyprázdňujúca sa štátna kasa.

To, že dôchodky budú oproti dnešným príjmom nižšie, už priznávajú aj tí najkompetentnejší – v minulosti štátny tajomník, teraz aj minister práce.

Ak teda máte pocit, že vaši starí rodičia či rodičia dostávajú smiešne dôchodky, pripravte sa na to, že ak neurobíte potrebné kroky, svoj dlho budovaný životný štandard si budete musieť jedného dňa odoprieť. Jedinou cestou k slušným príjmom v dôchodku ostávajú stále súkromné úspory.

Neistý bonus

Aj súčasný minister práce, tak ako aj predchádzajúci štátny tajomník priznali, že budúce dôchodky budú v pomere k platom nižšie. Jedine takto sa totiž dá preložiť odpoveď na otázku novinárky Denníka N, či bude súčasťou dôchodkovej reformy aj pomalší rast aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Jeho odpoveď znela: „Predpokladám, že bude. Či to bude napokon vo výške 95 % rastu priemernej mzdy, to naisto neviem, ale tak to navrhneme.“

Jedným dychom síce dodal, že sa to bude týkať iba bezdetných dôchodcov, lebo ostatným to vykryje rodičovský bonus, ktorým on podmieňuje nevyhnutné zmeny aj v druhom pilieri. Ibaže čo z rodičovského bonusu ostane o niekoľko rokov, ak ho aj teraz parlament schváli, je otázne. S najväčšou pravdepodobnosťou naň nebudú peniaze. Tak ako nebudú na aspoň také dôchodky, aké majú dnešní seniori.

Navyše, na to, že miera náhrady, teda pomer penzie k predchádzajúcej mzde, bude u nás klesať, upozorňovali v minulosti viaceré štúdie.

Čo s tým?

Ak ste sa zľakli, je to dobré. Pretože to vás prinúti rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, aby ste si zachovali aspoň aký-taký životný štandard. A jedinou odpoveďou je investovanie prostredníctvom rôznych finančných produktov, pričom samozrejmosťou by už dnes mal byť pre sporiteľa aj druhý pilier.

Je pritom unikátny v tom, že v ňom investujete peniaze, ktoré by vám nezostali ani v prípade, že sa rozhodnete nesporiť. Pohltila by ich Sociálna poisťovňa.

Pritom myslieť na seba a na to, aby ste sa mali v dôchodku dobre, nie je vôbec sebecké. Sebecké by skôr bolo, ak by ste tak nerozmýšľali. Pretože v takom prípade vám bude musieť niekto pomáhať, či už to budú vaše deti alebo štát, ak by ste spadli do pasce chudoby.

Čo teda treba spraviť? Tí, ktorí sú v druhom pilieri a dôchodok ich nečaká skôr ako o desať rokov, by mali svoje peniaze presunúť do indexových alebo akciových fondov. A tí, ktorí tam ešte nie sú a môžu, maximálne do dovŕšenia veku 35 rokov, by nemali vôbec váhať a mali by vyhľadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorá im bude vyhovovať najviac.

Akcie na pozadí geopolitického konfliktu

Vývoj trhov ovplyvňujú rôzne faktory a aktuálne nemožno ignorovať vplyv vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou na vývoj akcií. Napriek tomu má na vývoj akcií a postoj investorov najväčší vplyv najmä rastúca inflácia a blížiace sa prvé zvýšenie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou.

Vzhľadom na negatívny vývoj trhov od začiatku roka sme aj my v správcovskej spoločnosti znižovali akciové investície vo fondoch, a tak má ďalší nárast rizikovej averzie menší vplyv na majetok fondov, ako by mal v predchádzajúcom období. Stratégia správcovských spoločností sa tak upína v prvom rade k monitorovaniu situácie na trhoch a príprave adekvátne reagovať na vývoj situácie.

Napriek najnovším udalostiam by to však nemalo investorov lákať konať pod vplyvom paniky. Akciové investície, rovnako aj v druhom pilieri, by mali ostať stredobodom záujmu investorov. Najmä ak sporia dlhodobo a pravidelne, čo je typické práve pre druhý dôchodkový pilier. Akcie budú napriek svojmu poklesu naďalej aktívom s najvyšším potenciálom celkovej profitability.

Pomaly sa zobúdzame

Čo hodnotím pozitívne, je, že mladí ľudia, ktorí vstupujú do druhého piliera (alebo tí, ktorí sa zmobilizovali a menia dôchodkovú správcovskú spoločnosť), chcú zarábať viac. A vedia, že to nedosiahnu, keď nechajú svoje peniaze v síce bezpečných, ale o to menej ziskových dlhopisových fondoch.

Ak sa pozrieme na štatistiku za našu DSS 365.life, vidíme, že viac ako polovica nových klientov si vybrala v roku 2021 indexový fond, približne tretina si volí kombináciu fondov, 10 percent investuje výhradne do akcií a najnovšie si proaktívne volí dlhopisové riešenie len jedno percento sporiteľov. A to je dobre.

Ak sa pri vlastných financiách zobudíme včas, dobrý pocit sa môže pretaviť aj do reálneho uspokojenia našich budúcich životných potrieb. Neignorujme naše budúce „ja“.

Autor: Matej Varga, CIO a člen Predstavenstva 365.life

V článku odkazujeme na rozhovor z 18.2.2022 pre Denníkn.sk

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.