Všeličo sa dá, ak chceme. Ale niektoré veci proste nedáme

Ak sa zatneme a prestaneme jesť veľa tukov a sacharidov, budeme zdravší. Ak začneme hneď používať hromadnú dopravu, zlepšíme eko index krajiny. Toto by sme dokázali, keby sme chceli.

Čo však nedokážeme, je okamžité zvyšovanie počtu ľudí na pracovnom trhu. Dospelých ľudí proste nevyrobíte.

Sčítanie obyvateľstva v roku 2021 nám vystavilo účet. Slovensko starne.

Počet seniorov, čiže obyvateľov nad 65 rokov sa za jednu dekádu zvýšil o tretinu. Zo skupiny produktívnej populácie sa presunuli na dôchodok a dnes ich je viac ako 931-tisíc. Je ich dokonca viac ako detí do 14 rokov. Detí totiž pribudlo v populácii za dekádu iba zlomkom percentuálneho bodu.

Ľudia zároveň žijú dlhšie a tak sa priemerný vek Slovenska posúva k vyšším číslam.

A takto to ešte pár rokov bude pokračovať. Menej ekonomicky aktívnej populácie, viacej seniorov. Menej detí, ako by krajina pre zdravý rast potrebovala.

Proste nebude dosť pracujúcich ľudí, ktorí prispievajú odvodmi na dôchodky z prvého piliera. A ani štátne dlhy nie sú nekonečné. Nehovoriac o blízkej dekáde, keď začnú ísť do dôchodku davy „baby boomers“, čiže narodených od 60. rokov a po nich Husákove deti.

Keďže slovenské dôchodky sú financované predovšetkým z prvého, priebežného piliera, za rohom číha problém. Starostlivosť o seniorov si vyžaduje viacej sociálnych a zdravotných výdavkov, takže verejné financie majú dvojnásobný problém.

Náš dôchodkový systém vyzerá touto optikou ako skostnatený. V každom programovom vyhlásení je predmetom odvážnych sľubov a potom sa ambície zmenšujú a zmenšujú. A na konci volebného obdobia sa občas úplne pretočia.

Zostáva to opäť na občanoch. Presne povedané, na každom z nás. Starať sa o svoj dôchodok, čím skôr, tým lepšie.

Na nás správcoch zostáva zhodnocovanie vašich úspor, ktoré posielate do druhého piliera. Potrebujeme však na to vašu spoluprácu. Občas si skontrolovať úspory, ako sa im darí, a zamyslieť sa nad tým, či by nemohlo byť lepšie. Naše správcovské skúsenosti hovoria, že ešte stále veľa sporiteľov zhodnocuje úspory pod svoje možnosti.

Slovenskej politickej scéne zostáva najťažšia úloha. Mať odvahu na reformu dôchodkového systému a pristúpiť k nej bez zbytočných emócií a politických kalkulácií.

Miroslav Kotov

predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.