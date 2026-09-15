utorok, 15. september, 2026 |  Meniny má Jolana
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
15. sep 2026 o 15:05
Prečítané: 0x

S teroristami a Dankom sa nevyjednáva

Tak nám odvolali Tarabu. No uznajte, kto by to bol kedy tušil!

Monika Albertiová
Monika Albertiová Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Celé to predvolebno-povolebné divadlo okolo rezortu životného prostredia opäť raz ukázalo, aká je naša politická scéna nekonečne poetická. Vládnej koalícii totiž nevládne žiadny chladný kalkul, ale čistý, nefalšovaný cit pre dramatické umenie a politický teror.

Náš národný kapitán si je totiž neskutočne dobre vedomý, že premiér si jednoducho nemôže dovoliť prísť o jediný poslanecký hlas, pretože by sa táto pevnosť stability rozpadla ako domček z kariet. A tak útočí, s eleganciou a gráciou človeka, ktorý práve objavil čaro semaforov.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

​S Andrejom Dankom sa skrátka nedá vyjednávať štandardnými politickými metódami. Veď prečo aj, keď sa omnoho lepšie koná impulzívne, emotívne a sťa ublížený tínedžer na internáte?

Je to neskutočne predvídateľná nepredvídateľnosť, taká milá búrka v pohári vody, ktorá síce občas vyplaví celé ministerstvo, ale aspoň je veselo. Hoci v SNS občas bublajú tie slávne vnútorné vzbury a poslanci utekajú kade- ľahšie, náš predseda má predsa pevnú ruku nad značkou strany. A hlavne nad vlastným egom.

​Pre premiéra je preto omnoho jednoduchšie Dankovým požiadavkám s trpiacim opileckým úsmevom ustúpiť, alebo ich trpieť, ako to bolo v prípade nezabudnuteľného Tomáša Tarabu, než riskovať, že SNS v záchvate tvorivej inšpirácie definitívne zablokuje chod celého štátu. Veď načo robiť kompromisy, keď sa dá celá koalícia držať za gule a občas si trošku zatlačiť na pílu? A inde...

SkryťVypnúť reklamu

​Lenže politika ústupkov našim milým koaličným partnerom prináša úžasné ovocie. Stopercentnú stabilitu, nekonečný mier a hlboké dojatie celej verejnosti. S takýmto sofistikovaným partnerom sa predsa uzavrie dohoda jedna radosť. Stačí len pekne sklopiť hlavu, zatlieskať a popriať veľa šťastia v ďalšom ročníku tohto politického panoptika.

SkryťVypnúť reklamu

​No a čo, že si niekto naivne myslí, že Danko má po tomto „víťazstve“ konečne tie správne obrátky na zdvihnutie preferencií, a  neskutočne narastie na vážnosti? Prosím vás... To je optika tak maximálne z čias rakúsko-uhorských kortešačiek. Voliči tohto umeleckého smeru síce tlieskajú každému cirkusovému číslu, lebo v ňom vidia rýdzu silu, ale my ostatní len s účasťou sledujeme túto úchvatnú prehliadku politického gífu.

SkryťVypnúť reklamu

Panebože za čo?

Človek tu poctivo buduje veci, snaží sa na to pozerať s nadhľadom, kým oni si z parlamentu robia vlastnú estrádu, ale netreba sa hnevať. Treba ich len s úsmevom pohladkať po hlavičke, lebo inak by tomu celému divadlu na Slovensku naozaj chýbal ten správny šmrnc.

 

 

Monika Albertiová

Monika Albertiová
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  264
    •  | 
  • Páči sa:  9 991x

Som človek a to je moja politika. Nezávislá občianka Slovenskej republiky a Českej republiky, zároveň aj Európskej únie. Politologička, absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Verejný priestor sledujem s odstupom, ale nie bez názoru. Píšem, keď je potrebné pomenovať veci pravým menom.

Prémioví blogeri

Všetky články
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

318 článkov
INESS

INESS

132 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu