Telemedicína na Slovensku: Keď vaša babka vie o videohovoroch viac ako náš zdravotnícky systém.

Ahojte všetci, ktorí ste sa dnes rozhodli ignorovať pokušenie YouTube a sociálnych médií a namiesto toho sa pohrúžite do tohto článku o telemedicíne. Bravo! Predstavte si, že by sme žili v svete, kde by zdravotná starostlivosť bola dostupná na pár klikov na obrazovke. Áno, myslím to vážne. A nie, nemám na mysli WebMD, kde po každej konzultácii s diagnostickým nástrojom zistíte, že máte asi rakovinu, Lymeovu chorobu alebo... no, skoro čokoľvek iné.

Telemedicína: Sci-Fi alebo realita?

Telemedicína je hotový zázrak technológie. Vážne. V Amerike to funguje už takmer ako hodinky, ale na Slovensku... tu sa ešte stále viac čudujeme, ak zázračne funguje verejná doprava. Telemedicína môže byť naša cesta k zdravotníckej nirváne, ale samozrejme, nie je to také jednoduché. Potrebujeme, aby aj náš legislatívny aparát vstúpil do 21. storočia. No a to je, priatelia, ako keby ste sa pokúšali naučiť vášho dedka používať TikTok.

Preplácanie Zdravotných Úkonov: Keď papierová mašinéria zvíťazí nad logikou.

Tu je "bestsellerová novinka", ktorú si zrejme ešte neprečítali ani v parlamente: keď môžem platiť za pizzu cez smartfón, mal by som byť schopný aj zaplatiť za zdravotné služby online. Áno, žiadne ručné vyplňovanie formulárov, ktoré vyzerali moderne za čias Marie Terézie. Môže to byť také ťažké? Skutočne, čakám na moment, keď uvidím prvý zákon s názvom "Zákon o propagácii a všeobecnej podpore aplikácie Dr. Online."Prvým krokom by malo byť určenie, ktoré zdravotné úkony sú vhodné pre telemedicínske služby. Nie všetko sa dá riešiť cez obrazovku, samozrejme. Ale konzultácie, monitorovanie chronických chorôb, alebo dokonca niektoré psychoterapeutické služby je možné zadefinovať už teraz.

Vytvorenie cenovej štruktúry je základným kameňom. Zdravotná poisťovňa by mala mať jasný tarifný systém, ktorý by zohľadňoval nielen náklady na zdravotnícku službu, ale aj technologické náklady, spojené s telemedicínou.

Priamo v zákone by malo byť jasne uvedené, ako by malo prebiehať preplácanie telemedicínskych služieb. Ideálne cez elektronický systém, ktorý by automaticky komunikoval s databázami poisťovní a zdravotníckych zariadení.

Interoperabilita Dát: Keď si všetky systémy spievajú v jednej harmónii.

A teraz k témam, ktoré by zaujímali aj hackerov – interoperabilita dát. Áno, chápem, že tento výraz znie ako niečo, čo by ste našli v teoretickej fyzike, ale je to oveľa jednoduchšie. Jedná sa o schopnosť rôznych zdravotníckych systémov a softvérových aplikácií efektívne spolu komunikovať, vymieňať si dáta a interpretovať spoločné informácie. Aký má to zmysel? Predstavte si, že vaša krčná lekárka v Bratislave by mohla vidieť röntgenové snímky, ktoré vám spravili na Orave. A to bez toho, aby ste museli počas cesty držať v ruke obrovskú obálku s vašou zdravotnou kartotékou. Ako? Mágia? Nie, len zdravý rozum a slušná dávka IT kúzla.

Záver: Šanca alebo utópia?

Na záver, drahí spoluobčania a možno budúci telepacienti, telemedicína je nielen možnosť, ale núdza. Potrebujeme však k tomu legislatívne zmeny rýchlejšie ako okamžite. Takže, milí politici, zobuďte sa! Už nežijeme v dobe parných strojov a perových brko-písacích strojov. Je čas posunúť naše zdravotníctvo do éry, kde už ľudia na Mesiac necestujú len vo filme.

No, a vy, milí čitatelia, nenechajte to len tak. Pýtajte sa, dožadujte sa. Nastal čas na malú revolúciu. Alebo aspoň na malú diskusiu. Ide o vaše zdravie a zaslúžite si, aby sa o ňom rozhodovalo s rozumom, nie papierovými molmi v úradoch.