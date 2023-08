Dotyk, ktorý by zachránil 10 000 životov!

Prečo je tomu tak keď má Fínsko menej lekárov?

Vitajte ohrozená populácia Slovenska! Áno, hovorím k vám, ktorí sa snažíte preplaviť cez rieku byrokracie a čakačiek, aby ste sa konečne dostali k lekárovi. Áno, Slovensko je krajina, kde je hľadanie lekára podobné dobrodružstvu blúdenia v džungli. Počujete sťažnosti, že je málo lekárov? Nie je to úplne pravda. Zdroj OECD síce hovorí, že počet lekárov na 1 000 obyvateľov na Slovensku má pomer 3,7 oproti Nemecku (4,5), ale v krajinách ako Veľká Británia s pomerom 3,2 alebo Fínsko (3,4) si vedia poradiť lepšie.

Tieto štáty sa pochlapili a vyriešil situáciu tzv. digitálnou transformáciou liečebných prístupov. Štatistiky hovoria, že vo viac než 70% prípadov boli telemedicínske konzultácie rovnako účinné ako osobné návštevy lekára. Napr. Fínsko, krajina známa svojou pokojnou prírodou a vysokou životnou úrovňou, sa stalo príkladom úspešnej implementácie telemedicíny. Táto moderná forma poskytovania zdravotnej starostlivosti priniesla množstvo výhod pre pacientov aj zdravotnícky personál.

Jedným z úspešných príkladov je zavádzanie telemedicíny v rámci prevencie a monitorovania chronických ochorení. Pacienti s ochoreniami, ako je diabetes alebo hypertenzia, mohli pravidelne sledovať svoje zdravotné údaje a odosielať ich lekárovi prostredníctvom telemedicínskych aplikácií. Tento kontinuálny dohľad umožnil lekárovi rýchlo reagovať na zmeny v zdravotnom stave pacienta a prispel k zlepšeniu kontroly ochorenia.Významnou oblasťou bolo aj poskytovanie služby pre duševné zdravie.

No v čase pandémie COVID-19 zohrala telemedicína kritickú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bez rizika šírenia vírusu. Pacienti mohli konzultovať so svojimi lekármi na diaľku, čím sa minimalizovalo riziko fyzického kontaktu. Taktiež sa tým uvoľnili zdravotnícke zariadenia, ktoré mohli viac zamerať svoje zdroje na riešenie vážnych prípadov pacientov s COVID-19.

Ako sme zvládli COVID19 my? Ako vždy, nechali sme sa prekvapiť pandémiou. Telemedicína by nám síce pomohla ako Fínsku, ale na moderné technológie sme sa pozerali ako na novinku z budúcnosti, ktorá ešte stále nevyštartovala zo štartovacej čiary. „My si radšej vypíšeme papierové výmenné lístky.“

Výsledok sa ukázal v krajinách, ktoré mali implementované moderné technologické riešenia. Boli pripravené na rýchlu a efektívnu reakciu na vírus. Na Slovensku sme však zaostávali a nepripravili na možnosť, že zdravotníctvo bude potrebovať rýchlu digitálnu transformáciu.

Naopak, krajiny s rozvinutým systémom telemedicíny umožnili pacientom konzultácie so svojimi lekármi na diaľku, čím minimalizovali riziko šírenia vírusu vo fyzických zdravotníckych zariadeniach. Pacienti tak mohli získať rýchlu odbornú radu bez toho, aby museli prichádzať do kontaktu s inými pacientmi.

Ako by sme sa mali pripraviť na budúcu hrozbu pandémie? Tu je niekoľko spôsobov, ako by telemedicína mohla pomôcť:

Minimalizácia fyzického kontaktu: Telemedicína by umožnila pacientom konzultovať so svojimi lekármi bez nutnosti fyzicky sa stretávať. To by pomohlo minimalizovať riziko šírenia vírusu a chrániť zdravotníkov i pacientov. Rýchle hodnotenie príznakov: Pacienti by mohli rýchlo identifikovať svoje príznaky s lekárom, čo by umožnilo rýchlejšie určiť, či majú potenciálne príznaky COVID-19 a či je potrebné ich ďalej testovať. Rada a monitorovanie na diaľku: Pacienti s miernymi príznakmi alebo tí, ktorí prekonali COVID-19, by mohli byť monitorovaní lekármi na diaľku. To by umožnilo včasné zistenie akýchkoľvek zhoršení a rýchlu reakciu. Predpisovanie liekov: Lekári by mohli na diaľku predpisovať lieky, ktoré sú potrebné na zmiernenie príznakov COVID-19, a tým minimalizovať fyzický kontakt pacientov s lekárňou. Psychologická podpora: Telemedicína by mohla poskytnúť psychologickú podporu pacientom, ktorí sa v čase pandémie cítia stresovaní alebo úzkostní. Rovnako by sa mohli monitorovať pacienti so zhoršením duševného zdravia. Efektívne využitie zdravotníckych zariadení: Telemedicína by pomohla odľahčiť záťaž zdravotných zariadení tým, že by umožnila riešiť menej závažné prípady na diaľku a uvoľniť kapacity pre pacientov s vážnymi ochoreniami. Odborná konzultácia: Lekári by mohli rýchlo konzultovať so špecialistami, čím by sa zlepšila kvalita zdravotnej starostlivosti aj v prípadoch, keď fyzický kontakt je obmedzený. Informovanie verejnosti: Telemedicína by umožnila rýchle a spoľahlivé informovanie verejnosti o preventívnych opatreniach, aktuálnych zmenách a odporúčaniach v súvislosti s pandémiou. Zníženie čakacej doby: V čase, keď zdravotnícke zariadenia mohli byť zaneprázdnené liečením pacientov s COVID-19, by telemedicína mohla pomôcť znížiť čakacie doby pre iné typy zdravotných problémov.

Nech sa nám to páči alebo nie, telemedicína je budúcnosťou zdravotnej starostlivosti. Jedným z kľúčových prínosov telemedicíny počas pandémie by bolo minimalizovanie rizika šírenia vírusu. Pacienti s miernymi príznakmi alebo tými, ktorí mali potrebu na konzultáciu, mohli zostať v bezpečí svojich domovov a zároveň mať prístup k odborníkom. Rýchla diagnostika a zlepšená monitorácia stavu pacientov by pomohli predchádzať závažným komplikáciám. Avšak to, čo robí telemedicínu skutočným hrdinom, je jej schopnosť zachrániť životy. Predstavte si pacienta, ktorý sa nachádza v odľahlom mieste a nevie sa dostať k zdravotníckemu zariadeniu včas. Telemedicína mu umožňuje spojiť sa s lekárom, zdieľať svoje príznaky a získať cenné rady, ktoré môžu urobiť rozdiel medzi životom a smrťou.

Počet 10 000 potencionálne zachránených životov je len symbolickým číslom, ktoré nám pripomína, aký dôležitým hráčom by sa telemedicína stala v našich životoch. Bol by to príbeh, ktorý nám hovorí, že v čase krízy môže byť spojenie na diaľku nielen efektným riešením, ale aj aktom hrdinstva, ktorý mení osudy a zachraňuje životy.