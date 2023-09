O susedských vzťahoch

Zvolebnieva sa nám a dlhšiu dobu som nič erudotvorné nezverejnila, takže dovolila by som si vysloviť zopár skúsenosti so susedmi. Prečo práve o susedoch a nie o priateľoch, rodine?

My, ľudia sme tvory spoločenské a na to, aby sme mohli zmysluplne fungovať a aj sa posúvať vo vývine bez stagnácie musíme fungovať na rešpektovaní stanovených etických noriem. Rodinu si nevyberáme, a vo väčšine prípadov ani susedov. Sme im vystavení na milosť i nemilosť.

Keď sa do škôl v 90. rokoch zaviedla etická výchova pamätám si beznádej riaditeľov, učiteľov. Zaviedla sa bez osnov, bez koncepcie. Čo bolo zverejnené, ako pomôcka bolo veľmi slabé. Po zmene režimu nikto nebol ani pripravený na nejakú kreativitu, resp. použitie zdravého rozumu, keďže stále bolo vyžadované nasledovanie pravidiel a nákazov a aj keď boli odborníci, vybočenie z nejakých zabehaných koľají si vyžaduje odvahu.

Všeobecne si už veľké ilúzie o fungovaní školstva, resp., ako by malo fungovať aby plnilo svoju funkciu nerobím. Avšak etická výchova by mala naše deti pripraviť na fungovanie v spoločnosti na základe istých univerzálnych pravidiel, ktoré sú nemenné bez ohľadu na náboženstvo, či kultúru. Ich vedomé prekrúcanie, viď na príklade Slovenska je na zaplakanie. Jedna téma a prejdite si tých čo vyučujú a zistíte, že je diametralne iný výklad Biblie na rozličných hodinách náboženstva. Áno etická výchova bola pre ľudí bez svetonázoru a náboženská pre veriacich. Ale princíp je ten istý. Minca z oboch strán.

30 a viac rokov neskôr vidíme následky, absolútne zlyhanie vzdelávania a zdravého rozumu, ktoré sa šíri ďalej ako vírus. Kto sa viacej zaujíma o sociálnu psychológiu pochopí súvislosti bez zbytočných otázok.

Toto nemáte ani v jednej krajine v rámci Európy, dokonca ani u našich susedov, ktorí nás po rozpade Československa vojensky nenapadli, nevykorisťovali, nenárokovali si na územia. Neovládali, neposúvali svojich ľudí na vedomé masírovanie mozgov, neinvestovali do ovládania našej verejnej mienky. Nenahnevali sa, že Slovensko si zvolilo za národný jazyk slovenčinu a za hlavné náboženstvo katolícke. A to každý vie, že v Čechách úpadok náboženstva spustil práve komunizmus.

Tak prečo sme my sprostý zmiešaný národ dospeli do toho, že sused vám vynadá, keď si dovediete partnera z inej kultúry na základe rasy, jazyka. Že ani našich Rómov, nech by boli akíkoľvek vzdelaní, šikovní sme sa nenaučili rešpektovať. Potom je mi jasné, koho ja za suseda nikdy nechcem. Tam kde sa vytratila morálka, tak tam rešpekt, pochopenie, pomoc nikdy nenájdem. Že keď si zabudnem zamknúť dom po odchode, tak môj sused ma hneď prvý okradne. A využije moje slabosti pri každej príležitosti až tak že bude ďalej zamorovať ovzdušie aj okolie. A ja len čakám a dúfam, kedy sa odsťahuje prvý; keď sa vôbec niekedy odsťahuje. Niekto sa Bohužiaľ nikdy nedočká. Život je krátky na beznádejne márnenie času s tvormi, ktorí v ľudskej spoločnosti nemajú čo hľadať.

Ľudia, spamätajte sa voľte si ľudí, ktorým sa dá veriť a sú ochotní spolupracovať v rámci celého sveta. A vidia aj za okraj dediny, mesta. Slovenská miniatúra nemá žiadnu perspektívu na samostatné fungovanie a pri našich reálnych susedoch a tomu čo sa deje za hranicami ani nikdy nebude. Veľmi si prajem, aby sme sa zobudili.

Všetci.

Pokiaľ nie je neskoro.