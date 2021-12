Ako funguje cestovné poistenie počas pandémie a teda aj počas ciest zo zahraničia som netušil. Rýchlo som to však zistil. Nemal som vôbec plán, tento článok napísať. Najskôr som si myslel, že to nebude zrejme nikoho zaujímať. Napadlo mi aj to, že nikto nie je zvedavý na tú nudnejšiu časť cestovania. Tou je komunikácia a vybavovania cez emaily. To vždy pohltí dosť veľkú časť času pred, počas a aj po cestách. Svoje rozhodnutie som však zmenil po tom keď som rozprával tento príbeh svojmu okoliu. So 100% úspešnosťou mi nikto neveril. Rekcie boli nezávisle na seba veľmi podobné.

„To si robíš prdel! Neverím! Toto sa nemohlo stať na Slovensku! Čo?! To si robíš srandu!“

Takto by som ešte mohol pokračovať ďalej. Radšej konečne začnem tým, čo sa vlastne stalo. V minulých článkoch som opisoval aj to, kvôli čomu som prišiel naspäť do Európy. Písal som aj o tom ako prebiehala samotná cesta z Taiwanu a aké bolo cestovať počas pandémie. Nepísal som však o tom, čo sa stalo po tom ako som už bol naspäť, v Európe. Práve to je ono, to je presne to, čo je spomínaný príbeh, ktorý mi nikto spočiatku nechce veriť. Dôležité je spomenúť aj to, že toto nie je žiaden reklamný článok a ani nikým/ničím sponzorovaný obsah. Píšem to kvôli tomu, lebo budem spomínať aj meno jednej spoločnosti, tak aby bolo pekne všetko transparentné. No a keď ide o cestovné poistenie, tak to veľmi zaváňa sponzorovaným obsahom. Poďme už teda k veci.

Štandardne lietam na trase medzi Taiwanom a Európou. Čakávam na výhodné lety a cena obojsmernej letenky (s prestupom) sa pohybuje niekde okolo 350-400€. Počas pandémie to je trochu inak. Keďže som opäť plánoval cestu na starý kontinent, hľadal som let rovnako ako aj mnohokrát pred tým. Teraz sú však lety dosť limitované. Nech to zbytočne nenaťahujem, tak som kúpil jednosmernú najlacnejšiu letenku z Taiwanu do Mníchova (s 10 hodinovým prestupom v Istanbule) za cca 550€.

Keď sa chce, tak sa dá (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Aby som však mohol nastúpiť do lietadla, tak som musel mať negatívny výsledok testu. Nestačilo mi štandardné cestovné poistenie, ktoré si platím celoročne. V tom čase bol na Taiwane mierny chaos okolo Covidu a neboli dostupné AG testy. Boli len PCR. V meste kde bývam, na juhu ostrova, sa dalo na tento test objednať, no až po termíne môjho odletu. Letenku som kúpil v štvrtok ráno, let som mal v nedeľu večer a prvý voľný termín bol až v stredu. To teda neprichádzalo do úvahy. Preto som chcel ísť na test do hlavného mesta Taipei, lebo je to aj blízko letiska. Bolo treba dodržať 48 hodinový časový limit testu po jeho výsledku.

V tom čase však v Taipei nebola dobrá situácia, ako ju vyhodnotila miestna vláda, a do mesta som sa nemohol dostať. Jediné miesto kde som sa mohol dať otestovať a získať aj výsledok v čas, bolo letisko Taoyuan, odkiaľ som aj odlietal. Aby som tam nečakal celý deň tak som si musel zaplatiť za expres PCR test, s výsledkom do 6 hodín. Jeho cena bola vysoká a pre cudzincov bola táto cena ešte vyššia ako pre domácich obyvateľov. Zaplatil som za test cca 400€.

Na letisko som musel ísť rýchlovlakom, aby som všetko postíhal. Spolu ma tak jednosmerná cesta z Taiwanu do Mníchova stála takmer 1000€. Všetko však dopadlo dobre a ja som úspešne pristál v cieľovej destinácii.

Rýchlovlak v meste Tainan (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Tá cesta bola dosť drahá, ale čo už, to sa proste stáva. Po pár dňoch, od príletu, som napísal mail do poisťovne, kde mám uzatvorené celoročné cestovné poistenie. S malou dušičkou som opísal celú situáciu a žiadal som o kompenzáciu, za drahý PCR test. Napadlo mi, že to aspoň skúsim, lebo na ten test som nešiel zo svojej vôle, že by som ho chcel alebo niečo obdobné. Musel som ho absolvovať v rámci spomínanej cesty.

Mail som odoslal s tým vedomím, že strieľam do tmy. Akákoľvek odpoveď, ktorá mi príde, bude mnou akceptovaná. Ja som to chcel aspoň skúsiť, veď predsa za jeden mail nič nedám. Tak prečo nie.

O pár dní prišla odpoveď z poisťovne. V nej sa zamestnanec vyjadril tak, aby som zdokladoval celú cestu. Chceli odo mňa všetky účtenky, ktoré som platil. Teda účtenku z rýchlovlaku, PCR testu, letenky a aj cestu z Nemecka na Slovensko. Odpoveď nebola negatívna a tak som všetko odoslal. Keďže som všetky platby robil cez internet, tak to bolo jednoduché. Všetko som poslal a bez nejakých špeciálnych emócii som pokračoval vo svojom bežnom živote.

Aj napriek tomu, že sa cestovanie môže zdať nemožné, opak je pravdou (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Po pár dňoch prišiel z poisťovne ďalší mail. Písalo sa v ňom záverečné ustanovenie a vyjadrenie k celej vzniknutej situácii. Priznám sa, že k celej veci som sa staval celkom skepticky. Moc sa mi nechcelo veriť, že mi ten predražený test niekto naozaj môže preplatiť. Preto, keď som videl, že mám novú správu z poisťovne, tak som s priblblým úškrnom otvoril daný mail.

Po niekoľkých nudných a otrepaných vetách, ktoré už asi naozaj nikoho nezaujímajú, no oni tam zakaždým sú, som sa konečne prepracoval až k celému posúdeniu mojej žiadosti.

„Vážený pán Tvrdý, vzhľadom k aktuálnym podmienkam a globálnej situácii, bla, bla, bla, bla… sme Vašu žiadosť vyhodnotili ako opodstatnenú a náklady na cestu Vám budú kompenzované.“

Toto nie je presná citácia, ale nejak podobne to tam bolo napísané. Presne každé slovo si nepamätám, no takto nejako to tam tuším bolo. Veľmi ma to potešilo, lebo 400€ je predsa dosť peňazí. To však nie je všetko. Poisťovňa mi okrem PCR testu preplatila aj ostatné náklady spojené z cestou. Takže k cene za test boli prirátané aj náklady na rýchlovlak a letenku!

Po tom, ako tieto slová hovorím, tak vždy na mňa všetci pozerajú s otvorenými ústami a výrazom v tvári, aký ma len zaskočený človek. No, ja som bol tiež šokovaný, keď som čítal vyrozumenie k mojej žiadosti. Drahá cesta z Taiwanu do Nemecka je tak už iba príjemnou minulosťou.

Nechcem tým povedať to, aby si teraz rýchlo utekal do poisťovne a nakúpil poistenia na 5 životov. Zrejme mnohí máme podobný názor na tieto inštitúcie a práve preto boli naše reakcie rovnaké. Aj ja som bol veľmi zaskočený. Nie vždy však veci dopadnú tak ako ich máme v hlave prednastavené aj z predošlých zlých skúseností. To neplatí len o veľkých firmách, ktoré z nás ťahajú peniaze na ľubovoľné účely. To platí aj v našich osobných životoch a vzťahoch s priateľmi alebo na pracoviskách. Ak veciam nedáme ďalšiu šancu, tak sa nikdy nedozvieme ako by to mohlo dopadnúť.

Premávka počas spičky v hlavnom meste Taipei (zdroj: photoandtraveling.com / Aleš Tvrdý)

Celý text je opis skutočností, ktoré sa aj reálne stali v mojom živote. Poisťovni nerobím žiadnu platenú alebo hocijakú inú reklamu. Článok píšem bez ich vedomia a upozornenia. Zámerne ich spomínam preto, lebo si veľmi cením, ako korektne sa ku mne zachovali. Svoju žiadosť som posielal s tým, že ak by mi odpísali hocijakú negatívnu odpoveď, tak ju beriem a akceptujem. Bez toho aby som čo i len premýšľal o preplatení letenky, mi to oni nie len navrhli, ale dokonca zrealizovali. Záver si každý vytvorí sám. Môj je však taký, že aj napriek tomu, ako mnoho ľudí verí, že svet je zlý a ľudia sú k sebe nepríjemní, tak sú stále výnimky. Neviem aký je ich pomer, no je ich stále dosť. Je aj na nás ako sa správame k ostatným, lebo tak sa potom môže svet správať aj k nám.

Pre citlivý obsah prípadne reklamu, nepíšem konkrétne meno poisťovne. Nájdeš ho však aj na mojom blogu, o cestovaní, photoandtraveling.com, kde okrem iného píšem ešte aj ďalšie iné informácie z ciest po mnohých miestach z celej planéty.

Prajem príjemné dni aj tebe!

Aleš