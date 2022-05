Pani Emília Vášáryová, gratulujem!

Videla som ju v mnohých predstaveniach a samozrejme aj vo filmoch. S obdivom som ju sledovala v Medenej veži, ale aj v jednom z jej prvých filmov Až přijde kocour s Janom Werichom. Počas vysokej školy som videla asi väčšinu predstavení v Hviezdoslavovom divadle, aj na Malej scéne, v ktorých aj ona účinkovala. Ale najviac ma dostala v predstavení Majstrovská lekcia Marie Callas. Videla som toto predstavenie 3x, asi jediné, pri ktorom som si dala takéto opakované repete, a vždy ma pohltilo akoby som ho videla po prvýkrát. Obdivujem aj Mariu Callas a pri tomto kuse som ju videla na javisku SND. Naozaj. Už po prvých chvíľach nahradila Emíliu Vášáryovú a na javisku stála skutočná Callas. Tak presvedčivá pani Vášáryová bola, tak vystihla osobnosť tejto opernej divy. Potvrdilo sa mi to aj následne, keď som videla viacero dokumentov o živote Marie Callas. Áno, to ona stála na doskách SND a hovorila bravúrne po slovensky hlasom Emílie Vášáryovej. Nespomínam si, že by som ešte niekedy zažila v slovenskom divadle čosi podobné. Odvtedy sa mi pri mene Emília Vášáryová vždy vybaví tento zážitok. Asi si to pani Vášáryová neprečíta, ale týmito pár riadkami som jej chcela vzdať môj osobný hold pri príležitosti jej životného jubilea. Pani Emília, všetko najlepšie Vám želám, hlavne zdravie, veľa krásnych chvíľ s Vašimi vnukmi a aj radosť zo záhrady a potešenie ešte z hrania, lebo potom ho dávate aj nám, svojim divákom. A ďakujem za tieto zážitky s Vami. Na zdravie!