Slovensko potrebuje nového Mikuláša Dzurindu

Mikuláš Dzurinda nebol dokonalým predsedom vlády. Nevyhol sa kauzám a pochybeniam. Bol to však nesmierne nadaný politik a štátnik, ktorého negociačné schopnosti dokázali poraziť Vladimíra Mečiara.

Zároveň je jediným predsedom vlády v 30 ročnej historií novodobého Slovenska (ak nerátam krátke vládnutie Ivety Radičovej), ktorého vlády mali jedno spoločné - boli postavené na pevných základoch pro-európskeho a pro-atlantického smerovania Slovenska a vo svojej DNA mali silno ukotvené základné demokratické princípy.

Aj Róbert Fico sa tak tváril. Svoju masku zložil až po tom, ako sa prevalil korupčné kauzy a fakt, že na Slovensku vytvoril korupčnú chobotnicu. Krajinu, v ktorej sa silové zložky hrubo zneužívali v prospech vládnej strany SMER.

Po pokuse s Igorom Matovičom sme zistili, že na funkciu predsedu vlády nestačí byť autentický a proti-korupčný. Prekvapení však mohli zostať iba tí, ktorí Igora Matoviča nesledovali predchádzajúcich 10 rokov. Tí, ktorí ho sledovali vedeli, čo sa od neho dá očakávať a naopak, čo od neho čakať nemožno - systémové správanie, transparentnú komunikáciu, negociačné schopnosti a schopnosť spájať sa s politickými partnermi.

O 2 roky nás čaká boj o budúcnosť Slovenska a podľa najnovších prieskumov to bude boj nesmierne náročný so silným protivníkom, ktorého výsledkom v prípade prehry môže byť krajina po vzore Maďarska alebo Poľska. Dá sa predpokladať, že Róbert Fico v snahe nedostať sa do väzenia a pomôcť svojím bývalým nominantom a spriateleným podnikateľom, vytvorí nové spojenectvá už pred parlamentnými voľbami a spojí sa minimálne s SNS. Stranou na odpis, ale jej 2-3% mu v konečnom dôsledku môžu pomôcť zostaviť vládu.

A niet najmenších pochýb, že v takej vláde budú mať zastúpenie fašisti z Republiky.

Ak chceme zabrániť autokratickému smerovaniu Slovenska, ktoré sa dokonca môže otočiť chrbtom našim západným spojencom z EÚ a NATO, musia sa pro-európske politické subjekty spojiť do jedného silného celku a nájsť nového Mikuláša Dzurindu.

Štátnika. Rétoricky nadaného politika s negociačnými schopnosťami, ktorý ľudí spája a nie rozdeľuje.

Lídra, ktorý sa pri nepopulárnych ale potrebných rozhodnutiach riadi záujmami Slovenska a Slovákov a naopak, neriadi sa aktuálnymi volebnými preferenciami.