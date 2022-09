Digitálny minimalizmus - Digitálna očista

V čom spočíva digitálna očista?

1) Počas 30 dní si dať pauzu od všetkých voliteľných technológií.

2) Počas očisty hľadať aktivity, pri ktorých rozumne využívame čas a dávajú zmysel.

3) Po skončení očisty znovu zavedieme do svojho života voliteľné technológie, ktoré nám majú slúžiť.

Čo znamenajú voliteľné technológie? Sú to aplikácie a webové stránky, ktoré používame na svojich počítačoch alebo mobiloch za účelom zábavy, získavania informácií alebo spájania sa s inými ľuďmi. Pre mňa to znamenalo: nepozerať TV (iba ak pozeranie filmu s manželkou za účelom prehlbovania vzťahu), nepoužívať počítač a výrazne obmedziť mobil. Používal som ho na budík, čítanie Biblie, pri cvičení ako časovač, volanie a písanie sms. Celý deň som mal na ruke hodinky, aby som nepotreboval používať mobil za účelom kontroly času. Keďže ma čakalo v auguste niekoľko neodkladných akcií, tak som v sobotu poobede zapol wifi na 10 minút, aby som vybavil potrebné veci. Inak som bol stále offline.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V knihe sa ešte spomína, aby sa obmedzil Netflix, Instagram, WhatsApp alebo videohry. Keďže ja tieto veci nepoužívam, tak som ich riešiť nemusel. Voliteľné technológie sú všetky tie, ktoré neobmedzujú váš osobný (hlavne vašu rodinu) alebo pracovný život.

Dať si pauzu na 30 dní sa odporúča na reštart vášho digitálneho života. Ten by mal pomôcť na to, aby sme po očiste znovu zaviedli do svojho života média a technológie, ktoré budeme používať s „rozumom". Mali by sme si vybrať hlavne tie, ktoré nám ponúkajú maximálne hodnoty a minimálne škody.

V auguste som sa riadil podľa vyššie uvedených vecí. Najťažšie bolo nepoužívať mobil za účelom počúvania hudby pri cvičení a pri umývaní riadu. Celých 30 dní som nepočul moju obľúbenú hudbu. Škoda, že ju nehrajú v miestnom rozhlase. Absťák používať Messenger trval iba prvé dni, ako aj nezvyk používať hodinky namiesto mobilu. Aspoň mi dlhšie vydržala baterka.

Prirodzene, najväčší význam očisty vnímam až po jej skončení. Pred začiatkom očisty som si myslel, že po jej skončení nabehnem na Facebook (hoci v obmedzenom režime) hneď 1. septembra, nech zistím, o čo všetko som ,,prišiel" počas mesiaca. Na Facebook som sa prvýkrát prihlasoval 4. septembra poobede, pričom mi stačilo 10 minút a už som sa odhlasoval. Prehnaná túžba po nových informáciách, ktoré sa odohrali vo svete, nebola až taká veľká. Nehovorím, že človek musí byť úplný analfabet, ale svet sa rovnako točil posledných 30 dní aj bezo mňa.

Očista prebehla podľa mňa dobre. Všetci to v mojom živote prežili. Aj akcie sa uskutočnili bez ujmy. Takže, ktoré technológie chcem používať po novom?

- Podľa odporúčaní som si z mobilu odinštaloval Facebook, aby som stále nekontroloval, čo je nové. Čiže Facebook používam len cez počítač. Automaticky mi to obmedzí čas zbytočne strávený na sieti, keďže musím zapnúť počítač a prihlásiť sa. Je to na dlhšie ako jedno kliknutie na mobile.

- V pondelok, stredu a piatok som bez internetu ako počas digi očisty.

- Na kontrolu času mám stále na ruke hodinky.

- Do štrnástej hodiny si na mobile nezapínam wifi, ak to nie je potrebné kvôli práci a rodine.

- Televízor používam iba na pozeranie filmov s manželkou.

- Počítač chcem používať čo najviac pracovne. To znamená na písanie článkov, spracovanie fotiek, nabíjanie hodiniek, pozeranie receptov...

- Na internete chcem navštevovať prioritne sme.sk, dobrenoviny.sk, denník Postoj, bezhranicnalaska.sk. Výnimočne nejaké iné, pretože chcem maximalizovať prístup k novým informáciám a vynechať odpad a bulvár.

- Messenger chcem používať len od 20 - 21 hod. Nechcem ho kontrolovať celý deň.

Zatiaľ asi takto. Samozrejme, niektoré veci sa upravia časom alebo si pridám nejaké nové. Chcem dodržiavať tieto veci preto, lebo chcem byť pánom svojho času. Ja chcem byť svojej duši kapitánom a byť pre manželku maximálnym darom.

O kvalitne prežitom voľnom čase budem písať nabudúce.