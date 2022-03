Participatívny rozpočet

V meste Banská Bystrica prebieha už niekoľký ročník participatívny rozpočet (PR). Mnoho ľudí túto možnosť stále nevyužíva, čo je veľká škoda.

Čo vlastne participatívny rozpočet je, pre koho slúži a na akých princípoch funguje? Participácia je spoluúčasť občanov na tvorbe rozpočtu, rozhodovaní o použití finančných prostriedkov z neho až po samostnú realizáciu a vyhodnocovanie projektov. Táto možnosť občanov podieľať sa na rozhodovaní o tom, aké projekty budú realizované a v akom rozsahu je v Banskej Bystrici.

Participatívny rozpočet má aj svoje kritériá. Podmienkou je účasť občanov a ich rozhodovanie o použití prostriedkov, možnosť monitorovať verejné výdavky. Ďalším kritériom je redistributívna logika, tzn. že najchudobnejšie časti dostanú viac peňazí a naopak. Tento proces sa pravidelne na ročnej báze opakuje.

Koordináciu procesu PR ako aj efektívnu komunikáciu medzi jednotlivými komunitami občanov a orgánmi mesta zabezpečuje Koordinačná rada PR pre Banskú Bystricu. Tá na prvom stretnutí spoločne určí oblasti, na ktoré sa bude PR orientovať.

PR a Banská Bystrica

Participatívny rozpočet je súčasťou Banskej Bystrice od roku 2014. Napriek tomu, že tento projekt funguje už 8 rokov stále málo občanov mesta o ňom vôbec vie. Nemožno povedať, že je to len nezáujmom ľudí, ale táto téma je v rámci mesta veľmi slabo odkomunikovaná a zároveň ľudia už aj rezignovali na možný pokrok, ktorý sa im núka.

Zásadnou chybou je, že stránka o PR www.prbanskabystrica.sk vôbec nefunguje. Chýba jedno miesto, na ktorom by človek našiel všetky potrebné informácie, ktoré hľadá. Jedným zo silných nástrojov propagácie je Facebook, ktorý však mesto akoby ignoroval. Participatívny rozpočet síce má svoju vlastnú skupinu na Facebooku, ale má len 329 sledovateľov, čo je na takmer 75 tisícové mesto naozaj málo. Chýba napríklad aj zdieľanie príspevkov v skupinách, ktoré sa venujú jednotlivým mestským častiam.Takto sa info o PR dostane k veľkému počtu občanov.

V poslednom ročníku sa do hlasovania o projekoch zapojilo len 272 ľudí. Doteraz sa uskutočnilo už 9 hlasovaní. V nasledujúcej tabuľke poskytujeme prehľad počtu hlasujúcich.

Rok Počet hlasujúcich Počet hlasov Počet projektov 12/2021 272 865 8 12/2020 376 916 13 12/2019 542 1228 9 04/2019 737 1545 16 2018 253 434 8 2017 740 1747 18 2016 505 1055 12 2015 893 893 20 2014 382 1753 31

Graf:

Počet hlasujúcich (zdroj: vlastné spracovanie)

Najsilnejší rok v počte hlasujúcich bol rok 2015 a následne počet hlasujúcich stále klesá. V reálnom svete by počet hlasujúcich mal naopak stúpať.

Tento fakt úzko súvisí s možnosťou hlasovať za projekty online. Napriek tomu, že požiadavka online hlasovania bola vznesená už pred štyrmi rokmi, mesto sa k tomuto kroku stále neodhodlalo. Malo možnosť získať takéto online hlasovanie už v roku 2020 čo však na počudovanie viacerých vôbec nevyužilo. Dnes je táto možnosť už spoplatnená. Hlasovanie formou vhadzovania lístkov do dvoch olepených škatúľ je v dnešnej dobe naozaj zastarané a vyžaduje postup hodný dnešného online sveta.

Otváracie hodiny Klientskeho centra mesta BB sú každý deň od 7:30 do 15:30. Pokiaľ viem tak každý zamestnaný človek je v tomto čase v práci. Len jeden deň v týždni, v stredu, je Klientske centrum mesta BB otvorené do 16:00hod. Ak chceme zapojiť občanov do hlasovania, je nutné prispôsobiť tento čas práve im tak, aby stihli v bežný pracovný deň svoj hlas odovzdať. Pre pracujúceho človeka sú tieto otváracie hodiny jednoducho nepostačujúce.

Na poslednom koordinačnom stretnutí bolo dohodnuté, že online hlasovanie bude spustené, tak pevne verím, že konečne prestanú byť nástrahou byrokratické riešenia a zvíťazí zdravý rozum v prospech občana.

Takisto je potrebné priblížiť sa občanovi s hlasovaním aj fyzicky – napríklad umožnením hlasovania priamo na Námestí SNP, kde denne prejde veľké množstvo ľudí. Keď vieme odpropagovať formou malej externej expozície akúkoľvek akciu v meste, prečo práve nie projekty participatívneho rozpočtu? A zároveň priamo vtiahnúť občanov do hlasovania.

Verím, že v tejto oblasti dosiahneme výrazný posun vpred.