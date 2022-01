7 predsavzatí, ktoré pomôžu nielen vám

Niekde som zachytil, že novoročné predsavzatia si dáva viac ako 90% Slovákov. Prekvapilo ma to, lebo podľa tejto štatistiky patrím k tým pár šťastným percentám, ktoré nepotrebujú nič meniť. Alebo iba viem, že by mi to nevydržalo.

Predstavujem si, že po novom roku sa väčšina Slovákov mení na Rockyho, ktorý sa po večeroch učí cudzí jazyk a už nikdy nebude fajčiť. Úprimne, držím palce! Pre ostatných tu mám pár tipov na predsavzatia, ktoré môžu zmeniť nielen váš život, ale kvapkou v mori pomôcť aj planéte. Aj keď sú to veci, o ktorých počúvame celý rok z každej strany a úspešne ich ignorujeme. Možno práve dnes je tu deň, kedy...

1. Oslobodím sa od konzumu

Menej je viac. Asi nikdy to nebola väčšia pravda ako dnes. V časoch konzumného spôsobu života, rastu populácie, vyčerpávania prírodných zdrojov, ničenia životného prostredia, niekedy mám pocit, že aj straty triezveho uvažovania...začínam s najväčšou výzvou. A to, používať hlavu a nenechať sa ovplyvniť pekne nasvietenou reklamou a nízkou cenou.

2. Začnem poctivo triediť odpad

Každý rok skončí na Slovensku obrovská časť odpadu na skládkach. Prečo? Lebo výhovorky... Náš systém triedeného zberu nie je dokonalý, no stále je na vysokej úrovni a jeho potenciál je vysoký. Začiatky môžu byť náročnejšie, ale je to o zvyku. Naučiť sa pár pravidiel čo-kam a pôjde to samo.

3. Obmedzím nákup balenej vody

Už aj na Slovensku máme zálohový systém. Áno, má zvýšiť množstvo vyzbieraných plastových fliaš (aj plechoviek), čím by sa mala viac vyčistiť príroda. Ale nič neprospeje prírode viac ako nevytváranie odpadu. Na Slovensku sa ročne predá približne miliarda PET fliaš. eviem To bude asi veľká kopa plastu. V ideálnom svete by skončila na recyklácii. Keďže v takom svete nežijeme, budem si nosiť fľašu vody so sebou a obmedzím aj pitie sladených nápojov. Pohoda.

4. Začnem používať vlastnú opakovane použiteľnú nákupnú tašku

Z papiera, z bavlny alebo z plastu? Hlavne ju nezabudnúť doma. Dám si ju do ruksaku, nech ju mám po ruke. Ďalšiu tašku si kupovať naozaj nepotrebujem. Nakupovanie s opakovane použiteľnými taškami je jednoduchý spôsob, ako znížiť znečistenie oceánov a zabrániť zbytočnému umieraniu živočíchov. Pomáha tiež znižovať spotrebu, predchádzať odlesňovaniu a znižovať našu závislosť od fosílnych palív, keďže plasty vyrábame z ropy.

5. Budem jesť menej mäsa

Hneď na začiatku spomeniem, že s nárastom populácie nemáme šancu udržať si súčasný štandard stravovania. Preto čím skôr sa prispôsobím, tým lepšie. Dobré mäso mám rád a úplne ho vyškrtnúť z jedálnička, ak to nie je nevyhnutné pre záchranu sveta, asi nechcem ani ja. Keď sa ale zamyslím, aké mäso sa predáva v supermarketoch, veľmi ma to ani neláka. Zredukovanie príjmu živočíšnych produktov prináša okrem tých ekologických, aj zdravotné benefity. Preto nie je na škodu znížiť jeho spotrebu a ak už, tak investovať do kvalitnejšieho mäsa z poctivých, lokálnych hospodárstiev.

6. Prestanem nakupovať fast fashion

Módny priemysel je jeden z najviac znečisťujúcich priemyslov. Aj o tom sa už napísalo a povedalo veľa. A aj napriek tomu je pozícia fast fashion neohrozená. Z nákupov sa stal druh nezmyselnej zábavy, ceny sú tak nízke, kto by tomu odolal. Čo všetko sa za tým skrýva si uvedomuje málokto. Ako pri všetkom, aj tu platí, nakúpim si to, čo naozaj potrebujem a prednosť dám kvalitnejšiemu tovaru, na ktorý si možno budem musieť aj našetriť. Možno raz do roka zakopnem a kúpim si lacné tričko. Nenechám sa tým rozhodiť a budem používať hlavu aj naďalej. A namiesto prechádzky po nákupnom centre pôjdem do lesa.

7. Začnem chodiť viac pešo a mhd

Všimol som si, že v autách, ktoré vídam na cestách je väčšinou iba vodič. Ako by vyzeralo, keby každý z nás mal auto? V akom stave by boli cesty a vzduch... nič príjemné. Samozrejme, niekto sa tomu vyhnúť nedokáže. Ja tú možnosť mám, preto budem chodiť viac pešo a mhd.

Rok 2022, poďme na to!

***

Jozef Neupauer – marketingový špecialista ASEKOL SK