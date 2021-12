Končí sa doba plastová. Do čoho vám zajtra zabalia jedlo?

V európskych štátoch ste sa už od júla toho roku s niektorými plastovými výrobkami nemali vidieť ani stretnúť. Patria sem aj extra populárne obaly na jedlo z reštaurácií, bufetov či jedální. Tie, ktoré sú vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Prechodné obdobie sa skončí a prvým januárom 2022 platí tvrdý zákaz baliť jedlo do týchto obalov. Cieľom je chrániť životné prostredie a obmedziť používanie plastov, ktoré najčastejšie končili ako voľne pohodený odpad.

Téma sa však stáva veľmi aktuálna.

Uzatvorené gastroprevádzky s výdajom len cez okienko alebo prostredníctvom donáškovej služby budú musieť nahradiť najpoužívanejšie transportné obaly za ekologickejšie alternatívy. Každým dňom. Do konca roka 2021 sa im odpočítava „záverečná“.

Dobrá správa je, že tieto obaly majú zároveň alternatívy.

Ekologickejšími alternatívami sú plastové obaly vyrobené z iných polymérov ako polystyrén. Napríklad z polypropylénu (PP). To sú misky, ktoré sú uzatvorené zatavenou fóliou. I v tomto prípade ide o jednorazové plastové obaly, avšak recyklácia týchto materiálov je lepšou alternatívou k polystyrénu, ktorého recyklácia po znečistení jedlom nie je možná.

Ďalšou možnosťou sú papierové obaly s bariérou. Bariérou je veľmi tenká vrstva polyméru, ktorý môže byť v niektorých prípadoch vyrobený i z cukrovej trstiny (PLA). V takomto prípade minimalizujeme použitie plastov, avšak pri spracovávaní zostáva problém s mikroplastmi. Jedlom znečistený papier nie je vhodný na recykláciu, ale môže sa kompostovať. Pri kompostovaní nám však zostane spomínaná tenká plastová vrstva v podobe mikroplastov.

Zaujímavou možnosťou sú plastové nádoby vyrobené z biologicky rozložiteľných polymérov. Tu však nastáva problém pri ich správnom triedení. Obaly vyzerajú ako plast, avšak nepatria do plastov. Ak skončia v žltom kontajneri, spôsobia problém pri recyklácii. Mali by patriť do biologicky rozložiteľného odpadu, ale i v tomto prípade môžu spôsobovať problém pri spracovaní. V domácich kompostéroch sa nerozložia a problém môže byť v niektorých väčších komunitných alebo mestských kompostárňach.

Vynikajúcou náhradou môžu byť opakovane použiteľné nádoby. Tie by mohli prichádzať do úvahy predovšetkým v prípadoch, keď si jedlo objednávame opakovane z jednej reštaurácie. Napríklad obedy v práci. Nádoby by tak boli využívané viackrát a tým by sme kompenzovali ich vyššiu hmotnosť, ak sú vyrobené z plastov. Alebo – a to je ozaj elegantné – by sme mohli použiť nádoby vyrobené z iných materiálov, napríklad zo skla. Zákon o odpadoch na tento prípad myslel, a preto od nového roka budú musieť reštaurácie ponúkať zákazníkom i túto alternatívu.

A na záver dôležitá informácia pre milovníkov piva.

Aj v prípade nápojov so sebou nastane od januára veľká zmena. Po spustení systému zálohovania obalov na nápoje už nebude možné objednať donáškou čapované pivo v PET fľaši! Vyzerá to tak, že sa budeme musieť vrátiť ku krčahom a džbánom.

Miroslav Jurkovič – špecialista cirkulárnej ekonomiky ASEKOL SK