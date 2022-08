Korfu - ako nám ukradli smeti

Leží pri severnom pobreží Grécka a južnom pobreží Albánska. Je to druhý najväčší ostrov v Jónskom mori s rozlohou cca 600km2

Veľa zelene - olivy kozy a ovce - aj to je Korfu

aj mačičky sú tu hojne zastúpené

Ostrov je hornatý a zelený. Najvyšší vrch Pantokrátor s výškou 916 m leží v centrálnej časti ostrova a ponúka nádherné vyhliadky.

Ostrov je cieľovou destináciou tisícov dovolenkárov kvôli krásnym plážam a príjemnému podnebiu, ale nájdete tu aj kus histórie.

To všetko stálo aj za našim rozhodnutím stráviť tu letnú dovolenku.

Let z Viedne trvá asi 1,5 hodiny. Na letisku sme si vyzdvihli auto. Mali sme ho objednané už z domu. Mal to byť fungl nový Seat Ibiza, ale skutočnosť bola trochu iná - asi 10 ročný Fiat, čo môj muž hneď reklamoval. Chlapík menom Kostas nám sväto-sväte prisľúbil, že zajtra nám to príde do hotela vymeniť. Nestalo sa, prisľúbil, že ďalší deň. Opäť nič a ešte raz a opäť nič. Tak sme to vzdali, podstatné bolo, že máme auto a vieme sa dostať kam potrebujeme.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z letiska sme sa vybrali do Paleokastritse, kde sme mali ubytovanie. Hovorí sa, že prvý dojem sa dá urobiť iba raz a ten náš prvý dojem z Korfu bol „jedno veľké smetisko „ Popri hlavnej ceste boli totiž na každom 5 kilometri obrovské kopy sáčkov so smeťami. Po príchode do letoviska sme na kopy smetí narazili aj priamo tam, čo nás samozrejme dosť prekvapilo, lebo to nebol práve pozitívny zážitok.

Najprv sme si mysleli, že asi zajtra centrálne budú robiť zvoz odpadu po celom ostrove, ale smeti tam boli aj na druhý deň a aj potom Keď sme sa rozhodli, že si to musíme odfotiť, tak práve „naša kopa“ pri hoteli zmizla. Pane bože „Niekto nám ukradol smeti“ 😊 bola naša momentálna reakcia. Ale nebol problém nájsť si inú kopu, tak sme si to zvečnili, lebo sa nám to už navždy bude s ostrovom spájať.

toto nás na Korfu naozaj prekvapilo - takéto kopy boli takmer všade - zjavne mali nejaký problém s odpadom

Boli sme tu v roku 2018, možno sa už odvtedy situácia zmenila k lepšiemu

Platí však aj to, že netreba súdiť vždy len na základe prvého dojmu a Korfu má určite veľa prírodných, ale aj kultúrnych krás.

Tak poďte spolu so mnou spoznávať to krásne, čo na ostrove môžete vidieť.

Hotel Arianna je malý ospalý rodinný hotel v Paleokastritse.

Hotel Arianna v Paleokastritse

Raňajky nevynikali práve pestrosťou, ale postačovali na rozbeh dňa. Ospalá bola aj pani domáca, ktorú sme požiadali, že kávu by sme chceli až po raňajkách. Tak odpochodovala aj s kávou a viac sa nevrátila. Museli sme ju ísť poprosiť, že už by sme si tu kávu aj dali. Prvý deň nám to prišlo OK, ale opakovalo sa to každý deň. Prišla s raňajkami aj kávou, poprosili sme, že kávu až po raňajkách a potom zabudla. Posledný deň sme boli na raňajkách v jedálni sami a keď sme dojedli začuli sme hučať kávovar, tak sme sa potešili, že teraz to príde a donesie nám tú kávu bez vyzvania. Ale nestalo sa, prišli nejakí hostia, takže opäť zabudla a náš ranný rituál sa opakoval. Ak máte niekedy pocit, že náš personál je pomalý, tak tu by ste názor určite zmenili. Ale však sme na dovolenke, nie je sa kam ponáhľať

Paleokastritsa je pomerne veľké dovolenkové stredisko asi 35 km od letiska na severozápadnej strane ostrova. Sú tu krásne zátoky s krištáľovo čistou vodou. Nemá nejaké centrum, len rôzne reštaurácie, bary a hotely roztrúsené popri hlavnej ceste. Na konci je malý prístav a 2 malé polostrovné výbežky s priezračnými zátokami na kúpanie

POhľad z vrchu na skalný výbežok s kláštorom v Paleokastritse

zátoky v Paleokastritse

Na jednom z nich vysoko nad morom tróni prekrásny kláštor Paleokastritsa. Tienisté arkády, nádvorie v záplave kvetov a kostol sú magnetom pre turistov. Kláštor bol založený v 12. storočí a dodnes v ňom žije niekoľko mníchov.

Mních z kláštora v Pleokastrice pozoruje okolitý ruch

vstup do kláštora

nádvorie kláštora ponúka krásne pohľady

aj mačičkám sa tu dobre nažíva

Hneď pri kláštore je krásna vyhliadka z vynikajúcou reštauráciou, kde sa dá stráviť pekný večer s pohľadom na zapadajúce slnko. Umelci tu priamo pred Vami zvečňujú na plátno scenériu, ktorá sa rozprestiera pred Vašimi očami – skalní obri ukotvení v azúrovo-modrom mori, farebné oleandre alebo čarovné odtiene červenej oblohy pri západe slnka

hneď máte chuť si kúpiť taký obrázok, keď vidíte, že vniká priamo pred očami

vyhliadka pri kláštore ponúka takéto výhľady

Ešte jedno miesto v Paleokastritse určite stojí za to. Volá sa La Grota bar. Je dobre značený od hlavnej cesty smerom na hlavné mesto Korfu/ Kerkyra. Je tam plážový bar, pár lehátok a malé mólo, odkiaľ sa dá dostať na neďaleké ostrovy. Je to také zákutie so skalou, čo pripomína ananás a s prekrásnou priezračnou vodou. Večer je tu možno dosť rušno, ale cez deň si vychutnávate drink pri príjemnej hudbe s pohľadom na nádhernú scenériu. Ak tu budete, určite si nájdite čas a toto miesto navštívte.

Pod hlavnou cestou je ukryté toto úžasné miesto - bar Grota

skala v Grote pripomína ananás

Ďalší deň sa vydávame na juh ostrova, prechádzame zvlnenou pahorkatinou so zelenými lesmi, cca po hodine sa dostávame k sladkovodnému jazeru Korisson. Ešte pred tým však krátka zastávka pri dedinke Pelekas. Na malom skalnom výbežku nad dedinou je miesto, kam s obľubou chodieval nemecký cisár Viliam II, keď sa zdržiaval na Korfu. Volá sa Kaizers´Throne.

odtiaľto pozoroval cisár Villiam II západ slnka

Na tomto mieste to pri západe vyzerá tak, ako keby sa červená slnečná guľa kotúľala po horských hrebeňoch do údolia a potom zmizla za obzor. My sme tu boli cez deň, takže sme si to len predstavovali, ale keď tu chodil aj cisár, tak to určite stojí za to.

na toto sa pán cisár chodil pozerať

Po tejto zastávke už mierime dole na juh, kde sa nachádza prírodná rarita – sladké priezračné jazero Korisson oddelené od mora len úzkym pásom pieskových dún. Voda v jazere je čistá a plná rýb a príroda tu má skôr severský ráz. Svetlý piesok trsy trávy a pokojná hladina jazera pôsobia veľmi fotogenicky, tak si robíme pár záberov

sladké jazero Korisson je od mora oddelené len pásom pieskových dún

Od jazera Korisson sa cez duny dostanete na túto krásnu pláž s jemným pieskom

A keďže nám už „vyhladlo „ tak je čas niekde zakotviť na obed. Máme tip z bedekra – reštaurácia Alonáki severne od Chalikunasu. Prostredie v príjemnom tieni a chutné jedlo robia z tohto miesta naozajstnú Rajskú záhradu.

Taverna Alonaki pri jazere Korisson

V tejto Rajskej záhrade majú aj fantastické jedlo

Tu na juhu sme navštívili ešte mestečko Lefkími. Zaujímavé je tým, že centrom preteká riečka Chimaros a riečny prístav s kotviacimi rybárskymi, alebo výletnými loďkami robí dokonalú kulisu malým kaviarničkám, či tavernám.

riečny prístav v Lefkími

Nie je tu veľa turistov, tak pri káve môžete pozorovať miestnych chlapov pri kartách, alebo len tak debatujúcich o niečom veľmi dôležitom, alebo miestnych chlapcov pri zaúčaní sa do rybárskeho remesla.

každý deň je čo debatovať

kto vie či sa podarilo niečo uloviť týmto mladým rybárom

Deň sa pomaly chýli ku koncu a my už plánujeme ten nasledujúci.

Tento krát sa vyberieme na sever ostrova, ktorý je viac atraktívny pre turistov, lebo sú tu krásne piesočné pláže s pozvoľným vstupom do mora, takže je hojne navštevovaný aj rodinami s deťmi.

Naším prvým cieľom je Mys Drástis – údajne najkrajšie miesto na ostrove. Z dedinky Peruládes sa dostávame na poľnú cestu, kde odstavujeme auto a pomaly schádzame do malej zátoky vyhĺbenej medzi pieskovcovými skalami. Pod mysom, ktorý sa týči asi 100m nad morom sa objavuje malebná panoráma – skalná formácia pripomínajúca dračie zuby a z mora trčí malý ostrovček v tvare plutvy žraloka.

dračí chrbát a žraločie plutvy môžete vidieť na najsevernejšom cípe ostrova - na Myse Drástis

Mys Dratis - v malej zátoke sa môžete osviežiť

Obdivujeme a samozrejme fotíme. Trochu sa osviežime v zátoke a lúčime sa s týmto krásnym zákutím.

Ďalším cieľom je rušné stredisko Sidari, kde to pulzuje životom vo dne aj v noci. Prejdeme sa nad kanálom D´amur. Legenda hovorí, že kto prejde týmto kanálom, tomu čoskoro zamáva láska. Platí, len pre zatiaľ nezaláskovaných záujemcov.

Canál D´Amur v Sidari

srdiečka vyryté v skale dávajú na známosť, že ide o miesto zamilovaných

V stredisku je naozaj rušno, využili sme ponuku reštaurácie Kahlua priamo nad kanálom. Výhľad bol nádherný, jedlo tiež, ale skoro nás odfúklo, tak sme sa museli skryť do závetria, kde to už také romantické nebolo, ale aspoň nám neutekalo všetko zo stola.

reštaurácia Kahlua nad Canálom D Amur

Tu na Korfu bol často súčasťou baru, reštaurácie, alebo aj hotela bazén, resp. kúpalisko so vstupom zdarma aj pre neubytovaných hostí. Takto si bary zabezpečili návštevníkov na viac ako 1 kávu. Zdal sa mi to dobrý nápad. Tak sme to využili a šup do vody.

takéto bazény sú tu bežne voľne dostupné pre všetkých. Môžte sa najesť, aj oviežiť

Pokračujeme smerom do vnútrozemia k najvyššiemu vrchu ostrova Pantokrátor. Stúpame borovicovým lesom až do výšky 916 m n.m. Už zďaleka vidieť vysielač, ale až celkom blízko zbadáme malý kláštor zo 17.st. akoby uväznený v zajatí mohutnej konštrukcie vysielača. Výhľady z tohto miesta sú úžasné. Pri dobrej viditeľnosti vidíte až do Albánska.

Najvyšší vrch ostrova Pantokrátor - 916 m n m

POd mohutnou konštrukciou vysielača je učupený kláštor

vyhliadka z najvyššieho vrchu - vidno albánske pobrežie

Z najvyššej hory ostrova schádzame k východnému pobrežiu do ďalšieho letoviska Kassiópi. Tu stíhame zlatú hodinku, užívame príjemný letný večer a tešíme sa na ďalší deň

Kassiopi - veľmi pekné letovisko na západnej strane ostrova

zvečerieva sa, bary lákajú aby si hostia vybrali práve tento

Další deň pred nami

Dnes to bude o histórii. Vynechávame raňajky a mierime do Kerkyri – hlavného mesta ostrova. Tu sa infiltrujeme medzi miestnych a na námestí Esplanade pod arkádami si v príjemnom tieni vychutnáme rannú kávičku s croassankou. Sledujeme majestátne hradby starej pevnosti, kam budú smerovať naše kroky po raňajkách.

Hlavné námestie starého mesta Kerkyra Esplanade

raňajky v príjemnom tieni pod arkádami naozaj chutili

Korfu nemá veľa antických pamiatok, vzhľadom k svojej polohe nepatrilo medzi strategické miestav starovekom Gécku. Význam nadobudlo až v čase, keď ho obsadili Benátčania, ktorí tu vládli 400 rokov od roku 1386. Benátčania si ostrov obľúbili predovšetkým ako zdroj olivového oleja, ktorý sa kedysi využíval aj na svietenie. Aj vďaka nim sa Korfu nikdy nedostalo pod nadvládu Turkov a nenájdete tu žiadne mešity ani orientálne stavby. Ochranu zabezpečovali 2 hrady – stará a nová pevnosť. Medzi nimi stojí staré mesto, dnes ako pamiatka UNESCO. Hlavné námestie Esplanade je hlavným centrom starého mesta odkiaľ sa môžete túlať po spleti uličiek s obchodíkmi, kaviarňami, pozorovať farebné okenice s rozvešaným prádlom, ale aj krásne paláce s mohutným stĺporadím, ktoré pripomínajú bývalú slávu jeho obyvateľov.

zákutia Starého mesta

Aj keď sme vyrazili pomerne skoro, teplota začína pomaly stúpať a nás čaká ešte prehliadka pevnosti. Prechádzame po moste, ktorý premosťuje mohutnú vodnú priekopu a vstupujeme do pevnosti – kedysi bolo vnútri hradieb ukryté celé mesto.

vstup do Starej pevnosti

vodná priekopa oddeľuje pevnosť od pevniny

Najpôsobivejšou stavbou je kostol, ktorý vybudovali Briti v 19.st. s fasádou pripomínajúcou Dórsky chrám. Odtiaľ sa maják na vrchole kopca zdal, ako výstup na Mont Everest, čo v preklade znamenalo, že môj muž na tomto mieste s prehliadkou pevnosti skončil a v príjemnom tieni mohutných stĺpov počkal, kým som sa ja vyštverala k majáku a späť.

Dórsky chrám a maják, kam sa chystám vystúpať

Aj keď som cestou hore takmer vypľula dušu, neľutujem, lebo ja vždy hovorím, že svet je najkrajší z výšky a za tie výhľady to určite stálo. Však posúďte sami.

maják som nakoniec zdolala sama

pohľady od majáku boli prekrásne

V blízkosti Kerkyri je na malom ostrovčeku kláštor Vlacherna. Je to typický kostolík z pohľadníc. Dnes je už len turistickou atrakciou, nikto tu už nebýva, ale napriek tomu toto miesto patrí k tzv. „povinným“ návštevným miestam turistov. Okrem samotného kláštora je hlavnou atrakciou miesta pristávacia dráha v tesnej blízkosti, kde vám takmer tesne nad hlavami pristávajú, alebo odlietajú lietadlá.

Bývalý kláštor Vlacherna - typiský obrázok z phľadníc z Korfu

takto nad hlavami divákov pristávajú lietadlá

A už je čas okúpať sa. V blízkosti Kassiópi je nádherná pláž, kde sa osviežime a hlad zaženieme v prekrásnej taverne Mitsos – opäť tip z bedekra.

pláž v Kassiopi

Taverna Mitsos - výborný tip na obed, alebo večer

Jedálny lístok obsahuje fotografie spred 50 rokov, kde táto taverna už ponúkala svoje služby a mladé dievča z fotografie sa nápadne podobá na dôstojnú starú dámu, čo nám ponúka miestne menu. Je to naozaj ona. Cítite sa, ako keby ste boli na lodi a niekam sa plavili a k tomu grécke špecialitky – no proste paráda.

okrem krásneho prstredia aj fantastické jedlo - fakt odporúčam

Ďalší krásny slnečný deň na Korfu začíname v cisárskom zámku Achillon. Dala ho postaviť rakúska cisárovná Sissi v roku 1891 a často ho navštevovala. Zámok stojí vysoko na východnom pobreží obkolesený krásnym parkom s mnohými antickými sochami.

Zámok Achillon

nádvorie zdobí množstvo antických sôch

zámok obkolesuje nádherný park s výhľadmi na more a hory ostrova

Po jej smrti ho kúpil nemecký cisár Viliam II, ktorý tu každý rok trávil veľkonočné sviatky.

nemecký cisár Villiam II

Obľúbeným hrdinom oboch cisárskych veličenstiev bol bájami okrídlený antický hrdina Achilles, ktorému dali obaja postaviť v parku pamätník. Každý má svojskú podobu vyjadrujúcu charakter objednávateľa. Achilles melancholickej cisárovnej Sissi je zobrazený ako umierajúci hrdina so zapichnutým šípom v päte.

Achilles očami cisárovnej Sissi

Viliam videl hrdinu ako víťaza so štítom a kopijou. V interiéri zámku je nádherné schodisko a množstvo predmetov pripomínajúcich život jeho slávnych obyvateľov.

Achilles očami cisára Viliama

Aj interiér zámku sa pozrieť, je tu množstvo predmetov z čias jeho slávnych majiteľov

Hneď po vstupe nás víta toto monumentálne schodisko a bohato zdobené steny aj stropy

toto bol obľúbený pracovný kútik cisára Villiama - zaujímav= je hojdacia stolička pripomínajúca konské sedlo

Zámok Achillon určite nevynechajte ak budete na Korfu.

Na ostrove je nekonečné množstvo príležitostí na kúpanie, spomeniem ešte 2 pláže, ktoré sme navštívili.

Pláž Glyfada s luxusným vybavením, s celkom vysokým poplatkom za lehátka (40€ za 2 lehátka so slnečníkom - v cene je aj fľaša studenej vody). Jedlo Vám donesú priamo k lehátku, kde si ho pohodlne môžete zjesť. Konzumácia vlastných jedál a nápojov tu nie je povolená. Je to krásna pláž, krásne more a výborný servis, takže v tomto kontexte si za to treba trochu priplatiť.

pláž Glyfada

pozornosť podnku, ak si vyberiete túto pláž

Krásnym miestom je aj pláž pod horskou dedinkou Liapades. Dedinka ako keby zaspala v čase a vyzerá tak, ako pre 100 rokmi a to je to čo na týchto miestach milujem. Ten pokoj, žiadny stres, nikam sa netreba ponáhľať a predsa som spokojný. Z tých ľudí vyžaruje pokoj a pokora, nepotrebujú všetky výdobytky modernej doby a predsa sú šťastní – aspoň tak pôsobia

Liapades - typická horská dedinka - v strede námestíčko s vekým platanom

dookola pár reštaurácií a barov

veľká debata o všetkom dôležitom čo sa udialo

ujo sa ponáhľa k ostatným, ab niečo nezmeškal

teta mieri do miestneho kostolíka

Aj pláž pod dedinou je skrytý drahokam, v malej zátoke s priezračnou vodou, kde nie je hlava na hlave. Môžete si tu oddýchnuť a načerpať silu na dni po návrate z dovolenky.

pláž Liapades

Tu sme si všimli tavernu, kde pravidelne robia Sirtaki večer.Inak je ich veľa ale každá ponúka tento veče v iný deň., takže sme mali veľké šťastie, že táto čo bola blízko nášho hotela ho robila práve v posledný deň našej dovolenky- Zelené stolíky pod pergolou z oleandrov, kockované obrusy priam kričia, aby si si tam posedel.

Tu pri pláži Liapades sme objavili tavernu, kde sa chystá Sirtaki večer

Tak neodoláme a vraciame sa na toto miesto aj večer. Ochutnávame miestnu špecialitu šalát s tzv. kumquatom – zakrpateným pomarančom. Kumquaty sú mierne nahorklé a sú novou obchodnou značkou ostrova – písal bedeker, tak samozrejme vyskúšame.

to čo vyzerá ako paradajke je kunquat - miestna špecialita

Potom prišla skupina hudobníkov a tanečníkov s nákazlivým temperamentom a začali poskakovať v rytme Gréka Zorbu. Strhávajú celé publikum a všetci tancujú.

a už sa to začína - zábava graduje

Dovidenia Korfu

Krajšiu bodku z tejto dovolenky si ani nemôžeme priať.

Takže Korfu je, aj napriek nie práve najlepšiemu prvému dojmu, veľmi príjemné miesto na trávenie aktívnej letnej dovolenky. Ak ste tam ešte neboli a dostanete chuť tento ostrov navštíviť, tak možno využijete nejaké tipy popísané v tomto článku.

Nabudúce sa pozrieme zase niekam inam, lebo je toľko krásnych miest, že je škoda vracať sa opakovane na to isté. Zatiaľ dovidenia