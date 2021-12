Peru - vikune a ľadová princezná Juanita

Stále kopírujeme pobrežie, míňame najvyššie pieskové duny na svete a obdivujeme dômyselný aquadukt z čias predinských kultúr. Špirálovité jamy vzájomne pospájané podzemným potrubím dokázali z nehostinnej sivočiernej púšte v okolí Nazcy vytvoriť úrodnú zelenú oázu.

v pozadí najvyššie piesková duny na svete

vďaka vode z aquaduktov sa tu darí poľnohospodárstvu

zberná nádrž odkiaľ vedie podzemné potrubie

na dne týchto špirál ústi potrubie

takto si dokázali v pustatine doviesť vodu k poliam

Okrem iného tu vidíme veľké opuncie cielene naočkované malým škodcom nazývaným Coccinia. Vytvára na rastlinách biely povlak a ak to chytíte medzi prsty zmení sa to na sýtu bordovú farbu Indiáni milujú farby a na svoj pestrofarebný život vedeli dokonale využívať všetko, čo dáva príroda. To sme síce videli o niečo neskôr, ale tu sme sa s tým stretli prvý krát.

Opuncia s vzácnou Cociniou, vďaka ktorej získavali sýtu borovú farbu

Krátka zastávka na kávičku a vidíme prvú lamičku – tešíme sa ako malé deti

prvá lamička

továreň na výrobu rybej múčky pri Pcifiku

A konečne naberáme smer vnútrozemie. Tu sa naskytol jeden naozaj nádherný pohľad – kontrasty Peru, v absolútnej pustatine sa zrazu objaví údolie s ryžovými poličkami, k tomu azúrovo modrá hladina Pacifiku s bielymi spenenými vlnami – jednoducho WAU

kontrasty Peru

Po 550 km presune sa dostávame do tzv. „bieleho mesta“ Arequipa v nadmorskej výške 2300m. Na raňajkách sa čudujeme prečo podávajú bobkový list. Ale, ako sme boli poučení, ide o lístky koky. Najprv sme ostali prekvapení, ale ako sme opäť boli poučení, koka sa až chemickou úpravou mení na nebezpečnú drogu, v prirodzenom stave pôsobí ako ibalgin. Vzhľadom k redšiemu vzduchu pomáha pri prípadných migrénach. Tak si samozrejme dáme a asi to funguje, sme čerství ako rybičky, pripravení ponoriť sa do tajomstiev mesta zapísaného do kultúrneho dedičstva UNESCO.

námestie Plaza del Armas v Arequipe

Katedrála v Arequipe, v pozadí El Misti

Arrequipa je nazývaná tiež bielym mestom, lebo ako stavebný materiál sa tu používal tzv Silar – stlačený sopečný popol a stavby sú svetlé. Mesto učupené pod 6- tisícovými sopkami je vstupnou bránou do Ánd, je krásne, je moderné, je živé, plné mladých ľudí a pripomína skôr európsku ako juhoamerickú metropolu.

aj také služby tu ešte môžete vidieť

Hlavné námestie je štvorcové, v strede s malým parkom, po obvode s nádhernými oblúkovými podlubiami a katedrálou, za ktorou sa črtá biela čiapočka magickej 5800- metrovej sopky El Misti.

Míňame nejakú demonštráciu – nevedno za čo, samozvaného policajta, ktorý len tak pre zábavu reguloval dopravu pred vstupom do kláštora Santa Catalina a začíname s ochutnávkou jedného z najväčších bombónikov tohto mesta.

tento ujo si krátil chvíľu a hral sa na policajta

Kláštor bol postavený v roku 1579- Založila ho bohatá španielska vdova Mária de Guzman a pobyt v kláštore sa stal čoskoro prestížnou záležitosťou pre bohaté španielske rodiny. Druhorodená dcéra v najbohatších rodinách španielskej smotánky, putovala práve do tohto kláštora. Kým novicky mali naozaj tvrdý režim a kontakt s okolitým svetom mali minimálny, po uplynutí 2 rokov sa v kláštore viedol celkom čulý spoločenský život. V tzv. mníšskych celách sa usporiadavali rôzne večierky a dámy obklopené služobníctvom žili život veľmi vzdialený od prísnych pravidiel štandardných kláštorných reholí. Chýry o tomto voľnom spôsobe života sa dostal až k pápežovi Piovi IX a tak do Arequipy vyslal prísnu sestru Dominikánskeho rádu Josefu Cadenu. Tá zhrozená takou zhýralosťou, hneď nastolila poriadok. Majetky boli vrátené späť do Španielska a sestry sa museli spratať do kože, alebo kláštor opustiť. Dnes je kláštor stále funkčný, žije tu niekoľko sestier, ale väčšia časť slúži pre turistov, ktorí obdivujú tento farebný fotogenický skvost.

uličky kláštora Santa Catalina

cely noviciek, s okolitým svetom sa mohli kontaktovať len cez dvojité mreže

celý kláštor je v maurskom štýle, hýri farbami

v pozadí biela čiapka sopky Chchani

práčovňa

S Arequipou je tiež spojený jeden veľký príbeh o ľadovej princeznej Juanite. Inkovia v dymiacich vulkánoch videli bohov, ktorých si treba ctiť a prinášať im obetu. Okolo Areguipy sú aktívne sopky – Misti, Chachani, Corpuna, Pichupichu a Ampato.

Juanita bola krásne mladé dievča, predurčené obetovať sa pre pokoj boha hory Ampato, keď príde jej čas.

takto nejako vyzerala princezná Juanita, pripravená obetovať sa bohovi Apu

Boh sopky sa volal Apu a aby ostal pokojný, poslali krásnu Juanitu pod vrchol sopky, aby si ju vzal. Ostala sama vo výške 6000m, takže je asi jasné, čo ju čakalo. O niekoľko sto rokov neskôr ju objavili archeológovia v podstate neporušenú vďaka mrazivému podnebiu vysokých hôr. Dodnes spí svoj večný spánok v miestnom múzeu,

a takto odpočíva v múzeu v Arequipe ľadová princezná dodnes

Po návšteve múzea sme si ešte prehliadli kostol Comaňia s prekrásnou čipkovnou fasádou a podlubím– tzv. Indiánske baroko. Na nádvorí hrali peruánski indiáni, ktorých poznáme aj z našich námestí, ale tu, v tomto prostredí tá hudba znela anjelsky

indiánske baroko

Večer sme si vychutnali večeru v jednej z reštaurácií na námestí Plaza de Armas s výhľadom na El Misti a ide sa ďalej.

polievku nám síce doniesli až po hlavnom jedle, ale pochutnali sme si

Plaza de Armas večer

Ráno opúšťame hotel, zastavujeme na vyhliadke Yanahuara, kde máme El Misti ako na dlani.

vyhliadka na El Misti

5800 m n.m

V stánkoch s občerstvením ponúkajú rôzne výrobky z koky, tak kupujeme domov cukríky z koky a pozdravujeme Genka – boha šťastia.

koka a maca

nakupujeme curíky z koky

bôžik šťastia Genko

Čaká nás dlhá cesta cez sedlo Patapama do mesta Chivay, čo je vstupná brána ku kaňonu Colca. Špháme sa postupne až do výšky 4910m n m.

sedlo Patapampa vo výške 4910m

Vzduch je ostrý, viditeľnosť nádherná. V diaľke sa črtajú 6-tisícové sopky, v pampe rastú trsy špecifickej trávy, ktorá je potravou pre stáda voľne žijúcich lám.

táto tráva je jedinou potravou lám v tejto nadmorskej výške

Fotíme ako diví. Voľne pasúce sa vikune – druh lamy s najvzácnejšou a najjemnejšou vlnou, vyzerajú ako malé antilopy.

vikune - voľne žijúci druh lám

Alpaky s nádhernou huňatou srsťou ozdobené farebnými strapcami a hnedé alebo béžové lamy spokojne pózujú našim fotoaparátom.

lamy a alpaky

Na zastávkach miestni indiáni ponúkajú výrobky z vlny a iné farebné suveníry. Ich pestrofarebný tovar a oblečenie ostro kontrastujú s prevažne pustou krajinou.

blížime sa k odpočívadlu

indiáni čakajú na turistov s ponukou svojich farebných výrobkov

indiánske ženy vyrábajú priadzu z vlny lám

Cadilac v juhamerickej pampe

Je to neskutočne fotogenické.

Pomaly sa dostávame ku kaňonu rieky Colca a mesta Chivay. Dáme si obed a pokračujeme.

pomaly schádzame ku Chivay, na každej zastávke máme toto pestrofarebné divadlo

vstupná brána do Chivay

obed pod krídlami kondora

Ubytovanie máme v hoteli v malej, typicky indiánskej dedinke Coporaque.

Štvorcové námestie, kostol s 2 vežami, v strede socha Inku a v každom rohu oblá brána do jednotlivých uličiek.

dedinka Coporaque

v strede náestia socha Inku je takme v každej dedine

oblúkové brány na námesti vedú do ulíc dediny

peruánsky ostnatý drôt

Slnko zapadá, zlatá hodinka ponúka nádherné impresie. Dozrievajúce žlté obilie zbierajú ženy klasickými kosákmi, muži z klasov cepmi vytĺkajú zrnká, celé snopy prenášajú na chrbte a pre zlepšenie nálady vyhráva hudba z tranzistora, ktorý už nájdeme len v retro múzeách.

žatva v peruánskej dedine

V diaľke odfukuje sopka a terasovité políčka sa pomaly ponárajú do tmy.

dymiaca sopka

terasy umožnili využiť každý kúsok zeme na pestovanie plodín

Vzduch sa výrazne ochladzuje a my si ešte užijeme relax v termálnych kúpeľoch, ktorých je tu neúrekom.

termálne pramene spríjemnia chladné večery

Nádherný deň za nami. Zajtra nás čaká kaňon Colca a kondory, tak zaspávame plní očakávaní, či ich naozaj budeme vidieť. Ale o tom už nabudúce. Zatiaľ dovidenia