medzirezortný myšlienkový experiment

sme svedkami diskusie o ďalšom zvyšovaní platov učiteľov a zdravotníkov. minister školstva dôvodí, že v systéme chýbajú učitelia matematiky, fyziky, informatiky či cudzích jazykov. lekárske a sesterské odbory sa vyhrážajú štrajkom a odchodom zamestnancov. a čo robí neviditeľná ministerka kultúry? to, čo vždy: MLČÍ. pre rezort kultúry nie je schopná udržať ani nutné minimum, tobôž vybojovať zvýšenie platov. ako riešenie pandémie ponúkla kultúrnym inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MKSR zníženie ročných kontraktov o 20% a zníženie počtu úväzkov o 26%. predstavte si to tak, že ministri školstva a zdravotníctva vezmú každej škole a nemocnici 20% finančných zdrojov na pokrytie nákladov a bežných výdavkov a ešte by znížili 26 percentám učiteľov a zdravotníkov platy o 20%. zdá sa vám to šialené? naozaj? tak priatelia, presne toto sa odohralo počas pandémie v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MKSR a takýto stav trvá už tretí rok! lepšie obstali len kultúrne inštitúcie, kde sú zriaďovateľmi VÚC či samosprávy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

múzeá, galérie, divadlá… nemajú povinnú návštevnosť zo zákona a nemôžu vziať návštevníkov ako rukojemníkov pri vyjednávaní so štátom, tak ako to robí školstvo so žiakmi, alebo zdravotníctvo s pacientmi. kultúra je tzv. mäkký rezort a na jej jednotlivé časti dopadla pandémia existenčne najviac. vo vyspelej spoločnosti (kam ani náhodou nepatríme) banky, mobilní operátori a úspešné IT spoločnosti pokladajú za česť a ukážku svojho statusu v spoločnosti, ak sú spájané so zbierkotvornými kultúrnymi inštitúciami v krajinách kde pôsobia. vnímajú preplatenie celoročného príjmu zo vstupného v kultúrnej inštitúcii nielen ako súčasť spoločenskej zodpovednosti, ale ako prestíž a mimoriadne dôležitú prezentáciu firemnej kultúry. a nie, nechcú za to ani logo na budove, ani palcové titulky v tlači. stačí, že sa o tom vie a toto povedomie sa šíri v kultúrnom prostredí ako evanjelium. …pardon nechal som sa uniesť. TAM, ako som písal, NIE SME a dlho nebudeme.

do múzeí nechodia žiaci povinne ako do škôl, ani ako pacienti z nutnosti ochorenia do nemocníc. kultúrne inštitúcie sú živými organizmami, kde sa hodnotovo ukotvení ľudia navzájom stretávajú, aby si vymieňali poznatky, prezentovali zbierkové predmety, vytvárali i načerpali kultúrne zážitky. tie prenášali do každodennosti, a tým skvalitňovali vzťahy vo svojom kultúrnom okruhu. nevyrábajú jednorazové produkty, ktorými zaplavia trh, ale vytvárajú a uchovávajú hodnoty, ktoré pretrvajú veky. inšpirujú súčasníkov i budúce generácie. aj keď sa v dnešnej dobe vytvára veľký tlak určiť merateľné ukazovatele v kultúrnych inštitúciách (stratégia 2030), či nové kvalitatívne štandardy v zbierkových inštitúciách… kultúru z jej prirodzenosti nie je možné zaradiť do excelovských tabuliek a ekonomických premenných. v kultúre tak ako v prírode platí, že ak niečo obmedzíte (ohraničíte, uzavriete do škatuliek…), odsúdite to na zánik. vieme čo sme urobili s prírodou, nedovoľme aby sme rovnako kolonizovali (rozumej štandardizovali) i kultúru, lebo dôsledky budú zničujúce ako globálne otepľovanie.

najmä naši zástupcovia v parlamente by si mali uvedomiť, v ktorom rezorte skutočne potrebujeme významne podporiť prácu odborníkov. ktorý rezort je celé desaťročia finančne a personálne poddimenzovaný, kde máme najviac vzdelaných profesionálov a odborníkov, no pre ktorý zároveň nie sme schopní z finančných dôvodov získať novú generáciu. kultúra už 30 rokov čaká na zákon o sponzorstve, ktorý by umožňoval subjektom i jednotlivcom znížiť si základ dane o sumu poskytnutú kultúrnej inštitúcii alebo jednotlivcovi – profesionálovi v kultúre. nezriadená kultúra a jednotlivci čakajú desaťročia na právnu formu c.o./o.c . kultúrna inštitúcia alebo– profesionál v kultúre by prostredníctvom nej dokázal čerpať zdroje z FPU, ďalších schém MKSR a zároveň byť oprávneným prijímateľom sponzorského i verejných finančných zdrojov, bez nutnosti viesť zložitú ekonomickú agendu do výšky 25. 000€ ročne. profesionál v kultúre (o.c.) či kultúrna organizácia (c.o.) by zo získaných zdrojov odviedol štátu 5% a odvody. V takom prípade by sa kultúra a profesionáli v kultúre stali ešte silnejším akcelerátorom ekonomiky, najmä turizmu, lebo návštevníci neprídu na Slovensko kvôli hotelom, službám a jedlu (HORECA), kde nechávajú najviac zdrojov, ale kvôli kultúrnemu priemyslu a jeho ponuke, z ktorej tradične najviac profitujú ubytovacie kapacity, stravovacie zariadenia a služby, no nie kultúrny priemysel, ktorý je dôvodom návštevy turistov v regióne. ak teda tieto subjekty platia štátu dane a žijú z ponuky kultúrnych inštitúcií, je logické žiadať, aby časť týchto finančných zdrojov vrátil štát systémovo vo forme o.c./c.o. kultúrnym inštitúciám a profesionálom v kultúre. lebo kultúra tvorí chrbticu spoločnosti i v našej zapadnutej krajinke.

iste si všetci naprieč rezortmi zaslúžime lepšiu odmenu. no keďže som prešiel viacerými – viem svoje. v kultúrnych inštitúciách pracujú vysoko vzdelaní špecialisti a profesionáli za plat pre ktorý by lekár nevstal z postele, za plat pre ktorý by žiaden učiteľ nesadol za katedru. profesionáli v kultúre sú často vzdelanejší než väčšina učiteľov vrátane tých na našich vidieckych univerzitách. profesionáli v kultúre vnímajú svoju prácu napriek zlým podmienkam ako POSLANIE, určite viac ako lekári, či sestry… ktorí pri prvej príležitosti utečú za platom do Rakúska, alebo na súkromnú kliniku a nariekajú na vynútené a zle zaplatené nadčasy. s nadčasmi sa bežne stretávajú aj profesionáli v kultúre s vedomím, že im ich nikto nepreplatí. pre profesionálov v kultúre je život službou hodnotám, aj keď na hodnotu našej práce pre spoločnosť nik nepomyslí.

i.b. kráľ, máj 2022