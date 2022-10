od homoholokaustu k vraždám

keď som minulý rok písal o problematike homoholokaustu https://dennikn.sk/blog/2522102/homoholokaust/ a varoval pred jeho následkami, málo ľudí venovalo pozornosť rozmáhajúcej sa netolerancii a narastaniu negatívnej emócie ku komunite LGBTI+. smrť dvoch mladých ľudí Juraja a Matúša na Zámockej ulici v Bratislave je odpoveďou všetkým tým, ktorí pod rúškom „kultúrnej vojny“, „ochrany tradičnej rodiny“ a „kresťanských zásad“ neustále vytvárajú prostredie nenávisti k sexuálnym menšinám. slabých je ľahko biť a to platí o všetkých menšinách na Slovensku. od hanlivých vyjadrení politikov B. Kollára, Fica, Matoviča, Záborskej, Naďa, Š. Kuffu a dokonca i Sulíka v NRSR a vo verejnom priestore na adresu homosexuálov, po nezmyselné podávanie zákonov poslancov Záborskej, Gyimesiho, Tarabu, Kuffu1, Kuffu2, Kuriaka, R. Vašečku a Andrejuvovej, cez agendu fašistických strán Kotlebovcov a Republiky, Chromíka a jeho silne nenávistné Referendum Aliancie za rodinu, až po zarážajúco zlomyseľné a klamlivé pastierske listy Rímskokatolíckej cirkvi o „kultúre smrti“ na adresu LGBTI+ komunity.

desivé je ticho a pokrytectvo veľkej väčšiny politikov a poslancov NRSR. tí všetci dnes môžu prázdne kondolovať, môžu hovoriť čo chcú. ich skutky ostali aj po poslednom hlasovaní prázdne a pre práva LGBTI+, a pre ochranu komunity opäť neurobili nič. je hanba že v NRSR sedí stovka dezolátov, ktorých ani smrť nepohne k činom – títo už nikdy nesmú byť zvolení. krv obetí ostáva na ich rukách, lebo kvalitu života v krajine posudzujeme podľa toho ako sa štátne orgány správajú k tým najslabším – k menšinám. práve politici a poslanci dlhé roky vytvárali pôdu pre nenávisť, zapájali sa do pohŕdavej rétoriky a tak ako náš premiér si umývali si ruky nad mŕtvymi pokryteckými slovami o koaličnej zmluve. vlastným gólom do bránky našej krajinky je osoba nového ministra školstva opäť z prostredia katolicizmu, u ktorého si počkáme aký počet kníh s problematikou LGBTI+ pribudne do školských knižníc, a z akých šlabikárov sa budú učiť naši prváci.

Hegerovo pokrytectvo a umývanie si rúk sa odhaľuje naplno v OĽANO, ktorého poslanci napriek koaličnej zmluve kultúrno-spoločenské otázky otvárali a dookola iniciovali zákony nabúravajúce liberálnodemokratické ukotvenie Slovenskej Republiky. príkladom je zákerný zákon Záborskej o potratoch, či v súčasnosti iniciovaný zákon F. Kuffu o zákaze komunikovať témy LGBTI+ na školách. všetko to môžu robiť pod ochrannou rukou homofóba Matoviča, ktorého vyjadrenie „som hetero“ je nehanebnou, sarkastickou a necitlivou reakciou na vraždu dvoch mladých ľudí. zlo sa v dejinách často oblieka do ľúbivých hesiel o kresťanstve a láske k blížnemu … realitou je všadeprítomná nenávisť, strach a smrť. neverím, že niekto príčetný s hlavou na krku bude v nastávajúcich regionálnych voľbách voliť kandidátov strán OĽANO, ŽIVOT, KRESŤANSKÁ ÚNIA, SMER, SME RODINA, HLAS, REPUBLIKA či KOTLEBOVCOV. títo nepochopili, že útok na dvoch mladých LGBTI+ ľudí je útokom na hodnoty demokracie a teda útokom na každého z nás. nikto s hlavou na krku nesmie dovoliť, aby sa pomenované politické ZLO šírilo a rástlo. aby sa naša krajinka stále viac ponárala do bahna intolerancie, pokrytectva a strachu.

veľký podiel na sprostredkovaní nenávisti od politikov k ľuďom majú médiá. dokedy budú ponúkať vysielací čas závadovým osobám, osobám obžalovaným zo závažných protispoločenských trestných činov typu Fico, osobám emocionálne labilným typu Matovič, osobám s nenávistnými posolstvami a skrytým fašistom. dokedy cez toto desivé panoptikum pseudopolitikov dovolia šíriť, nevraživosť, klamstvá, neofašizmus, homofóbiu, ruskú propagandu a prispievať k celospoločenskej toxikácií, dehumanizácií a k rozvratu justičných a štátnych inštitúcií. etika v médiách neznamená nič. vyhráva tu surový boj o sledovanosť a zadávateľov reklamy, nie o sprostredkovanie pravdivých informácii ale o lacný infotainment.

tí ktorí majú konať sú premiér, minister vnútra a minister spravodlivosti, od ktorých očakávame reálne legislatívne kroky, ktoré po 30 rokoch konečne zrovnoprávnia postavenie LGBTI+ komunity na Slovensku s heterosexuálmi. nikto z nás nie je zvedavý na alibistické postoje a pokrytecké vyjadrovanie sústrasti, ale na prijatie zákona o životných partnerstvách LGBTI ľudí, vrátane osvojovania si detí partnerov, aby žiadne dieťa nestratilo v prípade úmrtia biologickej matky / otca svoj domov tvorený rodičmi rovnakého pohlavia teda homonómnou rodinou. prijať adekvátnu trestnú sadzbu na postihovanie nenávistných prejavov voči LGBTI ľuďom a jej nulovú spoločenskú toleranciu. schváliť odborníkmi pripravené pravidlá dôstojnej tranzície transrodových ľudí bez otrasnej dnes povinnej kastrácie / sterilizácie. rovnako zákonne ukotviť povinnosť verejnoprávnej televízie RTVS venovať 4% z celkového vysielacieho času LGBTI+ témam, filmom a diskusiám s LGBTÍ+ lídrami. práva LGBTI+ ľudí sú základnými ľudskými právami a to bez ohľadu na to, či je na tieto zákony spoločnosť pripravená, alebo či na sa to ľudia na Slovensku cítia alebo nie. rovnoprávnosť všetkých ľudí je základné ľudské právo, nie pocit, či pokrytecká cirkevná dogma. súčasné konanie poslancov NRSR, predsedu NRSR, premiéra a ministrov je nemorálne, neústavné a teda nezákonné. predlžovať tento nezákonný stav v krajine je dehumanizujúce a nepochopiteľné. žiaľ pravdepodobne len tvrdá nóta Európskej komisie alebo rezolúcia Európskeho parlamentu, donúti dezolátov zvolených do NRSR aby prijali potrebnú legislatívu.

I.B. Kráľ , október 2022