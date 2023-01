Rady a typy pre výhodnejšiu kúpu leteniek nízkonákladových leteckých spoločností.

Ako si všetci vieme predstaviť, doprava lietadlom je väčšinou drahá záležitosť, ale to nemusí byť pravidlom. Kedysi bolo cestovanie nákladné a vzácne, ale v tejto dobe je to nevyhnutné a priestor na cestovanie by mal mať každý. Nízkonákladové letecké spoločnosti ponúkajú túto voľbu lacnejšej dopravy pre ľudí, ktorý chcú cestovať a spoznávať svet, či študovať alebo pracovať v zahraničí.

Nízkonákladové spoločnosti ponúkajú lacnejšie letenky, ktoré však nezahŕňajú všetky služby ako prestížnejší letecký dopravcovia. Zvyčajne to znamená, že nie je poskytnutá batožina alebo jedlo a nápoje bez príplatku. Treba ale vyvrátiť mýtus, že táto preprava znamená horší technický stav lietadie, čo nie je pravda. Popravde úspory týchto spoločností nie sú na úkor bezpečnosti cestujúcich. Náklady naopak šetria v iných sférach.

Najzákladanejšou taktikou pre nízkonákladové letecké spoločnosti je odobrať luxus a všetky drahé záležitosti letu, aby udržali nízke náklady. Mnohokrát majú letušky niekoľko základných vzdelaní, aby mohli vykonávať viacero služieb a tým pádom znížiť potrebu veľkého počtu personálu. Na palube poskytujú okrem iného aj palubnú službu v podobe kozmetických ale aj dizajnových produktov, ale za vyššiu cenu ako v bežných obchodoch.

Mnohé spoločnosti dokonca spoplatňujú nesplnený check-in a nevytlačenú letenku, prípadne dostupnú na mobile. To opäť znižuje personálne náklady, a celkovú cenu letenky. V cene letenky je zvyčajne len príručná batožina. Batožinu do podpalubia si však možno dokúpiť, no niekedy aj za cenu samotnej letenky.

Cena leteniek nikdy nie je fixná a často sa mení. Väčšinou cena leteniek stúpa s blížiacim sa termínom odletu, to ale nie je vždy pravidlo. Niektoré stránky ako napríklad Google flights ponúkajú cenové grafy, podľa ktorých vieme zistiť pohybujúcu sa cenu letenky v danom období. Ďalšie portály (napr. skyscanner.com) takisto ponúkajú aj porovnávanie cien z rôznych stránok, čo nám takisto môže pomôcť pri výbere. Treba však spomenúť aj režim inkognito alebo private mode. Zapnutím sa zaručujete, že tieto stránky nebudú môcť využívať vaše informácie na ovplyvnenie cien a ponúkaných služieb a vy uvidíte pravdivé hodnoty.

Biznis model nízkonákladových prepravcov spočíva v odoberaním tradičných služieb, ktoré sú bežne zahrnuté v cene cestovného, aby mohli kupujúcemu predložiť nižšie cestovné náklady na úkor menšieho komfortu. Ceny sa hýbu podľa dostupnosti a dopytu, a preto nie sú fixné.