Cestuj, bývaj a spoznávaj svet zadarmo

Nie je to štandardné cestovanie, keď ste odkázaní sami na seba. Program European solidarity corps (ESC) zabezpečí pre zahraničného dobrovoľníka mentora, učiteľa cudzieho jazyka, pravidelnú podporu a čo je veľmi dôležité zaplatí aj ubytovanie a pravidelné mesačné vreckové. Ako sú nastavené podmienky a pre koho je projekt určený sa opýtala Michaela Bagalová koordinátorky programu v Bratislavskom dobrovoľníckom centre Lucie Uhrinovej.

Lucka, čo sú Európske zbory solidarity a ako fungujú ?

Európske zbory solidarity sú programom Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť na dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, alebo aj vo svojej vlastnej krajine na projektoch z ktorých profitujú komunity a ľudia v rámci celej Európy. Do projektu sa môže zapojiť každý mladý človek od 18 do 30 rokov vrátane.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zahraničné dobrovoľníčky pomáhajúce na Slovensku (zdroj: BDC)

Ako to v praxi funguje, kto sa najčastejšie do projektu zapája a v akom veku?

Najčastejšie sa zapájajú ľudia po skončení strednej alebo vysokej školy, ak si chcú dať prestávku. Väčšinou si chcú vyskúšať v praxi to, čo študovali. Niekedy počas projektu zistia, že ich vyštudovaný odbor v realite nie je až taký zaujímavý a vyberú sa iným smerom. Mali sme napríklad dobrovoľníčku z Francúzska, ktorá študovala grafický dizajn, ale v praxi ju viac oslovili digitálne médiá.

Ako je nastavený proces prijímania alebo aj vysielania dobrovoľníkov? Kde si majú možnosť mladí ľudia vybrať z ponúk Európskeho zboru solidarity?

Ak má študent záujem zapojiť sa do programu, najdôležitejšie je pozrieť si aktuálne ponuky na oficiálnej stránke a registrovať sa na www.youth.europa.eu, kde nájde časť "Go abroad". Na stránke sa zobrazí možnosť registrácie aj databáza kde si vie filtrovať krajiny, ktoré chce navštíviť, oblasti ktorým sa chce venovať aj ako dlho sa chce zúčastniť dobrovoľníckej služby. Následne si vyberie organizáciu, zašle žiadosť vo forme životopisu a často aj motivačného listu, a tá ho bude kontaktovať s úvodným online pohovorom.

Z akých členských štátov k nám najčastejšie prichádzajú mladí ľudia?

Na Slovensko najčastejšie prichádzajú ľudia z juhu, väčšinou Španieli, Taliani, Francúzi, v poslednej dobe aj Portugalci či Turci. Jeden dobrovoľník si vybral Slovensko aj preto, aby uvidel sneh.

Na ako dlho môžu vycestovať dobrovoľníci do členských štátov EÚ?

Projekty Európskeho zboru solidarity majú dva varianty – krátkodobú a dlhodobú dobrovoľnícku službu. Krátkodobá je od 2 týždňov do 2 mesiacov a dlhodobá od 2 mesiacov do 12 mesiacov. Dôležité je tiež spomenúť, že každý mladý človek sa raz za život môže zúčastniť jednej krátkodobej a jednej dlhodobej dobrovoľníckej službe.

V akom životnom období sa mladí ľudia rozhodnú vycestovať a na ako dlho? Najčastejšie k nám prichádzajú zahraniční dobrovoľníci po ukončení školy pred letom, resp. ak sa im nepodarilo dostať ďalej na školu a chcú si dať rok pauzu . Veľmi obľúbené sú ročné projekty

Čím je tento projekt pre mladých zaujímavý, prečo by mali vycestovať ako dobrovoľníci?

Európske zbory solidarity majú veľký potenciál. Európska únia neustále pracuje na zlepšovaní projektov aj systému. Dôležitá je tiež osveta. So zahraničnými dobrovoľníkmi často chodievame do škôl, kde študentom hovoríme, že existujú Európske zbory solidarity, keďže doteraz vo väčšine počuli iba o Erasme plus.

Aké sú tvoje praktické skúsenosti s mladými ľuďmi a akú podporu im poskytuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum?

Ako študentka som sa predtým zúčastnila podobného projektu a ako koordinátorka ho musím len odporučiť. Mladí ľudia si rozšíria obzory, získajú nové zručnosti a niektorí skutočne prvýkrát sami od domova zistia, nakoľko sú „životaschopní“. Začiatky nebývajú jednoduché, preto im ako prijímajúca organizácia zabezpečujeme mentora, ktorý s nimi trávi čas, zoznamuje ich s mestom a pomôže pri vybavovaní základných veci, ďalej učiteľa slovenského jazyka a každý mesiac im platíme podnájom a vyplácame vreckové.

🔊 Celý rozhovor si môžete vypočuť aj v našom krátkom podcaste Dobrovoľnícka 12-minútovka.

Nájdete ho aj na Spotify či Anchor.

Stretávaš sa s mladými ľuďmi na Slovensku, komunikuješ zo zahraničnými študentami online, aké sú ich najväčšie obavy a možno aj nepravdy, ktoré sa o projekte šíria?

Mnohí si myslia, že keď ide o dobrovoľnícku službu, budú pomáhať zadarmo. Nie je to tak, dobrovoľníci dostávajú finančnú podporu z Európskej komisie. Druhým omylom je rozdiel medzi Európskymi zbormi solidarity a Erasmus plus. Európske zbory solidarity sa neviažu na školu a študentov nevysiela škola, ako to je pri Erasmus plus.

European solidarity corps je projekt Európskej komisie, aký je výstup z neho?

Dobrovoľníci získavajú certifikát Youthpass, ktorí si píšu sami, sumarizujú v ňom všetky svoje skúsenosti v porovnaní s dovtedajšími teoretickými poznatkami. Po vypracovaní dostanú od koordinátora spätnú väzbu na základe ktorej ešte môžu certifikát upraviť a nakoniec im podpísaný zostáva.

Ak sme vás našim blogom naladili na cestovateľskú nôtu, úprimne sa z toho tešíme a ak navyše aj budete dosť odvážni na to, aby ste vycestovali, neváhajte sa spojiť s našou Luckou, ktorá vám rada zodpovie všetky ďalšie otázky. (bdc@dobrovolnictvoba.sk)

Ďakujem za rozhovor a prajeme veľa spokojných mladých dobrovoľníkov!

Ak sa Vám páči čo robíme, môžete nás finančne podporiť. ĎAKUJEME ❤️