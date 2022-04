Pozícia koordinátorov dobrovoľníkov je často podceňovaná

Každá dobrovoľnícka činnosť by mala mať svojho koordinátora. Aby samotný dobrovoľník vedel presne čo sa od neho očakáva, a aby samotná pomoc putovala tam kde naozaj má ísť. Podporu však potrebujú aj samotní koordinátori dobrovoľníkov.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum ponúka organizáciám bezplatné supervízie pre ich koordinátorov dobrovoľníkov. O tom čo sú to vlastne tie supervízie a prečo sú dôležité sa rozprávala redaktorka a spolupracovníčka BDC Zuzana Majerčíková so supervízorkou Martou Špalekovou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

👉 Celý rozhovor si môžete vypočuť v našom krátkom podcaste Dobrovoľnícka 12-minútovka.

Nájdete ho aj na: Spotify či Anchor.

Čo je to supervízia a prečo je dôležitá?

Supervízia mi pomáha pozrieť sa na nejaké ťažkosti, veci, s ktorými sa stretávam v praxi. Je to zamerané na pracovnú oblasť. Supervízia nie je terapia, nejde do osobnosti klienta alebo do supervídanta, ktorého tam mám. Pozeráme sa na to, že s čím sa v tej práci stretávajú, čo tam nejde a ideme to preskúmať. Je to veľa o sebareflexii a o tom, čo mi funguje a čo mi nefunguje. V rámci tej supervízie pre koordinátorov sa najčastejšie rieši ako pracovať s dobrovoľníkmi, pretože jedna vec je ich získať a druhá veci si ich aj udržať a potom ako s nimi pracovať v tom plynúcom čase, keď dobrovoľníci robia už v organizácii.

Akým spôsobom si koordinátor môže overiť efektívnosť svojich postupov s dobrovoľníkmi? Sú niekde tie postupy stanovené alebo každá organizácia má svoje postupy?

Veľmi záleží na tom o akú organizáciu ide a na akú činnosť dobrovoľníka potrebujú. Či ide o priamu prácu s nejakým klientom alebo nepriamu a či ide o nejaké jednorazové akcie alebo dlhodobejšie. Supervízia sa môže použiť už pri zostavovaní dobrovoľníckeho programu. Napríklad naša organizácia chce mať dobrovoľnícky program a hneď na začiatku sa pozrieť, že aké využitie môže mať dobrovoľník – čo môžeme od neho očakávať, čo mu môžeme ponúknuť, ako sa vieme o neho postarať. Často sa totiž stáva, že organizácia má dobrovoľníka, no potom nemá kapacity sa o neho starať.

A to je práve veľmi dôležité. Aj my v rámci BDC o tom často hovoríme a robíme aj na to školenia a práve aj tieto supervízie. Ako sa teda overuje efektívnosť tých postupov, keby si mohla spomenúť aj nejaký príklad.

Koordinátor príde a donesie nejaký konkrétny prípad alebo situáciu, ktorá sa mu deje v organizácii alebo s dobrovoľníkom. A na tej supervízii si to postupne prejdeme, jednotlivé kroky – čo sme mohli napríklad urobiť inak na začiatku. Či dobrovoľník porozumel, čo od neho očakávame a či sme mu dali aj priestor na rast v tej organizácii, aby mohol participovať na tom celom. Výhodou pre koordinátorov je to, že ide o skupinovú supervíziu, takže sa môžu od seba vzájomne učiť. Čiže niekedy sa môže stať, že niekto konkrétny prípad v organizácii nemá, ale nám to pomôže ak sa s daným problém v budúcnosti stretneme. Je to aj o vzájomnom odovzdávaní si informácií, skúseností, vedomostí, ktoré jednotliví koordinátori majú. Čo je veľmi dôležité v rámci tej supervízie je to, že ja nie som citovo zaangažovaná do tých procesov, ja som niekto zvonku. A preto je to výhodné mať niekoho zvonku, lebo keď sme do toho citovo zaangažovaní, tak nevieme byť úplne nestranní. Nevieme mať nadhľad a nevtiahnuť sa do tých procesov.

Viac o tom:

· ako vyzerá online supervízia v praxi – konkrétny príklad

· ako by mohol koordinátor alebo dobrovoľník poškodiť svojich klientov a ako tomu predchádzať

· kedy najčastejšie koordinátor vyhorí

· že funkcia koordinátora dobrovoľníkov je často podceňovaná

· ako veľmi má byť koordinátor v kontakte s dobrovoľníkmi

si vypočujte v podcaste Dobrovoľnícka 12-minútovka so supervízorkou Martou Špalekovou.