Stále je na Slovensku dosť ľudí, ktorí sa ozvú, keď sú svedkami niečoho nekalého

Viete kto vlastní Slovensko? Vďaka Transparency International Slovensko to postupne zisťujeme. Ako vyzerá dobrovoľníctvo v Transparency sa rozprávala Zuzana Majerčíková so Zuzanou Grochalovou, ktorá sa stará o šťastie darcov a dobrovoľníckeho tímu a je tiež projektovou koordinátorkou za oblasť whistleblowingu.

Na úvod našej dobrovoľníckej 12 minútovky si vždy dáme takú krátku 30 sekundovú rozcvičku. Pani Grochalová, čo robí Transparency International Slovensko? Keby ste mohli tak v skratke povedať.

Úplne najjednoduchšie sa to dá vysvetliť tým, že kontrolujeme mocných, pozeráme im na prsty a zároveň zapájame ľudí do verejnej kontroly. Vízia, ktorú máme je znižovať korupciu na Slovensku a zvyšovať transparentnosť inštitúcií, ktoré tu pôsobia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vy ste boli so svojím projektom Kto vlastní Slovensko nominovaný na ocenenie Srdce na dlani 2021. Ide o každoročné poďakovanie dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc. Čo je cieľom tohto projektu?

Je to projekt, ktorý je aktuálne vo forme mapy. Online nástroj, v ktorom si každý vie skontrolovať kto vlastní konkrétne zariadenie v cestovnom ruchu. Začínali sme so setom 600 hotelov a minulý rok na jeseň sme to rozšírili o ďalšie stovky zariadení, ako sú golfové ihriská, kúpele, vodné parky, a tak ďalej. Tá vízia alebo cieľ, pre ktorý sme to robili je, aby sme podporili kritické vedomé rozhodovanie sa pri nákupe práve v tomto segmente cestovného ruchu.

Teraz je celkom pekný nový štandard, že veľa ľudí sa pozerá na to, akú uhlíkovú stopu za sebou nechávajú, keď cestujú alebo keď idú na dovolenku. Ďalšia téma v tejto oblasti je detská práca. Či nebola zapojená do nákupov, ktoré realizujeme. My by sme to radi posunuli ešte ďalej, aby ľudia svojimi peňaženkami rozhodovali o tom či podporia podnikateľov, ktorí sú poctiví a plnia si povinnosti na Slovensku a vyhýbali sa tým, ktorí v takýchto zariadeniach cestovného ruchu perú buď peniaze alebo svoje mená.

🔊 Celý rozhovor si môžete vypočuť aj v našom krátkom podcaste Dobrovoľnícka 12-minútovka.

Nájdete ho aj na Spotify či Anchor.

Koľko dobrovoľníkov sa do projektu Kto vlastní Slovensko zapojilo a akým spôsobom pomáhali?

Práve na to dobrovoľnícke ocenenie Srdce na dlani sme minulý rok nominovali osem, ale bolo ich omnoho viac. Tých osem tak najintenzívnejšie spolupracovalo na takej najrutinnejšej a najmonotónnejšej činnosti, čo je zber dát, čistenie a porovnávanie. Je to taká mravenčia práca, ktorá je veľmi únavná, ale je veľmi potrebná. My ako malý tím ôsmich ľudí v našom zamestnaneckom tíme, nemáme kapacity robiť to tak intenzívne a s toľkými dátami, ale vieme naučiť práve dobrovoľnícky tím, ktorí nám veľmi pomôže tým, že robí veci, ktoré nie sú až také expertné, ale bez nich by sme nemohli pracovať na vyššej úrovni s dátami tak, aby sme si vyfiltrovali to, čo je podozrivé.

Dá sa jednoducho prísť k informáciám, kto vlastní aký hotel, kúpele a podobne?

Vďaka nášmu portálu a mape už to teraz jednoduché je, lebo stačí pár kliknutí na webe. Predtým človek musel pozerať vo viacerých verejných databázach a to sme dali všetky tie dáta z rôznych verejných databáz na jedno miesto. Vlastníci zariadení sú tam škálovaní, bodovaní v rôznych kategóriách a podľa toho si jednoducho človek môže vybrať, keď ide na dovolenku napríklad do Tatier: "Aha, tak tento hotel má síce super hodnotenia, ale tu je nejaký iný v rovnakej cenovej hladine, kde vidím, že jeho majiteľ sa neskrýva v nejakých daňových rajoch alebo v schránkach v zahraničí."

Čo pre Transparency znamenajú dobrovoľníci a ako sa staráte o ich šťastie. Mne sa veľmi páčilo, že vy to máte aj v podpise emailu, že sa staráte o šťastie dobrovoľníkov. Ako?

Snažíme sa im ďakovať pravidelne, v spolupráci s vami, Bratislavským dobrovoľníckym centrom im ďakujeme aj tým spôsobom, že ich každoročne nominujeme. Práve v tomto čase rozmýšľame, koho nominovať tento rok. Máme tam aj taký tip, ktorý projekt a ktorí jedinci by to boli.

Super to sa veľmi tešíme.

Aj my, že máme možnosť ocenenia aj vďaka vám. Potom sa snažíme robiť shoutout na našom Instagrame, kde máme trošku inú komunikačnú stratégiu ako na ostatných sociálnych sieťach. Tam máme fotoportréty práve dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí sú u nás dlhodobo.

Zverejňujeme rozhovory s dlhodobými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami na našej podstránke, ktorá je venovaná Rytierom a Bojovníčkam Transparency. Tam je set otázok, viac-menej pevný, ktorý sa potom v rámci priebehu rozhovoru mení. Pýtame sa ich na skúsenosť, čo sa im páčilo, čo sa počas dobrovoľníctva naučili, pre koho si oni myslia, že je dobrovoľníctvo v Transparency vhodné alebo užitočné, čo bola nejaká príjemná úloha, ktorú by si radi zopakovali a tak ďalej.

Tieto dva kanály sú pre nás takou možnosťou, ako im poďakovať. Ak pracujú na nejakom dátovom zadaní, ale nielen, ktoré je dlhodobé, tak ich aj tagujeme, pokiaľ ten súhlas dajú, na všetkých sociálnych sieťach alebo komunikačných výstupoch, ktoré vyjdú, sú mená dobrovoľníkov, ktorí na tom spolupracujú.

Takto si môžeme z vás brať aj príklad dobrej praxe. Vy pokrývajte naozaj mnoho tém a snažíte sa odkrývať netransparentné nakladanie s našimi peniazmi, teda peniazmi daňových poplatníkov. Ak by sa niekto chcel stať dobrovoľníkom v Transparency, tak s čím všetkým by mohol pomôcť?

My máme v databáze cez 200 ľudí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľníctvo. V jednom čase je aktuálne aktívnych nejakých 60 až 80 ľudí. Pomáhajú s rôznymi typmi zadaní. Je to aj vďaka tomu, že keď sa u nás registrujú na dobrovoľníctvo cez registračný formulár, tak tam sa snažíme lepšie porozumieť ich motivácii aj tomu, čo by pre nich bola nejaká oblasť, ktorá by bavila a nebola frustrujúca. Vždy je tam možnosť práce s dátami alebo učiť sa pracovať s nejakými verejnými registrami, ale máme napríklad dobrovoľníka, ktorý je vynikajúci na vizualizáciu dát, iného na grafické spracovanie.

Máme vynikajúce prekladateľky, ktoré sú profi a kontrolujú nám výstupy, ktoré idú do zahraničia. Zároveň máme kontroly a preklady zo zahraničia do slovenčiny aj iné jazyky. Keď robíme porovnávanie nejakej legislatívnej praxe v iných krajinách, ktoré chceme porovnať so slovenskou praxou, tak si u nás využitie nájdu aj ľudia, ktorí vedia iné jazyky. Keďže sme Transparency, je tam to International, tak máme pobočky vo viac ako 100 krajinách sveta. Máme dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali aj s maďarčinou.

Potom je to kontrola napríklad radničných novín. Tam bol taktiež dobrovoľnícky tím, ktorý robil komparatívno-textovú dobrovoľnícku výpomoc. Máme fotografa dobrovoľníka, ktorý je vynikajúci. Máme dobrovoľníka, ktorý nám pomáha s live streamovaním. Máme dobrovoľníkov, ktorí prídu a povedia, že chcú byť súčasťou komunity a veria tomu, čo Transparency robí. Tí majú skôr ad hoc zadania a výpomocné úlohy. Napríklad: budeme mať konferenciu v júni, tak pomáhajú vo všetkom, čo sa týka okolo organizovania konferencie s pomocou PR komunikácie, ale zároveň aj na mieste starostlivosť o hostí, o spíkrov. Takže je to taká všehochuť.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum sa snaží posúvať dobrovoľníctvo o kúsok vyššie. Môžete nás finančne podporiť. ĎAKUJEME ❤️

Takže naozaj, je toho veľa, keď človek má záujem byť súčasťou Transparency tak určite si nájde niečo pre seba. Na jeseň budú voľby a po prvýkrát si budeme naraz voliť všetkých komunálnych politikov, teda primátorov a starostov, mestských a obecných poslancov a zároveň aj županov a poslancov VÚC. Budete potrebovať dobrovoľnícku pomoc aj pri sledovaní volieb?

Určite áno. Tým, že je to kumulované, tak o to viac. Pomoc dobrovoľníkov bola hodnotná pre nás už pri minulých voľbách - parlamentných, ale aj predtým pri prezidentských. Napríklad sme mali dobrovoľníka, ktorý nám pomáhal anonymizovať majetkové priznania kandidátov, o ktoré sme ich požiadali. Zároveň sme mali dobrovoľníkov, ktorí pomohli graficky spracovať výstupy, ktoré sme zverejňovali. Taká špecifická pomoc bola, keď sme požiadali náš dobrovoľnícky tím, aby vedome kráčali po meste alebo tam, kde sa pohybujú a všímali si volebné billboardy a najmä údaje na takýchto billboardoch: kto bol zadávateľom tej billboardovej reklamy a kto zaplatil, čo nemusí byť ten istý subjekt.

To isté od nich budeme žiadať aj tento rok. Keď je tam nejaká nezrovnalosť, tak nám posielajú fotografie a my to riešime s tým zadávateľom alebo pátrame, kto platil za tú reklamu. Zároveň nám to pomáha sledovať limity na volebné kampane, ktoré sú dané zákonom. Určite nám tento rok pomôže, keďže to nebudú jedny sústredené voľby, ako boli tie parlamentné a prezidentské, kde tých kandidátov bolo omnoho menej. Tentokrát ešte sú dva typy volieb a sú regionálne.

My z Bratislavy nemôžeme kontrolovať alebo nevidíme všetko v iných častiach Slovenska, ale máme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky práve aj v iných mestách a obciach na Slovensku. Takže, ak oni budú vidieť, že sa deje v tých kampaniach niečo nekalé, niečo sa im nebude zdať a pošlú nám podnet. Ten my preveríme. Oni už rozumejú tomu typu našej práce, na čo máme expertízu a čo mu sa vieme venovať. Zároveň vieme, že veľká časť tej kampane bude prebiehať v online svete, na sociálnych médiách. Takže to, čo oni budú konzumovať, ak postrehnú niečo, že sa tam kriví, nejakú kampaň alebo je tam nejaký prešľap v tej kampani a pošlú nám opäť k tomu podnet. Budeme to tiež preverovať.

Môže byť dobrovoľnícka pomoc v Transparency pre niekoho aj frustrujúca? Myslím tým to, že odhaľujete nekalé praktiky biznisov a ľudí. Ide o dosť negatívne veci, aj keď pravdivé.

Môže aj býva. Napríklad mali sme špecifického dobrovoľníka, ktorý bol dátový analytik, vynikajúci. Ten povedal po nejakých úvodných týždňoch, že je to pre neho dosť. Má dosť záťaž v práci a u nás tiež, takže povedal, že on nám veľmi rád príde pomôcť napríklad skladať nábytok alebo rozkladať, keď sme sa sťahovali. Ale väčšina tých ľudí, ktorá prichádza, prichádza s motiváciou, že ich niečo nahnevalo, frustrovalo. Takže už to, čo sa dozvedia viac u nás, tak im to buď potvrdí alebo niekedy sú aj pozitívne prekvapení, lebo my sa snažíme vychádzať von aj s nejakými pozitívnymi zisteniami a chváliť, ak je nejaká dobrá prax.

To je tiež dôležité.

Áno. Toto je o takom vlastnom manažmente svojich očakávaní, ktorým sa venujeme pri nábore dobrovoľníkov trochu podrobnejšie.

Čo je takou vašou hnacou silou? Lebo viem si predstaviť, že vaša neziskovka musí čeliť rôznym politickým a biznisovým tlakom, keď niekomu stúpate na otlak.

Tá hnacia sila je, že stále je na Slovensku veľká časť ľudí, ktorá sa ozve, keď je svedkom niečoho nekalého. Ešte nie sme apatickí, ešte stále veríme, že zmena k lepšiemu je možná. Za mňa osobne je práca s dobrovoľníkmi hnacia sila. Stretávame ľudí, ktorí majú rôzne typy motivácii. Či už sú to napríklad stredoškolskí študenti, ktorí chcú ísť študovať niečo spojené z oblastí, ktorým sa my venujeme, až po seniorov, ktorí sú na dôchodku a chcú ostať stále aktívni a majú zároveň expertízu opäť v nejakej téme, ktorej sa venujeme.

Zároveň, je to taký čerstvý vietor, že netrpíme nejakou profesijnou slepotou a vidíme tie problémy aj očami človeka, ktorý na to pozerá inak ako my, ktorí už pracujeme dlhé roky v týchto témach.

Keby chcel niekto začať u vás dobrovoľničiť, tak čo by ste odkázali potenciálnym záujemcom o dobrovoľníctvo?

Ísť na našu webovú stránku Rytierov a Bojovníčok Transparency a prečítať si tie interview, ktoré s nimi máme. Tam sú vysvetlené typy úloh, ktorým sa venovali či ich to bavilo. Aj čo ich nebavilo, lebo máme aj kritickejšie.

Kto má záujem prečítať si knihu Moc korupcie. Tam vysvetľujeme ten typ práce, ktorý používame cez infožiadosti po dátovú prácu, pre taký väčší kontext. Potom ísť na náš web, kde je registračný formulár a tam ho vyplniť najpodrobnejšie ako sa dá. Potom toho človeka čaká rozhovor s nami o takých nejakých úvodných úlohách a očakávaniach, ktoré má. Či je tam nejaký spoločný match a ako si to vie predstaviť s nami.

Pani Grochalová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor s vami a rovnako aj Transparency za to, čo robíte.

Ďakujeme za pozvanie.

Ak sa Vám páči čo robíme, môžete nás finančne podporiť. ĎAKUJEME ❤️