Štve Vás stav životného prostredia v Bratislave a okolí?

Aké dobrovoľnícke aktivity Vás počas Zelených dní čakajú Vám povie PR manažérka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Michaela Bagalová v rozhovore s redaktorkou Zuzanou Majerčíkovou.

Čo sú to Zelené dni?

Zelené dni sú od minulého roku, v rámci projektu Bratislavského dobrovoľníckeho centra, dva dni pomáhania prírode v Bratislave a okolí. Aj minulý rok to tak vyšlo a tento rok taktiež, že po tvrdých pandemických opatreniach ideme a pozývame ľudí, aby sa išli nadýchať čerstvého vzduchu do prírody.

Kedy budú Zelené dni?

V piatok 20. mája a v sobotu 21. mája 2022.

Prečo sa BDC rozhodlo, že bude tento projekt organizovať?

Pretože aj v čase pandémie sme si všimli, že ľudia v rámci karantén vybiehali práve do tých zelených lokalít a potom to tam vyzeralo, tak ako to vyzeralo. Preto apelujeme na ľudí, že je dobré nielen navštíviť dané lokality, ale možno zobrať si so sebou aj jedno vrece na odpad a pozbierať odpadky a spojiť tak príjemné s užitočným. Teda nenechávať tam odpad, ktorý buď vytvoríme alebo vidíme a môžeme ho odpratať a vyčistiť tak naše bezprostredné okolie.

Zelené dni majú bohatý program. Poďme si v krátkosti prejsť niektoré dobrovoľnícke aktivity organizácií, do ktorých sa môžu dobrovoľníci zapojiť. Do Zelených dní sa zapojilo aj OZ AkoLes.

Toto občianske združenie je v princípe lesná škôlka. Pamätám si, že na začiatku, keď stavali, tak sme tam chodili s dobrovoľníkmi v podstate na základné práce. Elektrina sa ťahala, tam sme pomáhali. Samotný terén bol nebezpečný, ktorý sme dali do poriadku. No a teraz už v roku 2022 fungujú ako lesná škôlka a potrebujú zarovnať a upraviť terén, presunúť zeminu a vypratávať pivnicu, pretože sa budú pripravovať na jej rekonštrukciu.

Aké dobrovoľnícke aktivity si pripravilo občianske združenie Čeklís?

OZ Čeklís sa sústredí na ochranu a záchranu ruín hradu Čeklís, ktorý je neďaleko Rímskokatolíckeho kostola v Bernolákove. Sú to exteriérové práce ako odstraňovanie náletovej zelene a odnášanie konárov zo svahu či vyčistenie areálu od odpadkov.

Ďalšou organizáciou, ktorá sa zapojila do Zelených dní je aj Národný trust. Čo oni pripravili pre dobrovoľníkov?

Národný trust je veľmi populárny v ostatné roky, pretože si zobral pod svoje ochranné krídla Prűger-Wallnerovu a Kochovu záhradu, ktoré sú veľmi obľúbené, pretože sú v centre Starého mesta. Kochova záhrada doteraz nie je otvorená a možno budeme trošku popularizovať túto tému a odporúčať dobrovoľníkom nech navštívia Kochovu záhradu, ktorá bežne nie je prístupná verejnosti a možno priložia ruku k dielu a prispejú k tomu, aby vyzerala dobre a na jeseň sa mohla pre verejnosť otvoriť. Takže Národný trust tam organizuje najmä záhradné práce a menšie pomocné stavebné práce.

Zelené dni sú teda o tom, že na jednej strane si človek vyvetrá hlavu a na strane druhej, ak má sedavé zamestnanie, tak sa môže zapojiť aj do rôznych manuálnych prác. Má to samé pozitívne výhody. Ďalšou organizáciou, ktorá si pripravila zaujímavý program pre dobrovoľníkov je OZ Stromosvet.

Občianske združenie je pomerne nové. Prvotná myšlienka bola organizovať lesné kúpele v rámci Bratislavy. Takže opäť spojiť to príjemné s užitočným – ísť sa odreagovať do lesa a zároveň aj načerpať energiu zo stromov a z prírody. Tam sa robí workshop a je to normálne certifikovaná záležitosť. Myslím, že to robia jediní v rámci Bratislavy. V rámci Zelených dní pôjdeme s OZ Stromosvet do Krasňan a pod horárňou sa budeme snažiť vyzbierať odpadky v lesoparku a aj tentokrát tam bude realizovaný aj workshop, ktorý sa volá Všímavo v prírode.

Do Zelených dní sa môže zapojiť akákoľvek organizácia, ktorá je registrovaná v Bratislavskom dobrovoľníckom centre. Ďalšou takou je aj Materské centrum Hojdana.

Materské centrum Hojdana je združenie, ktoré sa dlhoročne zapája do aktivít. Aj keď teda v rámci materského centra si organizujú mnoho samostatných aktivít pre svoju komunitu a sú veľmi činorodí. Do Zelených dní sa zapoja v Ružinove čistením a upratovaním záhrady, kosením, plením a zbieraním palíc. Čiže primárne sa budeme orientovať na exteriér a revitalizáciu plochy, ktorú budú deti počas jari aj leta využívať.

Čo si pripravil Vajnorský vinohradnícky spolok?

Vajnorský vinohradnícky spolok vie zapojiť dobrovoľníkov po celý rok, pretože na jar sú to zelené práce a na jeseň a zimu zber hrozna. V rámci zelených prác je to také to základné staranie sa o vínnu révu, čiže zastrkávanie tých letorastov, aby ten vinič rástol tak ako má, potom upratovanie a vyberanie kameňov z riadkov, v ktorých vinič rastie. A v neposlednom rade je tam čierna skládka – nejaký dobrák tam vyhodil gumy – a opäť to nie je nikoho starosť, no kazí im to tam celkový dojem a chcú sa toho zbaviť. Takže šikovní a fyzicky zdatnejší chlapi dostanú rukavice, ak budú chcieť prispieť k odstráneniu tejto skládky. Je tam pristavený aj kontajner a môžeme aj takýmto spôsobom pomôcť. Ale primárne spolok hľadá ľudí na obhospodarovanie vinohradu.

Stálou súčasťou či už Týždňa dobrovoľníctva alebo ďalších dobrovoľníckych aktivít je aj Centrum rodiny v Dúbravke.

Chodíme tam ako BDC veľmi radi. Chodíme tam maľovať preliezačky pre deti. Majú tam obrovské pieskovisko, takže to vždy pozametáme a vyčistíme. Tým, že je všade tráva, tak to treba pravidelne na dvojtýždňovej báze kosiť a hrabať. Niekedy sa nám stane, že keď prídeme v taký vymedzený čas ako je napríklad piatok a organizuje sa tam nejaká zbierka, tak vieme pomôcť aj so zatriedením vecí zo zbierky, aby išli do krízových centier alebo pre ľudí v núdzi. Primárne teraz budeme riešiť záhradu a to by bola opäť pripravená pre rodiny s deťmi.

Na Zelených dňoch nemôže chýbať ani Štátna ochrana prírody SR. Čo oni pripravili pre dobrovoľníkov?

Štátna ochrana prírody SR jednoducho musí byť súčasťou Zelených dní. Ona k nim už patrí. My sa už roky staráme v spolupráci s určitými dobrovoľníkmi, ktorý si zobrali za svoj klinček Lumnitzerov, ktorý rastie na Devíne ako na jedinom mieste na Slovensku. Ale keďže tam rastie agresívny pajaseň- náletová drevina – tak tento klinček ako keby vyhubí, tým že je taký agresívny. Tak preto vždy dvakrát do roka – na jar a na jeseň chodíme s dobrovoľníkmi zalamovať pajaseň, potom do neho striekame kyselinu octovú, aby sa nemnožil. Pretože ak by sme ho odtiaľ surovo vyklčovali, tak on sa stihne vysemeniť ešte, tak a keď ho zalomíme, tak on sa potom viac nešíri. Už nemá tú funkciu, že by sa vedel ďalej rozmnožovať. Takže na jar a na jeseň vždy partia dobrovoľníkov chodí na Devín – máme to aj s výhľadom, pretože to sme na hradnej skale v 5. stupni ochrany prírody – takže ťažko dostupný terén, ale takisto sa tam bežne verejnosť nedostane. Takže s krásnym výhľadom na Moravu a vždy s obrovským zážitkom.

Toto je veľmi zaujímavé. Dobrovoľnícke aktivity pripravil aj Petržalský domov seniorov.

Petržalský domov seniorov zvyčajne ako každý rok, tak aj tento potrebuje hlavne zveľadiť okolie domova, po minulé roky sme chodili pomáhať s umývaním okien, tentokrát je potrebná pomoc s natieraním brán, zábradlí a čistením záhradky.

Už počas Svetového dňa vody sme spolupracovali so Slovenským vodohospodárskym podnikom a preto nechýba ani v rámci našich Zelených dní. Na aké aktivity sa môžu dobrovoľníci prihlásiť?

V rámci Slovenského vodohospodárskeho podniku sme v Zelených dňoch stavili na istotu a pôjdeme čistiť Chorvátske rameno, ktoré je vlastne blízko aj nákupného centra a aj Petržalčania sa tam veľmi radi chodia prechádzať. Minulý rok sme aj natierali také tie stavivá, ktoré boli v blízkosti Chorvátskeho ramena. Tento rok budeme čistiť okolie a pokúsime sa vyzbierať odpad.

Nováčikom Zelených dní je tento rok Centrum sociálnych služieb pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Bratislave.

Centrum prispelo aktivitou na skrášlenie záhrady, úpravou skalky, trhaním buriny a strihaním kríkov. Nechýba ani nezisková organizácia Harmónia života, ktorá potrebuje rovnako pomoc v exteriéri ako je práca v záhrade, natieranie lavičiek či umývanie okien.

Takže toto všetko máme pre dobrovoľníkov pripravené. Dokopy máme 12 neziskových organizácii v rámci Zelených dní a zapojiť sa môže zhruba 300 dobrovoľníkov.

Už vieme čo nás všetko čaká a teraz si povedzme dôležitú vec ako sa dá do Zelených dní prihlásiť?

Zaregistrovať sa na Zelené dni sa môže každý človek, ktorý si nájde čas v piatok 20. alebo v sobotu 21. mája 2022. Aktivity sú naplánované aj dopoludnia aj popoludní. A preto aj v piatok a v sobotu, aby človek, ktorý sa nemôže kvôli práci zapojiť v piatok, tak aby mohol prísť v sobotu, ak bude mať. Povzbudzujem všetkých, aby so sebou zobrali aj svojich priateľov, rodinných príslušníkov, ideálne aj deti, aby videli pozitívny príklad, ktorý treba možno dať v spoločnosti. Registráciu sme spustili na našom portáli www.dobrovolnictvoba.sk. Zaregistrovať sa dá na aktivitu cez príslušný formulár, ktorý sa nachádza pri každej dobrovoľníckej aktivite.