Zadarmo nie je nadarmo

Je to to najcennejšie čo má, pretože ho už nemôže stráviť inak, iba s vami. Aký je to pocit? A čo, ak to urobí úplne cudzí človek? To je dobrovoľníctvo.

Predposledný augustový týždeň organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum neštandardný tábor v Bratislave, ktorý bude zadarmo pre sociálne znevýhodnené deti. Všetky deti potrebujú cítiť istotu rodiča, miesto, kde sa môže pravidelne vracať a tiež musia niekam patriť a mať priateľov. Sociálne znevýhodnené deti v Bratislave sú väčšinou samé s matkami, ktoré majú čo robiť, aby svoju zlú životnú situáciu ustáli, žijú od výplaty k výplate, v lepšom prípade majú aspoň prenájom, v horšom sú v krízových centrách. Nikto sa im zvlášť nevenuje, neformuje ich postoje a myšlienkové nastavenia. Osobitou kategóriou sú deti odídencov z Ukrajiny. Tie často potrebujú psychologickú intervenciu, keď mnohé nezvládajú viac ako rok pretrvávajúci konflikt, zažili najhoršie ostreľovanie a boja sa vychádzať z bytu alebo si sami ubližujú. Sú to časované bomby, ktoré zatiaľ spoločnosť nerieši.

Mimovládky nedokážu vyriešiť všetko, reagujú však rýchlo na potreby núdznych a z vlastného presvedčenia sú odhodlané postaviť sa aj na štátnu hranicu, pričom v susednej krajine sa práve začala vojna. Vedia teda správne zacieliť pomoc tak, aby sa dostala aj k tým najzraniteľnejším v regióne. Bratislavské dobrovoľnícke centrum dlhodobo pomáha znevýhodneným skupinám ľudí. Chodíme pravidelne už 7 rokov doučovať deti do krízových centier, naši dobrovoľníci pomáhajú pri zbierkach oblečenia, jedla a venujú sa deťom so zdravotným, sociálnym znevýhodnením, aj ľuďom bez domova. Dobrovoľníci sú fantastickí ľudia s vysokým emočným kvocientom. Niektorí budú počas nášho tábora pri deťoch dovolenkovať! Vo svojej práci si zoberú voľno, aby ho mohli venovať našim deťom ako dobrovoľníci. Budú sa s nimi hrať, chodiť po výletoch a spoznávať svet neziskových organizácií cez vodiacich psov, ktorí sú po výcviku očami a nohami svojich pánov, cirkusové vystúpenia mladých umelcov aj o.z. Škôlkariq, ktoré rozvíja myslenie detí cez hry. Nezabudneme ani na naše hlavné poslanie a urobíme z detí na chvíľu dobrovoľníkov, keď pomôžu v našom zázemí – v Centre rodiny v Dúbravke v záhrade a pri natieraní kvetináčov. Náš tábor bude o darovanom čase, ktorý je konštantný, každému plynie rovnako a predsa si ho neužívame rovnako. Bude o sile dobrovoľníctva a rozhodnutí byť tu a teraz pre niekoho iného, cudzieho, nezištne, lebo je to ľudské.

Michaela Bagalová, BDC