Obete holokaustu nie sú len číslami, majú svoje mená

Pri príležitosti výročia Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sme si pre vás pripravili odporúčania na filmy a knihy s tematikou holokaustu. Vydavateľstvo Absynt vám predstaví tri silné literárne príbehy a teoretik popkultúry Juraj Malíček vám dá tip na tri filmy, ktoré pomáhajú ľuďom pochopiť, čo sa počas druhej svetovej vojny dialo. Vžiť sa do literárnych a filmových postáv nám pomáha, aby sa rovnaké zverstvá už neopakovali.

Výber odporúčaní vydavateľstva Absynt:

Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči

Je len málo detí, ktoré sa narodili v pracovnom tábore a prežili holokaust. Jednou z nich je Eva Umlauf, ktorá patrí medzi najmladších, ktorí majú na svojom predlaktí vytetované osvienčimské číslo. Vo svojej knižke skladá mozaiku spomienok, aby nám vyrozprávala svoju strastiplnú cestu životom a odhalila tie najtemnejšie zákutia našej modernej histórie. Jej príbeh je dôležitý nielen preto, že nám ukazuje nacistické zverstvá z pohľadu žien a detí, ale aj preto, že približuje život Židov po ich oslobodení – počas rôznych režimov.

-Mojmír Baran-

Slovutný pán prezident

Často mám pocit, že sa na holokaust nazerá cez čísla a zabúda sa, že za každým tým číslom sú ukrytí ľudia a ich silné príbehy. Práve tie sprostredkujú najdôležitejšie posolstvá a ukazujú komplexnejší obraz dejín. Presne to sa podarilo Madeline Vadkerty s trinástimi poviedkami o ľuďoch, ktorí chceli žiť slušný život a listami žiadali prezidenta Jozefa Tisa o výnimku spod ustanovení Židovského kódexu. Pre mňa je to dodnes jedno z najsmutnejších čítaní, no veľmi potrebné. Kniha Slovutný pán prezident rozplietla mýtus a kult Jozefa Tisa, humanizuje históriu a čo je najdôležitejšie, pripomína hodnotu ľudského života – každého bez rozdielu.

-Mojmír Baran-

Orgia

Orgia je považovaná za jeden z najvýznamnejších maďarských románov posledných rokov, napriek tomu ťažko povedať, že sa ho dá odporučiť. To slovo „odporučiť“ je v prípade tejto knihy jednoducho nesprávne. Krátko pred koncom druhej svetovej vojny sa v Maďarsku začal skutočný hon na Židov. Šialený! Masové deportácie. Krvavé jatky. Orgie. Ich vykonávateľmi boli takzvaní nyilašovci - obyčajní ľudia, niečí susedia, ich priatelia, známi, ktorí dokázali vytvoriť peklo na zemi v priebehu pár dní. Kniha je nevyhnutným čítaním pre tých, ktorí chcú vedieť viac o zle, o jeho koreňoch, o nevyspytateľnej ľudskej povahe. Pre mňa je Orgia jednoznačne jedna z najkrutejších kníh, aké som čítal, a nikdy na ňu nezabudnem. Najhoršie je to vedomie, že Gábor Zoltán síce napísal román, no všetko v ňom je pravda.

-Filip Ostrowski-

Filmové tipy od Juraja Malíčka:

Konferencia vo Wannsee

Konferencia vo Wannsee / Conspiracy, 2001, USA. Réžia - Frank Pierson

Existuje viac verzií a oplatí sa vidieť všetky. Vlani vznikla jedna výborná v Nemecku - https://www.csfd.sk/film/1116277-konferencia-vo-wannsee/prehlad/. Zhodou okolností ste si ju mohli pozrieť 22.1. v televízii na RTVS.

Láska to nebola

Láska to nebola / Liebe War es nie, 2020, Izrael, Rakúsko. Réžia + scenár - Maya Sarfaty

Vynikajúci dokument o Helene Citron, slovenskej židovke z Humenného, do ktorej sa zamiloval nacistický dôstojník v lágri. Možno ten príbeh poznáte, ja som o tom nevedel, je to veľmi silné. https://de.wikipedia.org/wiki/Helena_Citr%C3%B3nov%C3%A1

Králiček Jojo

Králiček Jojo / Jojo Rabbit, 2019, USA, Nový Zéland, Česko. Réžia - Taika Waititi

Komédia, z ktorej mrazí, odľahčený ale vo všetkej vážnosti vyrozprávaný príbeh chlapca indoktrinovaného nacistickou ideológiou, ktorý precitne po strete so židovským dievčaťom - teda reprezentantkou etnika, o ktorom sa v škole učili, že to nie sú ľudia.

