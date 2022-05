Ideologický základ Putinovej agresie voči Ukrajine

Ruský prezident Putin sa podľa dostupných informácií pred rokmi priznal istému pravoslávnemu kňazovi, otcovi Tichonovi, že jeho svetonázor výrazne ruský publicista Ivan Iľjin, najmä Iľjinov článok s názvom “Čo prinesie svetu rozpad Ruska” (rus. “Что сулит миру расчленение России”). Pozrime sa bližšie, v akom kontexte bola táto práca napísaná, aké sú jej hlavné tézy a aké závery z nej možno vyvodiť o ideologických pilieroch Putinovej politiky.

Kontext

Ruský publicista Ivan Alexandrovič Iľjin sa narodil v roku 1883 vo Švajčiarsku. V občianskej vojne v Rusku v rokoch 1917 – 1922 podporoval Biele hnutie a po skončení občianskej vojny bol hlasným kritikom komunistickej moci a bojovníkom proti komunizmu. Zároveň bol však aj ruským nacionalistom a v roku 1948 napísal článok Čo prinesie svetu rozpad Ruska, ktorý sa – ako sa teraz ukazuje – dostal do nesprávnych rúk.

Čítajúc toto dielo, treba mať na pamäti, že pod Ruskom v ňom má autor na mysli nie súčasné Rusko, ale Rusko v hraniciach bývalého Sovietskeho zväzu, t. j. súčasné Rusko spolu s bývalými sovietskymi republikami.

Tiež netreba zabúdať, že článok bol napísaný krátko po druhej svetovej vojne, kedy sa vzťahy západných mocností s Ruskom rapídne zhoršovali po krátkom období spolupráce Sovietskeho zväzu so západom proti hitlerovksému Nemecku, kedy USA v rámci svojho programu Lend-Lease dodávali Sovietskemu zväzu zbrane, aby tak Červenej armáde pomohli poraziť nemeckých Nacistov.

Hlavné tézy

V článku autor predstavuje tieto hlavné tézy, z ktorých ani jedno tvrdenie nie je pravda:

Rusko (v hraniciach Sovietskeho zväzu) je jednotný organizmus

Podľa Iľjina nebolo Rusko (v hraniciach Sovietskeho zväzu) náhodným zhlukom národov, ktoré si boli navzájom cudzie, ale naopak, bolo jednotným jazykovým a kultúrnym priestorom, ktorý spájal ruský národ s jeho národne mladšími bratmi vzájomným porozumením.

Pripravuje sa rozčlenenie Ruska (Sovietskeho zväzu)

Medzinárodné zákulisie pod vlajkou “slobody” pripravovalo rozčlenenie Ruska (ZSSR) na jednotlivé republiky, vplyv nad ktorými si potom mali rozdeliť jednotlivé západné mocnosti. Konkrétne, Nemecko si malo vybudovať vplyv na Ukrajine a Pobaltí, Anglicko na Kaukaze a v strednej Ázii, Japonsko na ďalekom východe atď.

Takéto rozčlenenie Ruska malo svetu priniesť nestabilnosť, ktorá bola už bez toho ohrozená. Na území Ruska (ZSSR) mali vypuknúť enické nepokoje a občianske vojny. Rozčlenené Rusko sa malo stať nevyličiteľným vredom na tvári sveta.

Malé národy (vrátane Slovákov) nie sú schopné si sami vládnuť

Malé národy, ako napríklad Flámi, Valóni, Slovinci, Slováci (!), Chorváti, Baskovia, Katalánci a Kurdi nie sú schopní sami sebe vládnuť a počas histórie zachránili svoju existenciu tým, že primkli k tolerantným “štátotvorným” národom, ktoré ich národnú identitu zachránili. To isté sa podľa tvrdenia Iľjina stalo aj v Ruskej ríši, kde “štátotvorný” ruský národ vzal pod svoje ochranné krídla iné menšie národy, ktorých územie by ináč obsadila iná mocnosť a potlačila by tak ich národnú svojbytnosť.

Ruská ríša bola vždy tolerantná k národnostným menšinám

Iľjin tvrdí, že na rozdiel od európskych štátov počas svojej histórie Ruská ríša národy neasimilovala, ale podporovala a rozvíjala ich národné a kultúrne povedomie.

Kým v Európe už v časoch Karola Veľkého (8. – 9. storočie n.l.) sa na území vtedajšej Franskej ríše asimilovali žijúce na jej území slovanské národy, ako napríklad Abodriti, Ľutiči alebo Linónci, v Ruskej ríši sa nič také nedialo. Ruská ríša podľa Iľjina svoje národnostné menšiny, ako by sme ich dnes nazvali, nikdy násilne nekrstila, nevykoreňovala a neporušťovala.

Dôkazom toho majú byť ruskí Nemci, ktorí si aj počas dlhého obdobia života v Ruskej ríši zachovali svoj jazyk, zvyky a kultúru, čo mnohým z nich pomohlo vrátiť sa do svojej pôvodnej vlasti (Nemecka), keď zo Sovietskeho zväzu utekali pred prenasledovaním boľševikov.

Mnoho národov v Rusku (Sovietskom zväze) stále žije v stave duchovnej nezrelosti

Podľa Iľjina v Rusku (ZSSR) stále žilo mnoho národov, ktoré boli duchovne, štátne a politicky nezrelé. Tieto národy nemali sformované jasné hranice svojich území, hlavné mestá, písomné zákony, stredné a vysoké školstvo a národné povedomie. Tieto národy podľa Iľjina nemali byť schopné základného politického života, nehovoriac už o existencii súdnictva, orgánov politickej moci či diplomacie.

Rozpadnuté Rusko (Sovietsky zväz) začne zbierať späť svoje končatiny

Podľa Iľjina, potom ako sa Rusko (Sovietsky zväz) rozpadne, chod histórie bude zákonite taký, že Rusko ako jednotný organizmus začne postupne zbierať späť svoje “končatiny”, postupne sa obnovovať a vstávať z popola ako bájny vták.

Absurdnosť tvrdení Iľjina

Každá z téz Iľjina, o ktorej píšem vyššie, je v tej či onej miere absurdom a vyvracajú ju fakty z nášho každodenného života. Z toho mála, čo sa mu podarilo úspešne predpovedať, sú násilné konflikty medzi niektorými postsovietskymi republikami ako Arménsko a Azerbajdžan. Avšak konflikty medzi týmito národmi sa tiahnu ešte spred čias Sovietskeho zväzu, preto predpovedať ich vyostrenie nebolo veľmi zložité.

Tie národy, o ktorých Iľjin píše, že si nevedia sami vládnuť, si v skutočnosti vládnuť vedia. Aj Slovinci, aj Slováci, aj Chorváti majú svoje vlastné štáty, v ktorých fungujú školy, štátne orgány, súdy atď. Môžeme diskutovať o tom, ako fungujú kvalitne alebo nekvalitne a o čo lepšie by fungovať mohli, ale v každom prípade fungujú lepšie ako v Rusku, o čom som mal dosť času a možností sa presvedčiť na vlastnej koži.

Pre malé národy bolo historicky ťažšie sformovať vlastné štáty v podmienkach pravidelných vojen a hospodárskej nestability. To sa ale v druhej polovici 20. storočia zmenilo a dnes aj malé národy majú možnosť žiť vo vlastných národných štátoch a nepotrebujú sa utiekať k väčším “tolerantným” a “štátotvorným” národom.

Ďalšou absurditou je, že Ruská ríša sa k iným národom na svojom území správala tolerantne a neasimilovala ich. Stačí si prečítať dielo Leva Tolstoja Chadži-Murat, aby sa čitateľ presvedčil o opaku a o tom, aké zverstvá páchala vtedajšia ruská armáda na Kaukaze. Ak sa Ruskej ríši nepodarilo tieto národy asimilovať, je to preto, že na to nemali na miestach vybudované dostatočné represívne kapacity, a nie preto, že by ruskí cári boli tolerantnejší ako ich vtedajší európski kolegovia.

Azda najväčšou absurditou článku Iľjina je, že celý svet ako stádo supov číha na Rusko a vyčkáva, kedy bude ten správny čas, aby udrel a Rusko rozčlenil. Je síce pravda, že Sovietsky zväz sa rozpadol a “proroctvo” Iľjina o rozpade Ruska sa naplnilo. Sovietsky zväz sa však rozpadol nie preto, že by naň koordinovane udreli svetové mocnosti, ale preto že neschopné sovietske vedenie počas desaťročí systematicky podkopávalo sovietsku ekonomiku a zbedačilo ju natoľko, že koncom 80-tych rokov minulého storočia už nemohla vydržať nápor vojny ZSSR v Afganistane a nízke ceny ropy, od exportu ktorej bol Sovietsky zväz závislý.

Putinove ciele

Opäť, ak sa na Iľjinov článok pozrieme povrchne, jeho “proroctvo” o rozpade Sovietskeho zväzu sa naplnilo. Rozpadol sa síce vôbec nie z tých dôvodov, ktoré predpovedal Iľjin, ale rozpadol sa. Prečo by sa potom nemalo naplniť aj druhé “proroctvo” – predpoveď, že Rusko po svojom rozpade začne zbierať svoje končatiny späť?

Presne o toto sa teraz podľa všetkého snaží Vladimír Putin. Podľa riaditeľa americkej CIA Billa Burnsa Putin takmer mysticky verí v to, že jeho osudom je obnoviť sféru vplyvu Ruska. Ak je to tak, Putin sa v snahe dosiahnuť tento svoj cieľ nevzdá ani v prípade, že v súčasnej vojne na Ukrajine bude musieť ustúpiť, pretože utrpí vojenskú porážku. Akonáhle opäť naberie dosť síl, svoju agresiu obnoví.

Ak by sa mu aj podarilo nejakým spôsobom podmaniť si súčasnú Ukrajinu, Putin sa na Ukrajine nezastaví. “Proroctvo” znie jasne. Rusko nebude zbierať končatinu, ale končatiny (v množnom čísle). Ak verí, že práve on je ten záchranca Ruska, ktorý má toto “proroctvo” realizovať, nemôže si dovoliť sa zastaviť. Nezabúdajme, že za čias Sovietskeho zväzu ruská sféra vplyvu zahŕňala aj Československo. Slováci si podľa Iľjina nemôžu sami vládnuť. Nepodliehajme preto putinským dezinformáciám a nezabúdajme, o čo tomuto človeku v skutočnosti ide. Vojnu na Ukrajine nerozpútala Amerika. Vojnu na Ukrajine nerozpútal ruský národ. Vojnu na Ukrajine rozpútal Putin.