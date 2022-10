Putinský režim sa rozpadne, ale Rusko nezmizne

Voľná cenotvorba a rozpočtová reforma: Centrálne stanovovanie cien bolo zrušené a zamenila ho slobodná cenotvorba. Slobodné stanovovanie cien slúži okrem iného signálom pre výrobcov o tom, akých tovarov je na trhu nedostatok a aké produkty treba vyrábať vo väčšom množstve, čím zamieňa neefektívne centrálne plánovanie a centrálnu cenotvorbu. Ruka v ruke so zavedením slobodnej cenotvorby však mala ísť aj rozpočtová reforma, ktorá by odrezala veľké ruské štátom vlastnené podniky od stabilného štátneho financovania a donútila ich samým si hľadať odbyt pre svoju produkciu a tak si na seba zarobiť. Rozpočtovú reformu ale musel schváliť ruský parlament, čo sa však nestalo. Príčinou bol vplyv bývalých sovietskych funkcionárov, najmä tzv. “ červených riaditeľov ” (bývalých manažérov veľkých štátnych sovietskych podnikov), vo vtedajšom ruskom parlamente. Tí vyzývali Jeľcina na odstúpenie, kvôli nim musel Jeľcin vymeniť svojho premiéra a práve oni všemožne Jeľcinove reformy brzdili. Rozpočtová reforma nakoniec realizovaná nebola.

Medzinárodný obchod: Na integráciu novovzniknutého Ruska do svetovej ekonomiky bolo potrebné rozvinúť jeho medzinárodny obchod. Pre medzinárodný obchod je však potrebná stabilná domáca mena, ktorá bude voľne zameniteľná za cudzie meny, najmä americký dolár, so stabilným a predpovedteľným výmenným kurzom. V Rusku 90-ych rokov bol ale problém v tom, že bezprostredne po rozpade Sovietskeho zväzu rubeľ vydávala nielen ruská centrálna banka, ale aj centrálne banky ostatných postsovietskych republík, čo destabilizovalo jeho hodnotu. Medzinárodný obchod Ruska s okolitým svetom sa podľa plánu nerozvíjal.

Prísna menová politika: Jedným z problémov neskorého Sovietskeho zväzu bol nadbytok prostriedkov obyvateľstva na účtoch v bankách, za ktoré nebolo čo kúpiť, pretože degradovala výroba, ktorá čím ďalej, tým menej uspokojovala dopyt po tovaroch bežnej spotreby. To viedlo k neslávne známym prázdnym regálom v ruských obchodoch. Po zrušení administratívne stanovovaných cien a zavedení voľnej cenotvorby preto zákonite vypukla hyperinflácia, ktorú bolo treba dostať pod kontrolu prísnou menovou politikou, t. j. ráznym zvýšením úrokových sadzieb a obmednením úverovania. Dial sa však opak. Ruská centrálna banka naďalej úverovala neefektívne ruské štátne podniky pod vedením “červených riaditeľov”, čím ich umelo udežiavala pri živote, no popritom takto do ruskej ekonomiky vháňala nové peniaze, ktoré boju s hyperinfláciou určite nepomáhali. To, že moderné centrálne banky priame úvery podnikom nevydávajú vôbec, aby nedeformovali trh, je samostatná téma.