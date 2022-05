Populárne mobilné messengery a súkromie ich používateľov

Čím vie tajnú informáciu viac ľudí, tým vyššie je riziko, že ju niekto prezradí. Spomeňme si na rok 2013, kedy americký počítačový analytik Edward Snowden vyzradil svetu tajné informácie o tom, ako americké tajné služby zhromažďovali metadáta telefónnych hovorov Američanov. Stal sa medzinárodnou celebritou. Ak by boli v messengeroch zadné dvierka, ktoré by používali tajné služby USA, Veľkej Británie, Nemecka, Ruska či Izraela, bolo by asi iba otázkou času, kým by takúto senzáciu niekto zverejnil. Veľa je aj messengerov aj tajných služieb, ktoré by s nimi podľa konšpiračných teórií spolupracovali, čo by zvyšovalo riziko vyzradenia. Zatiaľ ale nikto nič také nezverejnil a nikde sa neobjavila hodnoverná informácia o tom, že by messengery s tajnými službami skutočne spolupracovali. Okrem toho nie sú verejne dostupné ani súdne žaloby, v ktorých by vyšetrovatelia a prokurátori opierali svoje tvrdenia o údaje z mobilnej komunikácie získané neznámym a tajomným spôsobom.