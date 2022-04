László Bindics: Ficova popularita stúpa a pri tom sa potichu smeje

Peter Pellegrini nemusí robiť skoro nič, jeho strana Hlas má okolo dvadsať percentnú podporu. Ficov cieľ je momentálne prekonanie Pellegriniho a nie vládnucej

koalície.

Po parlamentných voľbách som aj ja naivne uveril tomu, že prichádza pozitívna zmena, nastane právny štát, vyhrá česť a spravodlivosť.

Vyšterujú vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, nájdu aj hlavného objednávateľa vraždy. Veril som tomu, že už nebudem žiť v krajine, kde novinárom za odhalenie pravdy hrozí smrť. Naivne som si myslel, že tí politici, ktorí svojou činnosťou podporili fungovanie mafiánskeho štátu, ba dokonca aj boli jeho súčasťou, budú musieť niesť za svoje činy zodpovednosť. Títo politici za peniaze kúpili spravodlivosť a pritom bez následkov kradli zo štátnej kasy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na miesto mojich predstáv som dostal vládu, neschopnú riadiť štát, vládu, v ktorom panuje vnútorný nepokoja jeho členovia sú stále v spore. Títo politici, neustále urazení jeden na druhého, komunikujú cez sociálne siete a namiesto toho, aby sa snažili riadiť štát v jednote, hádajú sa a hrajú iba pštrosiu politiku.

Ako vyhral Igor Matovič voľby? Čo nám sľúbil?

Už skoro druhý rok riadi štát táto vláda. A aké sľuby dokázala splniť? Koľko vysoko postavených politikov bolo odsúdených? Veď práve to bol jeden z najväčších sľubov: po voľbách nám prinesú obdobie spravodlivosti. A čo sa stalo? Pomaly, ale isto – apelujúc na zákony – sa dostanú všetci odsúdení na slobodu. Kde sú sľúbené reformy? Členovia našej vlády nie sú schopní formovať jednotný názor, nevedia sa oslobodiť od svojho ega a nevedia sa udobriť ani kvôli nám, občanom Slovenskej republiky. Radšej útočia jeden na druhého a nevedia prinášať zodpovedné rozhodnutia.

Žije ešte v tejto krajine človek, ktorý verí tomu, že naši politici rozhodujú v záujme občanov? Je tu ešte niekto, kto si myslí, že pre politikov sú najdôležitejšie naše životy a zdravie a podľa toho rozhodujú?

Ani slovensko-maďarská situácia nie je lepšia v našom parlamente. To, ako jeden na druhého útočia vo vládnej koalícii, snažia sa o zvýšenie vlastnej popularity, pričom radikalizujú, je úbohé. A kto je víťazom v tomto chaose, kto je ten, čo v kresle pohodlne sediac, s cigarou v ruke spokojne sleduje situáciu, pričom jeho popularita neustále rastie aj sám od seba? Robert Fico.

A kto prehráva tento boj? My, jednoduchí ľudia. My, ktorí stále volíme „nadaných“ politikov. Pokým si neuvedomíme, že to My sme tu najdôležitejší, dovtedy nečakajme žiadnu zmenu.