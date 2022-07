László Bindics: na Slovensku nie je ocenená práca ľudí

Táto situácia jasne ukazuje momentálny stav našej krajiny. Zo všteých krajín Vyšehradskej štvorky sú u Nás najnižšie platy, tj. na Slovensku zarábame najmenej. Priemerný plat na Slovensku je 1185 eur, v Česku 1533 eur, v Maďarsku 1243 eur v hrubom, v Poľsku 1301 eur. V Nemecku zarábajú skoro štvornásobok (!) tejto sumy – 4130 eur, v Rakúsku 3818 eur. Popritom podľadát Eurostatu sú z Vyšehradskej štvorky najvyššie ceny práve na Slovensku.

Z uvedených dát vyplýva: ľudia na Slovensku zarábajú najmenej a na Slovensku je život najdrahší.

Aj z hľadiska kúpneho fondu sme na rebríčku v Európskej Únii oslabli, minulý rok kúpny fond Slovenska dosiahlo len 68 percent európskeho priemeru, horšie umiestnenie dosiahlo len Bulharsko a Grécko. Z hľadiska medzinárodnej konkurencieschopnosti máme podobné umiestnenie, stojíme niekde na konci rebríčku. V roku 2022 zo 63 krajín sme skončili na 57. mieste. Dás sa to vysvetliť aj pandémiou alebo vojnou – práve o týchto dvoch faktoroch hovoria aj naši politici. Ale, keď je to pravda, tak v ostatných krajinách prečo nie je životná úroveň podobná ako u Nás? Nie je možné, že lídri ostatných krajín hospodária lepšie ako my? Základ problému vidím v tom, že na Slovensku nie sú ocenení jednoduchí ľudia, zarábajúci vlastnými rukami. Nejde len o pedagógov a zdravotníkov. Je nedostatok stredných odborných škôl, nad čím sa nečudujem. Vykorisťovanie ľudí na trhu práce je u Nás v móde. Jednoduchých ľudí nikto neocení aj napriek tomu, že práve vďaka nim sa ekonomika Slovenska ešte nezrútila. Keby stabilita krajiny závisela len na politikov vo vláde, tak by sme už dávno boli na úrovni krajín tretieho sveta. Keby rozdávané podpory nezvyšovali len o pár eur, ale o sumu, ktorá sleduje mieru inflácie, to by ľuďom viacej pomohlo.

Ľudia, zarábajúci vlastnými rukami sú motorom hospodárstva, a preto si zaslúžia pozornosť a pomoc.

Štát by mal konečne pomôcť ľuďom a nie len o seba sa starať, samých seba propagujú na billboardoch. Pomôcť občanom v týchto ťažkých časoch, keď všetko je stále drahšie, podobne ako v okolitých krajinách. Tu vláda skoro nič nerobí, všetok svojej energie míňa na to, aby neskolabovala. Odkedy riadi štát táto vláda, nič iné nepočujeme, len to, že pomaly padá na kusy. Reklamy, billboardy nie sú jedlé.

Namiesto formálnych opatrení by mal každý člen vlády konečne pracovať pre ľudí, pre budúcnosť občanov Slovenskej republiky!