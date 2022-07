Matovič vyhral (aj) nad demokraciou.

So sedemdesiatimi siedmimi hlasmi prelomil veto prezidentky a k tomu využil aj pomoc fašistických Kotlebovcov. Ale koho to zaujíma, ak ide o ego Matoviča? Keď Matovič chce niečo dosiahnuť, tak pre neho je možné všetko, so všetkými. Morálne zábrany neexistujú.

Pamätáte sa na tie časy, kedy Matovič nám, voličom pred voľbami sľuboval spravodlivosť a rovnosť?

A to aj Maďarom. A, čo sa deje teraz? Ani čert s ničím neráta, hlavné je, aby sa dialo to, čo on chce. Ani odborníci nesúhlasia s momentálnymi krokmi, Matovičov balíček považujú za oknom vyhodené peniaze, ale to nikoho nezaujíma. Ide len o Matoviča, nie o Nás. Takto sa to deje, ak človek sám seba považuje za spasiteľa. A potom vyhlási, že mu súčasný premiér republiky, Eduard Heger, nerozkazuje! Veď je len jehonadriadeným vo vláde – to Matovičovi nie je dôležitý, však?

Čaputová je liberálna kaukliarka, Sulík je lenivý diletant a opozícia je vlastne rovná s mafiou.

Výnimkou sú pre Matoviča len fašisti, ak teda hlasujú podľa jeho predstáv. Momentálne sme svedkami rozbitia dôvery voličov v demokratický štát. Matoviča vôbec nezaujíma, čo a s kým má spraviť, cieľ je, aby jeho plány prešli. Videli sme to už aj na začiatku pandémie, kedy objednal očkovaciu látku Sputnik bez akejkoľvek konzultácie vo vláde, videli sme to aj pri zorganizovaní „očkovacej lotérie” a aj vtedy, keď rozdával milióny eur za očkovanie.

„Rob to, čo Ti poviem a dostaneš peniaze zadarmo” – to je Matovičova logika. Na túto politiku však budeme doplácať mi.

Tie milióny a miliardy eur, s ktorými teraz Matovič hrá, sú naše, patria ľudu Slovenskej republiky. Hlasy, kupované za peniaze. Pedagógovia a zdravotníci však nič nedostávajú. Našich vedúcich tamhore nezaujíma ani to, že liter motorového paliva stojí skoro 2 eurá a inflácia dosahuje doteraz nevídané rozmery.

Kedy išlo o hlasovanie zákona o dvojitom občianstve, Matovič vôbec pri Maďaroch nestál. Teraz naopak, spomína „našich Maďarov”. Pričom juhoslovenskému regiónu sa obrátil chrbtom.

Ako minister financií by sa nemal zaoberať so svojimi malichernými hrami, ale naozaj sa starať o blaho a dobro občanov Slovenskej republiky. Mal by byť otvorený na kompromisy s ostatnými členmi vlády. Potrebuje stabilnú a kľudnú stratégiu, lebo teraz to, čo vidíme, je mexická telenovela v parlamente. Mal by pracovať na tom, aby sme neboli eštechudobnejší a aby sa stabilizovala konkurencieschopnosť Slovenska. A na miesto toho čo vidíme teraz? Neustále chce byť v centre pozornosti, je jedno či ako premiér alebo ako minister financií a aj to je jedno, aké škody spácha, bez ohľadu na Nás. A kam to vedie? Pozitívny dopad jeho činov teraz nevidno.

A práve za neho hlasovalo aj veľa Maďarov. Je na čase sa zobudiť!