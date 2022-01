Miesta, kam môžete ísť na výlet vo voľnom čase

Keďže je tu na výber z veľmi veľa miest, kam sa dá ísť vo voľnom čase, môžete si prečítať pár zaujímavostí o niektorých miestach.

1.) hrad Dobrá voda

Počiatok hradu môžeme datovať pravdepodobne do poslednej tretiny 13. storočia. Dôležitou osobou je komes Aba Veľký, ktorý je považovaný za jeho stavebníka. Dôležité sú ďalšie dva roky. Prvý je rok 1316, kedy ho obliehal a kedy ho do roku 1320 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky.

Medzi ďalšie dôležité dátumy je možné zaradiť:

- do konca 14. storočia bol kráľovským majetkom,

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

- v roku 1394 kráľ Žigmund daroval hrad Stiborovi zo Stiboríc,

- rok 1424 - Stiborovci o hrad prišli, nakoľko rod vymrel v mužskej línii Stiborom II.,

- o dva roky neskôr hrad získal Michal Országh od kráľa Žigmunda,

- rok 1583 - hrad kúpil chorvátsky bán Krištof Ungnad zo Sonnecku od cisára Rudolfa II.

V súčasnosti je hrad prístupný, hoci ide o zrúcaninu.

2.) Smolenický zámok

O histórii tohto zámku je známych niekoľko faktov. Na jeho mieste kedysi stál Smolenický hrad. Vznik je datovaný do 14. storočia, kedy bol posedný zo strážnych hradov pri malokarpatských priesmykoch.

Začiatkom 15. storočia bol kráľovským majetkom. Jeho neskorší majitelia boli pezinskí a svätojurským grófom. Zaujímavosťou je, že od začiatku 16. storočia patril Országhovcom. Ďalšími majiteľmi boli takmer dve storočia Erdődyovci.

Koncom 18. storočia spustol. Bohužiaľ, začiatkom 19. storočia vyhorel. Po požiari zostali z neho iba ruiny. Z nich vyčnievali len päťboká hlavná veža a bašty vonkajšieho opevnenia. Začiatok 20. storočia bol určitou záchranou.

Jeho poslední majitelia Pálfiovci začali stavať historizujúcu podobu súčasného zámku. Zo starého hradu zostala zachovaná len časť vonkajšieho opevnenia. Zámok bol dokončený až po roku 1945.

V súčasnosti hrad využíva Slovenská akadémia vied. Verejnosti je sprístupnená len časť zámku - záhrady, nádvorie, vyhradené miestnosti. Od brány po vežu vedie 156 schodov. V blízkosti zámku sa nachádza hradisko Molpír.

3.) Hradisko Molpír

Prvé prieskumy vykonal v rokoch 1890 a 1895 smolenický farár N. Sándorfi. Ako zaujímavosť je možné si uviesť: „Zistil opevnenie troma obrannými múrmi, praveké osídlenie, preskúmal 23 hrobov stredodunajskej mohylovej kultúry zväčša s mohylovým násypom. Hrobový inventár už predstavuje klasickú mohylovú kultúru, s mečom s jazykovitou rukoväťou (typ Smolenice – Szombor) a ihlicou s pečatidlovou hlavicou.“

Výskum pokračoval v rokoch 1970 - 1972. Zo Slovenskej akadémie vied ho realizovala Siegrid Dušeková. Odokryla napríklad 15 mohýl s 51 birituálnymi hrobmi. Hradisko systematicky skúmali aj v rokoch 1963 - 1971 Mikuláš Dušek a Siegrid Dušeková (od roku 1967).

Hradisko sa nachádza neďaleko Smolenického zámku. Je voľne prístupné. Viac zaujímavostí nájdete na tomto odkaze.

4.) kláštor Katarínka

V súčasnosti ide o dobre zachované ruiny kostola s vežou a zvyšky krídla kláštornej budovy. Dôležitá je aj história. Kláštor sv. Kataríny bol založený v roku 1618 na mieste gotickej kaplnky s cintorínom. Ukrytá bola hlboko v karpatských lesoch.

Podľa legendy sa tam zjavovala svätá Katarína grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Kláštor patril františkánskemu rádu.

Ako sa dozvedáme na katarinka.sk: „Rozsiahly barokový kláštorný komplex bol postupne rozširovaný a zveľaďovaný a patril k najvýznamnejším pútnickým miestam Ostrihomskej arcidiecézy. Katarínka bola miestom noviciátu františkánov a cieľom mnohých pútí pospolitého ľudu z ďalekého okolia.“

Sedemnáste storočie nebolo najpokojnejšie. Kláštor bol niekoľkokrát poškodený počas stavovských povstaní či tureckých vpádov. Napriek tomu bol vždy opravený. Život v ňom naďalej pokračoval.

Zatiaľ čo obliehania a podobné nepríjemnosti boli neúspešné, tak vďaka dekrétu Jozefa II. bol kláštor v júli 1876 zrušený spolu so stovkami ďalších. Rehoľníci museli odísť. Inventár bol odnesený. Kláštor sa začal meniť v ruiny.

Jednou zo zaujímavostí je aj to, že kláštor leží mimo hlavných ciest a významných turistických chodníkov. Síce to na jednej strane pomohlo k jeho zachovaniu v pomerne dobrom stave, no zároveň zostal skrytý pred pozornosťou väčšiny milovníkov histórie a vzácnych pamiatok.

5.) hrad Červený kameň

Už v prvej polovici 13. storočia stál na nádvorí súčasného hradu kamenný hrad. Ten bol súčasťou pohraničnej sústavy hradov tiahnucej od Bratislavy po Žilinu. Pôvodný hrad zanikol v prvej polovici 16. storočia. Vtedajší majitelia Fuggerovci po jeho obvode vybudovali v rokoch 1535 - 1557 novú pevnosť s ústredným štvorcovým dvorom a rozsiahlymi skladovacími pivničnými priestormi.

Pôvodne boli základ pevnosti iba juhozápadné krídlo s rozsiahlymi skladovacími priestormi v suteréne. Zaujímavým faktom je, že štyri nízke a široké bašty boli postavené na obranu pevnosti.

Po roku 1588 pevnosť dobudoval jej nový majiteľ. Dostaval ďalšie dve poschodové obytné krídla jedno prízemné krídlo na severozápade. Pevnosť sa vďaka tomu stala zároveň renesančným zámkom.

(zdroj: kamnavylety.sk)

6.) Plavecký hrad

Začiatky hradu sa datujú medzi roky 1256 - 1272. Postavený bol pravdepodobne ako kráľovský pohraničná pevnosť. O bližších okolnostiach jeho vzniku hovorí listina z roku 1291, keď hovorila o udalostiach starých takmer pol storočie.

K listine sa na stránke hrady-zamky.sk aj spomína: „Podľa nej dostal Detrich (Depreht), syn bratislavského richtára Kunta, od kráľa Bela IV. pusté a neosídlené územie Kuchyňa, na ktorom stál kostol sv. Mikuláša. Detrich sa zaslúžil o osídlenie územia a postavil na nom aj hrad, ktorý nazval svojim menom.“

Hrad má výraznejší vstup do dejín v roku 1273 vďaka súvislosti s bitkou uhorských a českých vojsk na poli priamo pod ním.

Medzi niekoľko dôležitých dátumov môžeme zaradiť tieto:

- začiatok 14. storočia - pravdepodobne sa stal súčasťou majetkového domínia Matúša Čáka Trenčianskeho,

- takmer do konca 14. storočia ho spravovali kráľovskí kasteláni,

- rok 1398 - získal ho vojvoda Stibor zo Stiboríc,

- do 16. storočia ho vlastnili grófovia zo Svätého Jura a Pezinku,

- v rokoch 1553 - 1585 bola na hrade tlačiareň kazateľa P. Borzemiszu,

- rok 2014 - začiatok konzervácie a čiastočnej obnovy hradu.

7.) Trenčiansky hrad

Ide o dominantu mesta Trenčín a celého Považia. Je postavený na strmom brale. Zaujímavým faktom je, že od 11. storočia bol kráľovským hradom. Pod ním sa začalo rozvíjať mesto.

Ako jeden z dôležitých údajov na stránke slovakia.travel je uvedené: „Mohutný systém jeho opevnenia je výsledkom postupného zdokonaľovania dôležitej pohraničnej pevnosti a neskôr župného sídla. Trenčín s hradom zohral dôležitú úlohu predovšetkým v období tureckých vpádov.“

Z jeho histórie sa môžeme dozvedieť, že pravdepodobne vznikol na mieste hradiska. Prvá preukázateľná stavba na návrší bola štvorapsidová rotunda z 9. storočia. Neskôr aj kamenná obytná veža v čase, keď hrad slúžil ako ochrana Uhorského kráľovstva a západného pohraničia. Prvá písomná zmienka siaha do roku 1113.

Štefan Zápoľský získal hrad spolu s mestom koncom 15. storočia. Začal s prestavbami. Ako cieľ tureckej expanzie boli hradné budovy už začiatkom 16. storočia. Obnovenie a rozšírenie opevnenia sa uskutočňovali v rokoch 1540 - 1560.

V roku 1790 bol v meste požiar, ktorý sa dostal až na hrad. V polovici 19. storočia boli poškodené objekty zakonzerované a zabezpečené pred ďalším rozpadom. Od konca 50. rokov 20. storočia prebieha komplexná obnova hradu a konzervácia opevnenia. Obnovené objekty sú postupne využívané na muzeálne účely a expozície.

(zdroj: trencinregion.sk/)

Zdroje: hrady-zamky.sk, Wikipedia, smolenice.com, katarinka.sk, slovakia.travel, muzeum.sk