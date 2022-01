10 zaujímavostí, o ktorých ste, možno, nevedeli

Vedeli ste, že cez Trnavu prechádzala Česká cesta? Alebo že Mestská veža vznikla v období renesancie? Toto a ďalšie zaujímavosti sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.

1. Mestská veža

Vznik je datovaný do obdobia renesancie, pravdepodobne z iniciatívy mestskej rady. Dôvody výstavby boli tri - obranyschopnosť mesta v časoch tureckého ohrozenia, zvýšenie pred požiarmi. Tretím dôvodom je, že Trnava bolo prosperujúce mesto. V rámci štýlu je veža postavená v renesančnom štýle. Zaujímavosťou mestskej veže sú aj mechanické hodiny z roku 1729.

Pohľad na Mestskú vežu z Hlavnej ulice. (zdroj: Daniel Bíro)

2. Trojičné námestie

Pri predstave, ako námestie vyzeralo kedysi, nám pomáhajú predstaviť si niektoré zachované stavby (napr. Mestská veža). Niektoré, bohužiaľ, zanikli. Medzi tie patrí napríklad hostinec U čierneho orla, kde sa v súčasnosti nachádza Divadlo Jána Palárika. Postupným vývojom cez barok a ďalšie obdobia získalo súčasný vzhľad. Typickým poznávacím znakom námestia je Súsošie Najsvätejšej Trojice postavená v roku 1695 v barokovom štýle.

Pohľad na Trojičné námestie so Súsoším Najsvätejšej Trojice. (zdroj: dnes24.sk)

3. Súsošie Najsvätejšej Trojice

Barokové súsošie vytvoril v roku 1695 Ján Krištof Khien. Ako zaujímavosť, o ktorej sa píše na stránke trnava.sk si môžeme spomenúť: „Na rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv. Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv. Anton Paduánsky V kamennom hrobe je ležiaca socha sv. Rozálie, na vrchole 4 m vysokého stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice korunujúce Pannu Máriu. Na kartušiach umiestnených uprostred stien základu sú erby mesta Trnavy, Uhorského kráľovstva, biskupa Štefana Dolného a reliéf Panny Márie Immaculaty.“

4. Ostrihomské arcibiskupstvo v Trnave

Trnava získala na významne v 16. storočí, keď sa sem v roku 1543 presťahovalo Ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Dôvodom bolo turecké ohrozenie. Zatiaľ čo Trnava bolo duchovným centrom, Bratislava mala úlohu administratívneho centra krajiny.

5. Česká cesta

Bola významnou obchodnou cestou spájajúcou Prahu s Budínom. Zaujímavým faktom je, že bola súčasťou dlhšej európskej obchodnej cesty. Tá viedla od Bosporu k Atlantickému oceánu. V mierovom období slúžila na medzimestskú a medzištátnu obchodnú výmenu. Obdobie vojen ju využívalo aj na vojenské ťaženia. Oficiálne ustanovená ako európska obchodná magistrála bola na prelome rokov 1335 a 1336 kráľmi Karolom Róbertom a Jánom Luxemburským.

6. Kuriózny názov ulice

Hoci na Slovensku existujú len 2 ulice, ktoré majú v názve Jeruzalem, tak v Trnave sa dá nájsť ulica, ktorej názov je odvodený od Jericha. Oba tieto názvy sa dajú nájsť v historickom centre - patria k najstarším stredovekým komunikáciám v Trnave.

7. Kúpanie sa v riečke Trnávka

Začiatkom minulého storočia, keď bolo v Trnávke viac vody, sa v nej ľudia bežne kúpali. Nemuseli chodiť na kúpalisko. Stačilo im obliecť sa do plaviek a ísť sa kúpať do rieky pretekajúcou cez mesto. Bolo to v dobe, keď tam bolo nielen viac vody, ale bola aj čistejšia.

8. Stavby Emila Belluša

Hoci známy architekt Emil Belluš pochádzal zo Slovenskej Ľupče, v Trnave nám po ňom zostali dve budovy. Tou prvou je Automatický mlyn NUPOD. Projekt mlynu pochádza z roku 1936. Jednou zo zaujímavostí sú dve šikmo zrezané plochy budovy. Prvá obsahuje šikmý lievik na nasýpanie obilnín, druhá prekrýva schodisko. Druhou stavbou je Vodojem. Projekt pochádza z roku 1941. Do prevádzky bol uvedený o 13 rokov neskôr. Architektonickú hodnotu má vďaka valcovej nádrži na vrchu spolu s jedinečným tvarom šiestich železobetónových nosných pilierov.

Bellušov vodojem (zdroj: Daniel Bíro)

Automatický mlyn NUPOD (zdroj: Daniel Bíro)

9. Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Katedrálna sv. Jána Krstiteľa alebo aj Univerzitný kostol je jedna z najhodnotnejších sakrálnych pamiatok. Ide o prvú ranobarokovú stavbu väčšieho významu na území Slovenska. Zaujímavosťou a skvostom interiéru kostola je kolosálny drevený hlavný oltár z roku 1640. K budovám, ktoré boli pripojené ku kostolu, patria univerzitné budovy, ku ktorým patrilo kolégium, gymnázium, univerzita, semináre a konvikty.

(zdroj: fotky.sme.sk)

10. Kaplnka sv. Kríža

Je nazývaná aj Cholerová kaplnka. Nachádza sa v mestskej časti Trnava-sever na sídlisku Kopánka na Átriovej ulici. Ide o posledný pozostatok morového a cholerového cintorína umiestneného v dostatočnej vzdialenosti od obývaných častí mesta. Obete epidémií boli na cintoríne pochovávané od roku 1710. Kaplnka ako taká bola postavená v roku 1835 ako pohrebná kaplnka kanonika Jána Ivániyho. Ten podľahol cholere počas epidémie, ktorá bola v Trnave od 1. augusta 1831 do 24. septembra 1831.

