Ján Blahovec
Rachitída (1984)
Motto:
„Všetko má poruke, najšľachetnejšie plány
poskladané v srdci. V prenikavých myšlienkach
ukrytý má nôž.“
Pavel Koyš: Skyce k neportrétom
Muž sa zohol ako luk.
Zabrnčala tetiva.
Tresk a hluk...
padla chvíľa – neživá.
V tej chvíli
zomrelo všetko,
v čom sme žili,
ako s rovným rovný
v priateľstve a súdržnosti.
V tej chvíli
náš svet iluzórny
si ohmatával kosti
plné genetických chýb.
V tej chvíli
jeden šíp
rolety očí pribil k ústam
zasahujúc terč.
Tma kolektívna,
zlá a hustá,
pohltila reč.
V myšlienkach v nás naokolo všade
putujeme ako polmesiace,
neschopní odhaľovať v pravde
veci s ňou súvisiace.
Trúsime reči – čo keby, a ako ...?
Bez analýz vynášame zákon
ako Pickwickovci na pikniku,
spomínajúc, že aj ináč bolo.
A skutočnosť? Príčiny jej vzniku?
V myšlienkach v nás všade naokolo ...