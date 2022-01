V tradičnej rozprávke bojuje dobro proti zlu, princ proti drakovi, sirôtka proti macoche, no nakoniec vždy vyhráva dobro nad zlom.

V rozprávkach je vždy jasné, kto je na strane dobra a kto na strane zla. V skutočnom svete sa však dobro a zlo nedá oddeliť od osoby, je to jej súčasťou.

Hovorí sa, že zlo je z vášne a dobro z rozumu, ale môže byť vášeň sama o sebe zlá? Človek bez vášne je človek bez apatie, bez emócií. Vášeň sa však musí vedieť ovládať. Ale je pôvodom zla?

Tiež sa vraví, že zlo pochádza zo sveta. Svet bol stvorený ako dobrý a tak ani on nemôže byť pôvodom zla.

V Indii nazvali dobro dušou a zlo nazvali telom. V osobe tak podľa nich vzniká neustály boj medzi dobrou dušou a zlým telom. No môže byť telo zlé? Veď bolo tiež stvorené ako dobré.

Ak teda zlo nepochádza z vášne, zo sveta ani z tela, odkiaľ sa berie?

Zlo pochádza z človeka. Sám človek je zodpovedný za zlo. Všetko na svete je dobré a len človek z toho robí zlé.

Ak teda zlo pochádza z človeka, kedy sa ho dopúšťa? Kedy je jasné, že človek už koná zlo? Kresťania toto zlo nazývajú hriechom. Vravia - nedávaj vinu diablovi, nedávaj vinu telu, nedávaj vinu svetu, dávaj vinu sebe. Duša je vinná.

Dennodenne nás napádajú zlé myšlienky, nedá sa im brániť. Akokoľvek by sme im odolávali a posielali ich preč, mysleli neustále na niečo pekné a dobré, vždy prídu a ešte v tú najnevhodnejšiu dobu. Zlá myšlienka teda ešte nemôže byť hriechom.

Ak nás teda niečo zlé napadne, najlepšie je to ignorovať. To ale funguje málokedy. Väčšinou sa dá človek so zlou myšlienkou do rozhovoru. Hľadá spôsoby, ako by z toho zla prekrúcaním urobil dobro. On vie, že to je celé hlúposť, ale skúša oklamať samého seba, lebo tá zlá myšlienka ho veľmi láka. A tak dochádza k vnútornému boju.

Človek nájde peňaženku. Zistí, že vo vnútri sa skrýva 10.000€ a všetky doklady. Vie, že správne by bolo odovzdať ju majiteľovi. No vtedy príde nápad - zlá myšlienka. Čo keby si 1.000€ nechal a majiteľovi povedal, že peňaženku našiel už takto. Alebo 5.000€. A keby si nechal celú hotovosť, veď kto nosí pri sebe 10.000€ na počkanie predsa nemá núdzu o peniaze, ale vybaviť všetky tie doklady nanovo.. Ešte by mal byť rád, že sa mu vrátili aspoň tie doklady. A určite mu takýto zbohatlík nedá ani nálezné. Dobre, tak si nechá aspoň tých 1000€, iný človek by si určite nechal všetko a ani by nevrátil doklady.

Sám seba presvedčil, že v konečnom dôsledku koná dobro a že je jeden z tých lepších ľudí. Súhlasil so zlou myšlienkou, prehral v boji a takto spokojný so svojím poňatím dobra šiel za majiteľom.

Hriech teda začína až súhlasom. Hriechom nie je ani zlá myšlienka, ani rozhovor s ňou, ani boj, ale až dobrovoľný súhlas človeka vykonať zlo. A ak človek so zlom často súhlasí, stáva sa z toho zvyk a zo zvyku neovládateľná vášeň.

Ľudia oddávna rozmýšľajú, ako by bojovali so zlými myšlienkami.

Nepozerať sa? Vylúpnuť si oči? To nie je riešenie. Byť sám? Vtedy je nával zlých myšlienok ešte väčší. Myšlienkam sa nedá zabrániť, no človek už pri samotnej myšlienke vie, či ide o dobrú alebo zlú myšlienku.

Zlú myšlienku treba odstaviť pri rozhovore s ňou. Ideálne je sa mu úplne vyhnúť - povedať zlej myšlienke, že rozhovor s ňou je strata času a energie a tým ju pochovať.

Pár špekulantov prišlo s problémom, že nevedia určiť, či ide o dobrú alebo zlú myšlienku. Hľadali priamo v Biblii ospravedlnenia na svoje hriechy. Urobili si vlastné výklady. Akonáhle však začne človek ospravedlňovať jasné zlo, to je jeho koniec. Zo zlej myšlienky prejde do rozhovoru, kde si hriech ospravedlní, boj preskočí a rovno spácha zlo.

Boj proti zlým myšlienkam je v dnešnej dobe zanedbávaný. Ľudia v návale povinností a stresu nevládzu alebo sú leniví bojovať. Stačí im vlastné ospravedlnenie a sú s nim spokojní. Nechcú počuť od nikoho nič iné, zvykli si, že takto je to “dobré“.

Preto v kresťanstve vymysleli kategórie zlých myšlienok:

Pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť a na východe ešte pridali ctižiadostivosť.

A to je odrazovým mostíkom nie len pre kresťanov, ale pre každého jedného človeka.

Na záver: Netrápme sa tým, že nás napádajú zlé myšlienky - tak ako sa nedá chytiť vietor, človek nedokáže chytiť ani zlú myšlienku. No zbytočne sa neunavujme rozhovormi s nimi, pretože z rozhovorov rastie únava a unavený človek často podľahne v boji. Každý z nás dostal čisté svedomie, ktoré je schopné ihneď rozpoznať dobro a zlo. Neotupme si ho zlými zvykmi a neovládanými vášňami. Zlým myšlienkam jednoducho vždy odpovedzme jasné nie!