Ako podať daňové priznanie za rok 2021? Krátky prehľad + video

Zarábať peniaze je radosť. Akurát, že každý marec človeka dobehne daňové priznanie a to už je radosť iná. V tomto videu sme jednoducho a prehľadne zhrnuli tipy, čo robiť, keď:



1. Brigáduješ alebo pracuješ na Slovensku

Pokiaľ sa chceš vyhnúť podávaniu daňového priznania, ešte do 15.2.2022 máš šancu požiadať svojho zamestnávateľa, aby to urobil za teba. Neznamená to samozrejme, že nemusíš platiť daň, ale vyhneš sa trápeniu s tlačivom. Viac o tomto prípade sa dozvieš vo videu.



2. Stážuješ alebo praxuješ

Je to veľmi podobné, ako v prvom bode. Aké povinnosti ale máš pri neplatených stážach? (Nápoveda: žiadne!)



3. Pracoval/-a si, ale už nepracuješ

Možno si lámeš hlavu, čo robiť, ak si počas roka 2021 pracoval/-a, ale už máš voľno a nohy hore. Aj to ti prezradíme vo videu.



4. Si živnostník (SZČO)

Ak si živnostník, okrem všetkých ostatných komplikácií v živote ťa čaká aj elektronické podávanie daňového priznania. Dozvieš sa, aké aplikácie ti pomôžu vyplniť tlačivo a ukážeme ti, ako to všetko potom nahrať na webe Finančnej správy.



5. Ako poukázať 2% z dane?

Všetko zlé je na niečo dobré a aj keď 98% tvojich daní ide štátu, zvyšné 2% môžeš venovať ľubovoľnému občianskemu združeniu, neziskovke alebo nadácii. Čo je krajšie, ako pomôcť dobrej veci?



Pozri si video so všetkými dôležitými informáciami:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Užitočné linky:

👉Portál finančnej správy (aj s chatbotom Taxana)

👉Daňové priznanie typu A

👉Ako poukázať 2% z dane

👉Aplikácie, ktoré ti pomôžu s vytvorením daňového priznania: https://www.mojedane.sk/ (platená služba) alebo Priznanie.Digital

👉Zoznam adries daňových úradov, kam sa podpísané daňové priznanie posiela podľa bydliska