Kedy bude Ukrajina v EÚ? + video

Prihláška na Harvard

Je to asi ako s prihláškou na Harvard. Podať si ju môže každý. Potom ale musí napísať eseje, zvládnuť testy a absolvovať nekonečné kolá pohovorov. To nie je pre každého. Ukrajina urobila ešte iba prvý krok a bude musieť dlhodobo dokazovať, že zvládne byť členom EÚ.



Čo všetko sa musí stať pred tým, ako Európska únia prijme nového člena? Koľko to môže trvať? A načo sa Ukrajina do tohto procesu púšťa práve teraz? To sa dozviete za 3 minúty v tomto videu: