Dá sa vôbec zladiť globálna vízia, hodnoty a ciele značky s lokálnymi?

V dnešnej globálnej ekonomike majú medzinárodné korporácie nezastupiteľné miesto. Rast dosahujú okrem iného aj snahou o zjednotenie svojej filozofie podnikania, presadzovaním rovnakých hodnôt, firemnej kultúry, jednotnej komunikácie a vízie.

Z našich Generations Branding Agency skúseností to však na Slovensku málokedy funguje jedna k jednej.



Avšak pre motiváciu lokálnych tímov a dosahovanie biznis cieľov je pomerne dôležité, aby mali lokálne pobočky korporácií aj lokálne relevantnú víziu.



Lokálna vízia je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje prispôsobiť sa miestnym trhom, získať dôveru lokálnych zákazníkov a byť biznisovo úspešným.

Na úvod treba povedať, že viesť boj proti korporácii je nezmyselné a vopred prehratý boj. Nerobte to. Tie sily potrebujete - a hlavne ich potrebuje CEO - na presadenie iných, často dôležitejších vstupov/KPIs/cieľov pre biznis – napr. investícii, zrevidovanie cieľov a pod.

Ako teda dosiahnuť svoje aj na tomto poli? Často sa nás, hlavne HR alebo marketingové oddelenia v korporáciách pýtajú, či sa to vôbec dá a ako na to?

Tu je pár tipov ako sa to dá:

1. Lokálnu víziu potrebujete pre biznis a motiváciu. Inak motivujete iba cieľmi, ktoré sú vám dané z centrály. Tie však bývajú často iba finančné a s tými si nevystačíte. Zoberte si preto globálnu víziu aj hodnoty a urobte si tzv. Brand GAP analýzu. My ju pre klientov robíme. Prídete na to, kde je manévrovací priestor na adaptáciu, „preklad“, jednoducho na relevantnosť.

2. Čo je motivácia centrály? - Pýtajte sa materskej spoločnosti „Prečo je to takto a čo tým chcete dosiahnuť?“ Vždy som to robil, nezačnite hneď robiť a slepo vykonávať aktivity, ktoré vám niekto 1500km vzdialený nadiktuje. Existuje vysoká šanca, že možno sa k výsledku viete dostať aj iným spôsobom, ktorý bude pre druhú stranu prijateľný.

3. Zodpovednosť – Víziu, poslanie, manifesto, brand corporate manual, hodnoty väčšinou vytvára Corporate affairs/Brand alebo Communication tím. Býva to v jeho hlavnej zodpovednosti. Aj počet ľudí v HQ tomu zodpovedá (hoci vy nad tým počtom a užitočnosťou krútite hlavou). Tí ľudia budú pomerne rigorózni a neustupní až do posledného momentu. A to je otázka biznisu a výsledkov. Ak postupujete dobre, racionálne a máte veľa argumentov, na konci môžete debatu eskalovať na CEO alebo povedať, že ok, bude po vašom, ak preberiete zodpovednosť za lokálne výsledky... a to sa nechce, takmer nikomu. Verte mi.

4. Argumentárium – robte si prieskumy lokálneho trhu aj na vlastné náklady. Vždy viete argumentovať - ako je vnímaná vízia, ako je vnímaná kampaň na zákazníkoch, na zamestnancoch. Máte tie najlepšie úmysly, nechcete plytvať prostriedkami bez prieskumu, ak by to nemalo dobrý dopad na značku... a naopak, ak zistíte, že globálne veci budú fungovať, nebudete sa báť ich použiť a v tomto prípade aj nezabudnite globálny tím pochváliť a výsledky im preložené poslať. Budete za vzor...

5. Spolu, nie proti – táto stratégia je asi najlepšia. Vyžaduje isté skúsenosti a dobré medzinárodné vzťahy. Ale je skutočne úspešná. Dostane vás z pozície proti sebe na rovnakú stranu barikády, kde robíte spolu - nakoniec ste predsalen jedna značka. Keďže som bol 11 rokov členom medzinárodného Global brand directors steering group v Orangei, viem o čom hovorím. Toto bola najlepšia cesta. Globálny tím totiž z malých krajín málokedy dostáva bezvýhradnú lokálnu podporu, pokiaľ to nie je pritakanie alebo tichá akceptácia aktivít. Ak centrále ukážete aktivity, dáta, kreativitu, dôvody a dôvody a zároveň im ukážete, že výsledky budu porovnateľné s tými, ktoré zbierajú zo všetkých krajín, získajú akoby detailnú case study.

6. Porovnateľné dáta – jedným z cieľov prečo korporácia presadzuje jednotný prístup, že potrebuje porovnateľné dáta zo všetkých trhov. Preto ak chcete robiť lokálne aktivity, toto je kľúč k úspechu, rozmýšľajte ako im ich dodáte.

7. Vytvárajte víziu, ktorá vám pomôže, hodnoty, ktoré sú relevantné – zjednotený tím výrazne prispieva k obchodným výsledkom. My hovoríme, aby ste si vytvorili víziu podporujúcu globálnu víziu, reálne fungujúce a žité hodnoty, ktoré sú oproti globálnym zúžené alebo rozšírené atď. V každom prípade vždy lokálne relevantné pre biznis, motivujúce pre zamestnancov a atraktívne pre voľný pracovný trh.

8. Lokálna vízia je konkurenčná výhoda – umožňuje firme získať výhodu na trhu. Lepšie sa dokážete prispôsobiť miestnym podmienkam. Budete flexibilní, agilní voči zákazníkom, potenciálnym klientom a konkurencii a môžete získať silnú pozíciu na trhu a zvyšovať market share, hodnotu, obchodné výsledky.

9. Employer branding – lokalizácia vízie a jej efektívna komunikácia sú významné plusové body dovnútra firmy, ktoré sa rátajú, pôsobia na sebavedomie lokálneho tímu, ktorý uvidí Vašu vyjednávaciu silu a hodnotu. Ukazuje, že robíte zmysluplné aktivity, bojujete za ľudí, za hodnoty. Firemné hodnoty, ktoré máte vo firme na stenách sa zrazu odrážajú v skutkoch a dobrá vízia je zrazu zjednocujúca. Ľudia majú pocit, že aj na tomto poli vie byť korporácia zaujímavá a veci nie sú vždy dané.

Skúsenosti:

Orange Slovensko, OVB Allfinanz Slovensko, Dachser Slovakia, Foxconn Slovakia, Billa, Asseco Central Europe, CIE Mar, Danfoss Slovakia a ďalší lídri na slovenskom trhu s globálnym pozadím



Pokojne mi napíšte, aké sú vaše skúsenosti alebo potreby, rád sa o svoje know how podelím.