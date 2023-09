Mojich 6 ľudských a podnikateľských odporúčaní pre víťaza volieb alebo niekoho, kto má rozum a chcel by počúvať.

Po 49 rokoch života v tejto krajine, 13. rokoch v korporáciách a 13. rokoch podnikania som si dovolil napísať niekoľko nápadov a odporúčaní, ktoré by som zahrnul do plánu rozvoja tejto krajiny.

Cestoval som po celom svete, pracoval pre top korporácie v tejto krajine a dnes podnikám, živím sa consultingom v brandingu a employer brandingu na malom a ťažkom trhu.

Radili sme už viac 60 firmám, väčším, či menším, alebo aj ľuďom, ako majú budovať svoju značku, víziu, hodnotu.

Mám 4 deti a manželku partnerku, s ktorou nám záleží na tom, ako a kde žijeme a čo tu zanecháme.

1. Komunikačné odporúčanie – MY SME EURÓPA

Sme súčasťou Európy a Európskej únie, tak prestaňme hovoriť, že EÚ nariadila, povedala, urobila, že to ONI, ale začnime používať MY a hovoriť, že MY sme sa v EÚ dohodli a my urobíme.

Staneme sa tak ozaj súčasťou niečoho, čo už dávno sme.

Ideálne je aj do správ zaradiť pravidelné správy z našej Európy.

2. Komunikačné odporúčanie II. – SYMBOLY SÚ ZDROJOM HRDOSTI

Používajme symboly, vlajky Slovenska a EÚ. S hrdosťou ako iné krajiny na svete. Nenechajme si ich vziať radikálnymi silami. Nie je dôvod. Patria nám všetkým.

Oslavujme a vážme si to, čo nás formovalo, tých, ktorí za našu identitu bojovali – oslavujme jednotne koniec 2. svetovej vojny, oslavujme vznik Československa, Slovenska, Nežnú revolúciu, SNP. Pripomínajme si vstup do EÚ a NATO, ale rovnako aj Deň obetí holokaustu aj komunizmu.

Nájdime jednotnú interpretáciu a symboliku. Sú to míľniky, na základe, ktorých sme prežili a formovali sa ako národ. Musíme si pamätať a byť hrdí na to, čo sa nám podarilo.

3. Biznisové odporúčanie – LÍDER V AUTOMOBILOVÝCH INOVÁCIÁCH

Nikdy sme poriadne nevedeli vyťažiť nič z toho, že sme automobilová veľmoc. V zmysle pridanej hodnoty, v zmysle PR pre krajinu.

Tak to pretavme nielen do najlacnejšej pracovnej sily, ale aj R&D a inovácii. Nech dá každá značka 1-2mil eur ročne na inovačné centrum a buďme automobilová veľmoc v inováciách pre automobilový priemysel. Potom sem môžu chodiť experti z celého sveta kvôli tomuto. A do 10 rokov môžeme mať líderskú pozíciu v EÚ aj svete.

4. Kultúra a kritické myslenie – KULTÚRA MUSÍ ÍSŤ ZA ĽUĎMI A BYŤ DOSTUPNÁ

Ľudia nečítajú, nepredplácajú si žiaden hodnotný obsah a zároveň ho nevedia odlíšiť od bludov. V každom meste a dedine, ale vždy existoval kultúrny dom alebo kino, ochotnícke divadlo.

Treba sa vrátiť naspäť a vdýchnuť týmto centrám život. Robiť predstavenia, diskusie, premietania.

Prestaňme dúfať, že ľudia sa sami začnú vzdelávať, nezačnú. Netlačme ľudí do miest, ale poďme za nimi na vidiek. Štát im môže dať zadarmo knižnice, predplatiť v nich noviny, púšťať dokumenty, Ekotopfilm, Martinus, SME, ale určite aj veľa ďalších sa pridá.

Osobne by som ešte nariadil komerčným TV, aby nerobili z ľudí debilov a nelákali ich iba na prízemné show, ale ku každej jednej takej relácii zaradili aj niečo hodnotné. Je to dlh voči krajine.

5. Vzdelanie – DETI SÚ ZÁKAZNÍCI

Tragédia tejto krajiny je nevzdelaný národ, množstvo ministrov, nedotiahnuté reformy, zlé osnovy, neprepojenosť učiva a učenia s reálnym životom. Žiaci odchádzajú nepripravení na realitu, učia sa predmety a pripravujú sa na povolania, ktoré už vo svete nie je potreba alebo sú potrebné úplne iné skills.

Nemyslím si, že (iba) výrobné firmy majú podporovať ľudí pre seba. Reálne im záleží na výrobe totiž, nie primárne na prospechu krajiny. Potrebujeme aj inteligenciu a šikovných výnimočných ľudí. Nachádzať peniaze na kultivované prostredie škôl a mzdy učiteľom. Lebo vzdelanie zmení zásadne našu krajinu aj keď bohužiaľ až o 10-20 rokov.

1) Zmena prístupu k žiakom je prvá. Aby si učitelia nielen odučili ale pomáhali žiakom uspieť. Ako „customer servis“, ktorý nám funguje vo firmách.

2) Na žiadnej škole neexistuje HR, tak ho zriaďme a požičajme tam expertov.

3) Riaditeľom pomôžme byť manažérmi. Vieme ako sa riadia firmy, ľudia, inovácie. Človek pre človeka. Spolu.

4) Učme v školách finančnú gramotnosť, podnikateľskú gramotnosť a partnerskú gramotnosť.

6. Vízia - LEADERSHIP

Najdôležitejšie je povedať si, kto sme a kam ideme. Akí chceme byť a ako chceme byť vnímaní. V tomto bohužiaľ nemáme stále jasno sa zdá. Ale je to jedna z kľúčových vecí, ktoré pre klientov s Generations riešime.

Vzdelávanie pre politikov ba malo byť počas ich volebného obdobia povinnosťou. Rôzne skills a gramotnosti. A leadership. Pomôžeme tak opäť sebe.