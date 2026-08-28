Samolikvidačný model času - Verzia 3.0

Samolikvidačný model času (SMČ)
Axiomatické vysvetlenie
Verzia 3.0 – revidované vydanie
Slovenská verzia
Autor: Branislav Hláčik
Krajina: Slovenská republika
Dátum: 17. 7. 2026
Originálne umiestnenie modelu - Zenodo:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21412484
Poďakovanie:
Autor ďakuje umelej inteligencii ChatGPT (OpenAI) za pomoc pri jazykovej, štrukturálnej a redakčnej revízii textu. Umelá inteligencia bola využitá na spresnenie formulácií, zjednotenie terminológie, kontrolu štruktúry dokumentu a pomoc pri preklade do anglického jazyka.
Všetky myšlienky, axiomy, princípy, logická štruktúra modelu a jeho závery sú výhradným dielom autora.
Úvodné ustanovenie:
Tento model definuje vesmír ako samoregulujúci sa procesný systém, ktorý nepripúšťa logické rozpory (paradoxy). Cestovanie v čase je v tomto rámci definované ako proces, pri ktorom je v prípade vzniku nekonzistencie odstránený pôvodca rozporu, zatiaľ čo samotný kauzálny dôsledok zostáva zachovaný.
Poznámka k revidovanému vydaniu – Verzia 3.0
Predkladaný text predstavuje revidovanú a rozšírenú verziu pôvodného axiomatického modelu cestovania v čase.
Pri tejto revízii nedošlo k zmene základných princípov, kauzálneho mechanizmu ani logickej štruktúry modelu. Všetky pôvodné závery zostávajú zachované. Nová verzia rozvíja najmä dôsledky, ktoré sa prejavujú pri opakovanej časovej ceste, pri krátkych časových skokoch a pri rozdiele medzi okamžitou platnosťou zmeny a postupným rozvinutím jej kauzálnych následkov.
Axiómy boli čiastočne preusporiadané podľa ich logickej nadradenosti a boli doplnené nové dôsledkové princípy. Tie vysvetľujú technologické ukončenie pseudokolobehu časových ciest, časový rozsah kauzálnej odozvy a rozdiel medzi dočasnou lokálnou podobnosťou reality a nevyhnutnou dlhodobou transformáciou budúcnosti.
Nové doplnkové axiómy nezavádzajú samostatný mechanizmus ani výnimku z pravidiel modelu. Formalizujú dôsledky, ktoré vyplývajú z okamžitej platnosti zmeny, dopredného fungovania kauzality, samolikvidácie pôvodcu a postupného rozširovania kauzálnej divergencie. Ich účelom je objasniť situácie, ktoré môžu pri povrchnom pohľade pôsobiť ako výnimky alebo oslabenie modelu, najmä pri cestách do blízkej minulosti.
Dokument bol zároveň doplnený o stručné vymedzenie nepriamych opôr modelu a o myšlienkový experiment, ktorý názorne demonštruje základný mechanizmus samolikvidácie. Tieto časti nepredstavujú nové axiómy ani experimentálny dôkaz, ale slúžia na vysvetlenie logickej konzistencie modelu a jeho aplikácie na konkrétnu situáciu.
Verziu 3.0 preto nemožno chápať ako novú teóriu ani ako zmenu pôvodného modelu. Ide o jeho presnejšie, úplnejšie a systematickejšie vydanie, ktoré zachováva pôvodné princípy a rozširuje ich formálne spracovanie o ďalšie nevyhnutné dôsledky.
01. Základné princípy reality
01.01 Axióma reality kontinuity
Čo hovorí:
Čas beží vždy len po jednej aktívnej osi. Keď čosi zmeníš v minulosti, od toho okamihu existuje už len nová verzia reality.
Prečo:
Dvoje navzájom si odporujúce dejiny nemôžu súčasne platiť pre ten istý svet. Kauzálny postup po zásahu musí rešpektovať nové vstupné podmienky vytvorené zmenou.
Ako:
Zásah v čase „odstrihne“ starú budúcnosť a kauzálny postup od bodu zmeny pokračuje podľa nových podmienok. Všetko pred zmenou zostáva ako fakt, všetko po zmene sa prepisuje.
Dôsledok:
Žiadne „prepínanie“ medzi verziami. Je len tá, ktorá plynie od zásahu.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si to ako film – ak zmeníš scénu v polovici, film sa neprehráva ďalej tak, ako si ho pamätáš, ale od tej zmeny sa celý príbeh odvíja inak. Nikde neexistujú dve verzie vedľa seba, beží iba tá, ktorú si spustil zmenou.
01.02 Axióma doprednej kauzality
(Jednosmerný tok)
Čo hovorí:
Kauzalita sa šíri výlučne dopredu v čase, v najmenšom možnom kroku vývoja reality. Každá zmena sa okamžite stáva novým východiskovým stavom pre nasledujúci kauzálny krok. Následné dôsledky na pôvodcu zmeny nemenia už vykonanú zmenu, pretože kauzalita nikdy nepracuje spätne.
Prečo:
Príčina sa môže prejaviť iba v budúcich stavoch systému. Ak sa udalosť stala súčasťou reality v čase T, stáva sa vstupnou podmienkou pre čas T+1. Neexistuje mechanizmus, ktorý by spätne odstraňoval alebo opravoval už uskutočnené príčiny.
Ako:
Po každom kauzálnom kroku sa aktuálny stav reality stáva základom ďalšieho vývoja. Ak cestovateľ vykoná zásah v minulosti, tento zásah sa okamžite stáva súčasťou nového stavu reality. Všetky následné dôsledky vrátane zániku cestovateľa sa prejavia až v ďalšom doprednom vývoji systému.
Dôsledok:
Zmena vykonaná cestovateľom zostáva súčasťou histórie aj v prípade, že následne zanikne samotný cestovateľ alebo podmienky jeho cesty. Kauzalita nevracia systém do predchádzajúceho stavu a neanuluje už uskutočnené udalosti. Odstraňuje iba budúce dôsledky, ktoré sa stali nekonzistentnými.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si človeka, ktorý hodí kameň do jazera. Vlna sa začne šíriť od miesta dopadu. Ak by človek okamžite zmizol, vlna sa nezastaví a nevráti späť. Pokračuje ďalej podľa fyzikálnych zákonov. Podobne aj kauzalita pokračuje od vykonanej zmeny dopredu, bez ohľadu na ďalší osud pôvodcu tejto zmeny.
Poznámka:
Táto axióma tvorí základný interpretačný rámec celého modelu. Vysvetľuje, prečo zmena vykonaná cestovateľom zostáva zachovaná aj v prípade jeho následného zániku a prečo v modeli nevznikajú klasické časové paradoxy.
Mnohé intuitívne paradoxy vznikajú z predpokladu, že kauzalita môže spätne meniť alebo rušiť už uskutočnené udalosti. Tento model takýto mechanizmus nepripúšťa. Každý kauzálny krok sa po svojom vzniku stáva súčasťou histórie ďalšieho vývoja a ovplyvňuje iba budúce stavy reality.
01.03 Axióma okamžitej platnosti zmeny
Čo hovorí:
Účinky zásahu sa uplatnia okamžite (v tom historickom bode) a odtiaľ sa svet vyvíja inak.
Prečo:
Inak by medzi starou a novou históriou vznikli „medzery“ a nekonzistencie.
Ako:
Predstav si to ako „retuš budúcnosti“ od času T: všetky udalosti po T vznikajú z nových vstupných podmienok vytvorených zásahom.
Dôsledok:
Neexistuje oneskorenie ani postupná vlna – zmena je platná od bodu T a ďalej.
Konceptuálna ilustrácia:
Nie je to tak, že by sa svet ešte chvíľu držal „po starom“ a až potom sa zmenil. Stačí spraviť niečo – a už v tom momente sa všetko začína písať nanovo. Je to ako keď klikneš na „uložiť“ – súbor sa začne prepisovať hneď, ale normálnym kauzálnym časovým postupom.
01.04 Axióma neexistencie vonkajšieho pozorovateľa
(Vnútorná perspektíva času)
Čo hovorí:
Model cestovania v čase je logická konštrukcia, ktorú možno znázorniť zvonka pomocou diagramov, časových osí a schém. V realite však neexistuje žiadny vonkajší pozorovateľ ani metapriestor, z ktorého by bolo možné sledovať zánik, prepísanie alebo zmenu časovej línie. Všetky udalosti prebiehajú výlučne v rámci jedinej aktuálnej kauzálnej reality.
Prečo:
Každé pozorovanie je súčasťou reality, ktorú pozoruje. Neexistuje druhá úroveň času, z ktorej by bolo možné súčasne sledovať pôvodnú aj novú líniu. Každý pozorovateľ je vždy súčasťou konkrétnej kauzálnej postupnosti a podlieha jej pravidlám.
Ako:
Po zmene minulosti sa realita ďalej vyvíja podľa novej kauzálnej línie. Všetci pozorovatelia sú súčasťou tejto línie a disponujú iba informáciami, ktoré v nej existujú. Neexistuje pozícia mimo systému, z ktorej by bolo možné porovnávať pôvodnú a novú históriu alebo sledovať samotný proces ich zmeny.
Dôsledok:
Pojmy ako „prepísanie časovej osi“, „zánik línie“ alebo „vznik novej histórie“ sú užitočné opisné nástroje, nie fyzické udalosti pozorované z externého referenčného rámca. V realite existuje iba aktuálny kauzálny vývoj a pozorovatelia, ktorí sú jeho súčasťou.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si postavu v knihe. Autor môže vidieť všetky verzie príbehu, škrtané kapitoly aj prepísané scény. Samotná postava však pozná iba verziu príbehu, v ktorej práve existuje. Podobne aj účastníci reality nemajú prístup k „starým verziám“ časovej línie ani k procesu ich zmeny. Sú vždy súčasťou jednej konkrétnej histórie.
Poznámka:
Táto axióma nepopisuje mechanizmus cestovania v čase, ale perspektívu, z ktorej možno o modeli uvažovať. Jej účelom je zabrániť implicitnému predpokladu existencie externého pozorovateľa alebo metapriestoru, ktorý by stál mimo času a mohol sledovať zmeny reality zvonka.
Mnohé formulácie používané pri opise časových modelov vytvárajú dojem, že existuje nezávislý referenčný rámec, z ktorého možno pozorovať zánik, vetvenie alebo prepísanie časových línií. Tento model takýto referenčný rámec nepripúšťa. Existuje iba vnútorná perspektíva účastníkov reality a jediné postupujúce „teraz“, v ktorom sa realizujú všetky dôsledky kauzálneho vývoja.
02. Mechanizmus časového zásahu
02.01 Axióma samolikvidácie pôvodcu
Čo hovorí:
Ak zmenou znemožníš svoje zrodenie alebo podmienky svojej cesty, pôvodný cestovateľ zanikne.
Prečo:
Tvoja vlastná prítomnosť by sa stala logickým rozporom (nemohol by si neexistovať a zároveň existovať).
Ako:
Ak zásah zruší podmienky existencie pôvodcu, jeho pôvodná svetová línia (worldline) nemôže pokračovať v ďalšom kauzálnom vývoji. Čin ostáva, činiteľ nie.
Dôsledok:
Paradox sa neobjaví, pretože nositeľ paradoxu vôbec nepokračuje.
Konceptuálna ilustrácia:
Keď zabiješ vlastného starého otca, tvoja existencia ako cestovateľa v čase (aj ako osoby) zanikne. Paradox sa vôbec neobjaví. Len jednoducho prestaneš existovať. Svet ide ďalej, len bez teba. Je to kruté, ale logické – nemôžeš tu byť, keď si si vlastnou rukou zrušil podmienky svojej existencie.
02.02 Axióma kauzálneho dotyku
(spúšťač zániku)
Čo hovorí:
Zanikáš presne vtedy, keď tvoja činnosť (hoci nevedomá) ovplyvní niektorú udalosť z tvojej osobnej časovej línie.
Prečo:
Tvoja existencia by sa stala nekonzistentnou s novými príčinami a dôsledkami.
Ako:
Keď zasiahneš udalosť, ktorá je súčasťou tvojho príbehu (narodenie, rozhodnutia a pod.), tvoja pôvodná svetová línia nemôže pokračovať v ďalšom kauzálnom vývoji. Pôvodná worldline zaniká ako dôsledok zrušenia podmienok jej ďalšieho pokračovania.
Dôsledok:
Príchod do minulosti ešte nemusí byť fatálny; kritický je okamih prvého kauzálneho dotyku s tvojou osobnou časovou líniou.
Konceptuálna ilustrácia:
Ak sa pohybuješ mimo svojho príbehu, nič sa ti nedeje. Ale akonáhle niečo zasiahne do udalosti patriacej do tvojej osobnej časovej línie – koniec. Vtedy pôvodný cestovateľ zanikne a prípadne ho nahradí nové „ja“.
Poznámka:
Ide o modelový príklad. Skutočný rozsah účinnosti tohto princípu je definovaný v axióme 03.01.
02.03 Axióma nevedomého zásahu
Čo hovorí:
Aj neúmyselné či mikro-interakcie sú zásahy (slovo, pohľad, prítomnosť, zdržanie).
Prečo:
V zložitom svete môžu drobné vplyvy kaskádovať (efekt motýlích krídel).
Ako:
Každá fyzická prítomnosť má nenulové kauzálne stopy. Ak sa nič z týchto vplyvov nedotkne tvojej osobnej línie, môžeš prežiť; ak áno, uplatnia sa dôsledky opísané v axiómach 02.01, 02.02 a 02.05.
Dôsledok:
„Bezpečne nezasiahnuť“ je ťažké – často nevieš, čo všetko sa dotkne tvojho príbehu.
Konceptuálna ilustrácia:
Stačí, že ťa niekto uvidí na ulici a kvôli tomu pôjde inou cestou. Už si históriu zmenil. Nemusíš zabiť Hitlera – aj obyčajný úsmev na nesprávneho človeka môže prepísať budúcnosť.
Poznámka:
Ide o modelový príklad. Skutočný rozsah účinnosti tohto princípu je definovaný v axióme 03.01.
Z axiomy existuje logická výnimka, ktorá je popísaná v sekcii 07. Zdanlivé výnimky z mechanizmu samolikvidácie (07.01)
02.04 Axióma definície zániku
(Vnútorná eliminácia)
Čo hovorí:
V tomto modeli zánik cestovateľa neoznačuje fyzické zmiznutie objektu v priestore a čase. Označuje stav, v ktorom nová kauzálna línia neobsahuje udalosť jeho príchodu do minulosti. Cestovateľ preto „nezmizne“; v novej časovej postupnosti sa jednoducho na dané miesto a čas nikdy nedostane.
Prečo:
Po zmene minulosti pokračuje realita iba podľa novej kauzálnej línie (Axióma 01.01). Ak táto línia neobsahuje podmienky potrebné pre vznik alebo cestu pôvodného cestovateľa, neobsahuje ani udalosť jeho príchodu do minulosti. Zánik preto nie je samostatná udalosť, ale dôsledok zmeneného kauzálneho vývoja.
Ako:
Cestovateľ vykoná zásah, ktorý zmení podmienky ďalšieho vývoja reality. Nová kauzálna postupnosť sa následne odvíja podľa nových vstupných podmienok. Ak v tejto novej postupnosti nevznikne ten istý cestovateľ alebo nevzniknú podmienky jeho cesty, neexistuje ani udalosť, ktorá by ho dopravila do minulosti. V novej línii preto nie je čo „odstraňovať“ ani „vymazávať“.
Dôsledok:
Otázka „ako presne cestovateľ zmizne?“ je v rámci modelu nesprávne položená. Predpokladá existenciu udalosti zmiznutia. Model však opisuje inú situáciu: v aktuálnej kauzálnej línii sa cesta jednoducho neuskutoční. Zánik preto nemožno chápať ako fyzický proces, ale ako absenciu udalosti v novej histórii.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si film, ktorý bol zostrihaný do novej verzie. V pôvodnej verzii existovala scéna, v ktorej postava vstúpila do miestnosti. V novej verzii filmu táto scéna vôbec neexistuje. Divák nevidí, ako bola odstránená. Jednoducho ju nikdy neuvidí. Podobne ani cestovateľ v čase v novej línii „nezmizne“. Nová línia jednoducho neobsahuje udalosť jeho príchodu.
Poznámka:
Táto axióma zavádza definíciu pojmu zánik, používaného v celom modeli. Neopisuje nový mechanizmus, ale spresňuje význam existujúcich axióm, najmä axióm 02.01, 02.02, 02.03, 04.03.
Pojem zánik v tomto modeli neznamená rozpad, vyparenie, teleportáciu ani inú fyzickú udalosť. Znamená, že aktuálna kauzálna línia už neobsahuje udalosť, ktorá by priviedla pôvodného cestovateľa na dané miesto a čas.
02.05 Axióma ontologického zániku a substitúcie
Čo hovorí:
Ak zmena neznemožní tvoju existenciu, ale odkloní tvoj život, pôvodný cestovateľ zaniká a pokračuje iné „ja“, ktoré nikdy necestovalo.
Prečo:
Nová línia vyžaduje novú osobnú históriu. Pôvodný cestovateľ sa do nej logicky nevojde.
Ako:
„Substitúcia identity“ nie je prepísanie spomienok, ale kontinuita inej verzie osoby prispôsobenej novej histórii.
Dôsledok:
Výsledok môže existovať – ale nie pre teba, ktorý si konal. Zažíva ho osoba vzniknutá v novej histórii.
Konceptuálna ilustrácia:
Možno nezanikneš úplne, ale už nebudeš tým istým človekom. Namiesto cestovateľa tu bude niekto, kto si myslí, že žil vždy len v novej histórii. Preňho je to normálny život – ale s tebou, ktorý chcel meniť dejiny, už nemá nič spoločné.
Poznámka:
Z axiomy existuje logická výnimka, ktorá je popísaná v sekcii 07. Zdanlivé výnimky z mechanizmu samolikvidácie (07.01)
02.06 Axióma nemožnosti návratu
Čo hovorí:
Pôvodný cestovateľ sa nemôže „vrátiť domov“ ako tá istá osoba.
Prečo:
V okamihu, keď sa dejiny odklonia tak, že menia jeho vlastnú životnú dráhu, pôvodný cestovateľ zaniká alebo je nahradený iným „ja“.
Ako:
Kontinuita agentnosti sa prerušuje v bode zásahu. V novej línii môže existovať „ty“, ale nie si to ty, čo cestoval.
Dôsledok:
„Okružná dovolenka v minulosti“ nie je možná. Cestovanie do minulosti je jednosmerný zásah, nie výlet.
Konceptuálna ilustrácia:
Nie je to ako výlet, kde si odskočíš do minulosti a potom sa vrátiš s fotkami. Nie. Ak raz zasiahneš, pôvodný cestovateľ zanikne. Domov sa už nikdy nevrátiš. Ak zásah zmení podmienky tvojej existencie alebo tvojej cesty, pôvodný cestovateľ zanikne. Buď prestane existovať úplne, alebo nová časová línia už neobsahuje cestovanie, ktoré ho pôvodne priviedlo do minulosti.
Poznámka:
Z axiomy existuje logická výnimka, ktorá je popísaná v sekcii 07. Zdanlivé výnimky z mechanizmu samolikvidácie (07.01)
02.07 Axióma vymazaného činiteľa
Čo hovorí:
Čin zostáva v histórii, ale pôvodný činiteľ zaniká.
Prečo:
Ak udalosť prebehla, jej dôsledky sa stávajú súčasťou ďalšieho kauzálneho vývoja. Zaniká iba pôvodný činiteľ, ktorého existencia sa stala nekonzistentnou.
Ako:
Svedkovia môžu realitu v bode T vnímať (napr. vidieť zmiznutie), lebo táto udalosť patrí do novej línie. Pôvodný cestovateľ sa však nestáva pokračujúcou súčasťou jej ďalšieho vývoja.
Dôsledok:
V dejinách môžu zostať záhady a nevysvetlené udalosti, ale bez vzniku paradoxu.
Konceptuálna ilustrácia:
Dejiny si budú pamätať, že sa niečo stalo, ale pôvodný činiteľ už nebude pokračovať ako súčasť ich ďalšieho vývoja. Budú existovať dôsledky udalosti, no osoba, ktorá ich pôvodne spôsobila, zanikne. Udalosť zostane súčasťou dejín, ale pôvodný činiteľ nie.
Poznámka:
Ide o modelový príklad. Skutočný rozsah účinnosti tohto princípu je definovaný v axióme 03.01.
03. Kauzálna mechanika zániku
03.01 Axióma totálnej kauzálnej neznášanlivosti
(Fyzikálna bariéra)
Čo hovorí:
Rozdiel medzi modelovým príkladom (zabitie predka) a reálnym vstupom do minulosti je v neúprosnosti mierky. Neexistuje žiadna „bezpečná zóna“ ani „malá zmena“. Akákoľvek odchýlka od pôvodného stavu vesmíru (posun jediného atómu, zmena teploty o miliardtinu stupňa) predstavuje pre systém binárny prepínač.
Prečo:
Kauzalita nie je analógová (kde by sa malé odchýlky mohli časom vytratiť), ale digitálne presná. Ak sa zmení vstupná podmienka v čase T, celý kauzálny vývoj pre čas T+n sa odlišuje od pôvodného. Geometrický nárast kauzálnej kaskády vedie k tomu, že sa táto zmena veľmi rýchlo rozšíri systémom a zasiahne podmienky existencie pôvodného cestovateľa.
Dôsledok:
Cestovateľ zaniká prakticky okamžite po príchode. Jeho prítomnosť predstavuje odchýlku od pôvodných vstupných podmienok, ktorá okamžite mení ďalší kauzálny vývoj. Od tohto okamihu pokračuje už iba nová konzistentná línia.
Konceptuálna ilustrácia:
Zabudnite na veľké činy. K zániku môže dôjsť už samotnou fyzickou prítomnosťou v minulosti. Stačí vydýchnuť vzduch, ktorý tam pôvodne nebol. Tento zásah zmení tlak, ten ovplyvní ďalšie udalosti, tie ovplyvnia ďalšie a kauzálna kaskáda sa začne šíriť systémom. Pôvodný cestovateľ zaniká, pretože už neexistujú podmienky potrebné pre pokračovanie jeho pôvodnej línie.
Poznámka:
Z axiomy existuje logická výnimka, ktorá je popísaná v sekcii 07. Zdanlivé výnimky z mechanizmu samolikvidácie (07.01)
03.02 Axióma digitálnej kauzality
(Nepretržité narušenie)
Čo hovorí:
Kauzalita pracuje s presnými stavmi reality. Každá odchýlka od pôvodného stavu predstavuje reálnu zmenu vstupných podmienok ďalšieho vývoja. Cestovateľ v čase preto nevytvára jednu zmenu, ale nepretržitý tok mikrointerakcií, ktoré neustále menia kauzálny stav reality.
Prečo:
Hoci sa makroskopické procesy často javia ako spojité alebo približné, na úrovni kauzality existuje iba konkrétny stav reality a jeho konkrétny následok. Neexistuje „takmer rovnaký“ stav. Ak je vstup odlišný, odlišný je aj ďalší kauzálny vývoj.
Ako:
Každý fyzický objekt neustále interaguje so svojím okolím prostredníctvom výmeny energie, pohybu častíc, elektromagnetických interakcií a ďalších procesov. Cestovateľ preto nepredstavuje jednu odchýlku, ale nepretržitý zdroj nových vstupov do kauzálneho systému. Aj keby sa niektoré mikroodchýlky samovoľne vyhladili, ďalšie vznikajú nepretržite.
Dôsledok:
Argument, že jednotlivá mikrozmena sa môže stratiť bez následkov, nemení platnosť modelu. Cestovateľ nevytvára jednu mikrozmenu, ale prakticky neobmedzený sled ďalších. Kumulatívny efekt týchto odchýlok nevyhnutne vedie k makroskopickej divergencii reality. Stabilizácia je možná iba pri nulovej kauzálnej väzbe.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si cestovateľa stojaceho v minulosti. Každý atóm jeho tela ovplyvňuje okolité prostredie. Vyžaruje teplo, odráža svetlo, mení tlak vzduchu a elektromagnetické pole vo svojom okolí. Nevykonáva jednu zmenu, ale miliardy zmien každú sekundu. Aj keby sa niektoré z nich stratili bez viditeľného dôsledku, ďalšie neustále vznikajú. Kauzálne narušenie preto nie je jednorazová udalosť, ale nepretržitý proces.
Poznámka:
Táto axióma rozširuje axiómu 03.01. Neurčuje citlivosť kauzality na zmenu, ale vysvetľuje, prečo fyzická prítomnosť cestovateľa vytvára nepretržitý zdroj nových odchýlok. Spoločne s axiómou 03.01 tvorí vysvetlenie praktickej nemožnosti stabilného fyzického pobytu v minulosti.
03.03 Axióma energetickej konzistencie
(Neporušenie zákona zachovania)
Čo hovorí:
Zánik cestovateľa nepredstavuje fyzickú stratu energie ani hmoty. V novej kauzálnej línii neexistuje udalosť, ktorá by energiu alebo hmotu cestovateľa preniesla do minulosti.
Prečo:
Zánik podľa tohto modelu nepredstavuje fyzické odstránenie objektu z reality, ale absenciu udalosti jeho príchodu v novej línii. Ak sa cesta neuskutoční, neuskutoční sa ani prenos energie a hmoty spojený s touto cestou.
Ako:
Po zmene minulosti pokračuje realita podľa novej kauzálnej postupnosti. Ak v nej nevzniknú podmienky potrebné pre cestu cestovateľa, energia ani hmota spojená s touto cestou sa nikdy nedostanú do minulosti. Zostávajú súčasťou ďalšieho prirodzeného vývoja reality.
Dôsledok:
Model nevyžaduje porušenie zákona zachovania energie ani hmoty. Nevzniká žiadna energetická strata, ktorú by bolo potrebné kompenzovať. Zmena sa týka kauzálneho vývoja udalostí, nie fyzikálneho účtovníctva vesmíru.
Konceptuálna ilustrácia:
Ak človek zruší svoju vlastnú cestu do minulosti, energia jeho tela sa nikam nestratí. V novej línii zostáva súčasťou sveta rovnako ako energia všetkých ostatných objektov. Mení sa iba história udalostí, nie celkové množstvo energie vo vesmíre.
Poznámka:
Táto axióma nerozširuje kauzálny mechanizmus modelu. Jej účelom je odstrániť časté nedorozumenie, že zánik cestovateľa predstavuje fyzické zmiznutie hmoty alebo energie. Nadväzuje priamo na axiómu 02.04 (Definícia zániku). Ak neexistuje udalosť príchodu, neexistuje ani energetický problém spojený s jej zrušením.
Preto neexistuje žiadny vonkajší pozorovateľ „zmiznutia“. Ak je nová línia konzistentná, neobsahuje udalosť zániku, ale iba históriu, v ktorej sa pôvodná cesta nikdy neuskutočnila.
04. Pamäť, pozorovanie a informácia
04.01 Axióma pamäťovej konzistencie
Čo hovorí:
Nikto nemá spomienky na starú, prepísanú budúcnosť. Pamäť je vždy v súlade s novou líniou.
Pozor:
Ak sa niečo v novej línii skutočne stalo, napríklad „zmiznutie“ pred očami svedka, svedok si to normálne pamätá.
Prečo:
Spomienky sú fakty uložené v mozgoch, ktoré existujú v aktuálnej línii. Neexistujú „spomienky na neexistujúcu budúcnosť“.
Ako:
Po bode zmeny existujú iba pamäte kompatibilné s novou históriou. Nie je to „prepísanie mysle“, ale neexistencia starej línie.
Dôsledok:
Žiadny svedok si nepamätá „pôvodnú budúcnosť“, no pamätať si akt zmiznutia či iný jav v čase T môže, lebo ten patrí do novej línie.
Konceptuálna ilustrácia:
Zmena sa naozaj stala, ale nikto si nepovie: „Aha, toto predtým bolo inak.“ Všetci majú spomienky v súlade s tým, čo je teraz. Jediná výnimka je, ak niekto priamo videl, ako cestovateľ zmizol – túto udalosť si pamätať môže, lebo sa stala v novej línii.
04.02 Axióma pozorovacej sondy
Čo hovorí:
Jediný bezpečný a zmysluplný režim je čisté pozorovanie bez interakcie (nulová fyzická väzba na minulosť).
Prečo:
Pokiaľ je väzba nulová, neexistuje spôsob, ako zasiahnuť časovú líniu, a teda sa nespúšťa zánik ani prepis histórie.
Ako:
„Sonda“ je ako kamera alebo nehmotný senzor: číta informáciu, nepíše ju späť. Žiadne dotyky, žiadna výmena energie, impulzu ani informácie do minulosti.
Dôsledok:
Cestovanie v čase má poznávací zmysel (archeológia reality), nie intervenčný.
Konceptuálna ilustrácia:
Ak sa chceš vyhnúť zániku, môžeš byť iba ako kamera – pozrieť si minulosť, zaznamenať si ju, ale do nej nezasiahnuť. Vtedy prežiješ a dejiny zostanú nedotknuté. Akonáhle by si čo i len kývol rukou a spôsobil reakciu – riskuješ koniec.
Poznámka:
Táto axióma nerieši technickú realizovateľnosť bezinterakčného pozorovania. Definuje iba podmienku, pri ktorej nedochádza k zásahu do pozorovanej časovej línie.
04.03 Axióma chronologickej izolácie
(Neviditeľnosť anomálie)
Čo hovorí:
Absencia akýchkoľvek dôkazov o cestovateľoch v čase (artefakty, svedectvá, chronologické nezrovnalosti) nie je dôkazom toho, že cestovanie v čase nebude nikdy objavené. Je to prirodzený dôsledok kauzálnej konzistencie. Cestovateľ, ktorý zmení podmienky vlastnej existencie, zaniká skôr, než sa môže stať stabilnou súčasťou ďalšieho vývoja reality.
Prečo:
Podľa axióm 02.01 a 03.01 je interakcia fyzického cestovateľa s minulosťou binárna. Buď nespôsobí žiadnu zmenu (čo je podľa axiómy 03.01 fyzikálne nemožné), alebo spôsobí zmenu, ktorá aktivuje mechanizmus opísaný v axióme 02.03. Po zmene vstupných podmienok pokračuje kauzálny vývoj už iba podľa novej línie. Pôvodný cestovateľ v nej nemá podmienky na ďalšiu existenciu.
Ako:
Cestovateľ vstúpi do minulosti.
Svojou prítomnosťou zmení vstupné podmienky kauzálneho vývoja.
Od bodu zmeny pokračuje kauzálny vývoj už iba podľa novej línie.
Pôvodný cestovateľ zaniká.
Pozorovatelia existujúci v novej línii nemajú prístup k pôvodnej histórii, z ktorej cestovateľ prišiel.
Dôsledok:
Trvalé dôkazy o fyzickom cestovateľovi nemôžu pretrvať ako stabilná súčasť dejín. Realita, ktorú pozorujeme, je vždy aktuálna konzistentná línia. Ak sa v minulosti odohrala udalosť spojená s cestovateľom, môže byť súčasťou dejín iba v rozsahu, v akom je kompatibilná s novou líniou. Pôvodná história, z ktorej cestovateľ prišiel, nie je pre jej obyvateľov dostupná.
Konceptuálna ilustrácia:
Cestovateľ v čase je ako nápis na piesku, ktorý zmyje príliv skôr, než sa stane trvalou súčasťou krajiny. Pozorovateľ stojaci na pláži vidí iba výsledný stav. Môže nájsť stopy udalostí, ktoré sa odohrali, ale nemá prístup k pôvodnej verzii deja, z ktorej tieto udalosti vznikli. Realita, ktorú prežíva, je vždy už tá línia, ktorá pokračovala ďalej.
Poznámka:
Táto axióma sa vzťahuje na fyzických cestovateľov a fyzické zásahy do minulosti. Nevzťahuje sa na bezinterakčné pozorovanie opísané v axióme 04.02.
Možnosť priameho pozorovania cestovateľa je v tejto axióme chápaná ako logická úvaha. Skutočný rozsah realizovateľnosti takéhoto pozorovania obmedzuje axióma 03.01, podľa ktorej rozhodujúca kauzálna odchýlka vzniká už na mikroúrovni fyzickej prítomnosti. Preto je vznik stabilného svedectva alebo pozorovateľnej anomálie v praxi krajne nepravdepodobný.
05. Špeciálne dôsledky modelu
05.01 Axióma kauzálnej viazanosti predmetu
(Anihilácia nákladu)
Čo hovorí:
Akýkoľvek fyzický objekt prinesený z budúcnosti (zbraň, list, prístroj) zaniká v tom istom momente ako cestovateľ. Neexistuje žiadna možnosť, aby predmet „prežil“ zánik svojho doručiteľa.
Prečo:
Predmet v minulosti nemá vlastnú kauzálnu nezávislosť. Jeho prítomnosť v čase T je priamym dôsledkom aktu cestovania. Akonáhle prítomnosť predmetu (alebo cestovateľa) zmení realitu natoľko, že pôvodný cestovateľ v budúcnosti necestuje, zaniká celý kauzálny most. Bez mosta sa náklad nemá ako dostať na druhú stranu.
Ako:
Zánik predmetu nie je dôsledkom jeho fyzickej podstaty, ale neexistencie udalosti jeho doručenia v novej línii. Ak v novej línii v roku 2026 nikto nevstúpil do stroja času, v roku 1950 sa fyzicky nemôže nachádzať nič, čo by ten človek mal pri sebe.
Dôsledok:
Logická čistota dejín je zachovaná. Nemôžeš poslať odkaz do minulosti a dúfať, že tam ostane, aj keď ty zanikneš. Informácia aj hmota prinesené z budúcnosti sú viazané na kauzálny most, ktorý ich do minulosti priviedol. Ak zanikne kauzálny most, zaniká aj všetko, čo ním bolo do minulosti prinesené.
Konceptuálna ilustrácia:
Ak zanikne poštár, zanikne aj list, ktorý priniesol. Nemá ho kto doručiť. V dejinách nezostanú fyzické predmety prinesené tvojou cestou, no následky ich pôsobenia môžu zostať zachované. V momente zániku kauzálneho mosta zaniká aj celý náklad, ktorý bol na tento most naviazaný.
05.02 Axióma nemožnosti kauzálnej slučky
(Neidentická iterácia)
Čo hovorí:
Nekonečná časová slučka je nemožná, pretože by vyžadovala absolútnu identitu všetkých iterácií reality. Keďže každá iterácia obsahuje nové kauzálne odchýlky, žiadna nemôže byť dokonale zhodná s predchádzajúcou. Bez dokonalej identity nemôže vzniknúť skutočne uzavretá kauzálna slučka.
Prečo:
Uzavretá časová slučka predpokladá, že systém sa opakovane vracia do presne rovnakého stavu. To však vyžaduje úplnú zhodu všetkých podmienok reality – od makroskopických udalostí až po najmenšie fyzikálne interakcie. Ak sa zmení čo i len jediný prvok systému, ďalšia iterácia už nie je identická s predchádzajúcou a slučka sa mení na nový vývoj.
Ako:
Každá fyzická interakcia vytvára nové vstupné podmienky pre ďalší vývoj reality. Podľa Axiómy 03.01 predstavuje každá odchýlka reálnu zmenu kauzálneho stavu. Podľa Axiómy 03.02 cestovateľ nevytvára jednu odchýlku, ale nepretržitý tok mikrointerakcií. Každá ďalšia iterácia preto obsahuje nové rozdiely, ktoré znemožňujú návrat do pôvodného stavu.
Dôsledok:
Model nepripúšťa existenciu dokonale uzavretých časových slučiek. Môžu existovať iterácie, ktoré sa navonok podobajú predchádzajúcim, nikdy však nejde o tú istú realitu. Každá iterácia je novým stavom systému a vytvára vlastný kauzálny vývoj.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si, že sa pokúšaš prehrať ten istý film nekonečne veľakrát, ale pri každom prehratí sa zmení čo i len jediný pixel. Na prvý pohľad môže film vyzerať rovnako, ale už nejde o identickú kópiu. Pri časovej slučke by museli byť identické nielen všetky udalosti, ale aj všetky fyzikálne stavy reality. Stačí jediná odchýlka a ďalšia iterácia už nie je tou istou slučkou.
Poznámka:
V rámci tohto modelu je axióma priamym dôsledkom Axiómy 03.01 (Totálna kauzálna neznášanlivosť) a Axiómy 03.02 (Digitálna kauzalita). Ak je každá odchýlka reálna a cestovateľ vytvára nepretržitý tok odchýlok, identická iterácia reality nemôže vzniknúť.
Autor zároveň namieta, že problém neidentickej iterácie sa nemusí týkať iba tohto modelu. Každá teória uzavretej časovej slučky musí vysvetliť mechanizmus, ktorý zabezpečuje absolútnu identitu všetkých iterácií reality. Bez takého mechanizmu nemožno identitu iterácií jednoducho predpokladať.
Táto axióma preto nespochybňuje iba konkrétny model cestovania v čase, ale aj samotný predpoklad, že dokonale uzavretá a nekonečne sa opakujúca časová slučka môže existovať bez explicitného vysvetlenia mechanizmu, ktorý jej identitu zabezpečuje.
05.03 Axióma neexistencie paradoxu
Čo hovorí:
Paradox pri cestovaní v čase nevzniká. Je to mentálna konštrukcia vznikajúca z predstavy dvoch navzájom nezlučiteľných verzií reality. V skutočnosti sa paradox nikdy neuskutoční, pretože v každom okamihu existuje iba jedna konzistentná verzia reality.
Prečo:
Paradox je výsledkom nesprávneho uvažovania – predpokladáme, že subjekt môže pokračovať v existencii aj po tom, čo zmenil podmienky svojej vlastnej existencie. V tomto modeli však subjekt zaniká ako dôsledok zrušenia podmienok svojej ďalšej existencie.
Ako:
Ak cestovateľ zmení minulosť tak, že znemožní svoju vlastnú existenciu, zanikne. Zmena zostane, ale pôvodca nie. Tým nevzniká logický rozpor. V každej časovej línii existuje iba jedna konzistentná verzia reality.
Dôsledok:
Paradox nie je reálny jav, ale chyba v interpretácii situácie. Každá zmena v čase vedie k ďalšiemu kauzálnemu vývoju, ktorý zostáva vnútorne konzistentný.
Konceptuálna ilustrácia:
Nemôžeš zabiť svojho starého otca a zároveň pokračovať v existencii ako cestovateľ. Ak ho zabiješ, zanikneš. Smrť starého otca však zostane súčasťou ďalšieho vývoja reality. Paradox nevzniká, pretože po vykonaní zmeny už neexistuje subjekt, ktorý by predstavoval zdroj rozporu.
Poznámka:
Táto axióma nepredstavuje samostatný mechanizmus. Je logickým dôsledkom axióm 01.01, 02.01, 02.03 a 03.01.
05.04 Axióma kolobehu časovej cesty a vyčerpania zámeru
Čo hovorí:
Ak sa v časovej línii zachová zámer cestovať v čase, proces cestovania sa opakuje. Každá cesta spôsobí zánik pôvodného subjektu, no v novej línii môže vzniknúť nový subjekt s rovnakým zámerom. Tento cyklus pokračuje, kým sa v niektorej línii zámer nevytratí – vtedy sa kolobeh zastaví.
Prečo:
Cestovanie v čase mení podmienky, ktoré viedli subjekt k rozhodnutiu cestovať. Tým zaniká jeho pôvodná identita. Ak sa však v novej línii opäť vytvorí rovnaký zámer, cyklus sa obnoví. Každá iterácia zároveň mení podmienky, od ktorých vznik zámeru závisí.
Ako:
Zmena → zánik subjektu → vznik novej línie → nový subjekt → opätovný zámer → ďalšia cesta → ďalšia zmena... Tento proces sa môže opakovať, ale nie nevyhnutne donekonečna. V jednej z línií sa zmena prejaví tak, že už nevznikne subjekt schopný alebo ochotný cestovať. Vtedy sa cyklus prirodzene ukončí.
Dôsledok:
Cestovanie v čase je samoreplikujúce (ako možnosť), ale zároveň samodeštruktívne. Kolobeh sa nezastaví vonkajším zásahom, ale vyčerpá sa sám – stratou zámeru alebo možností. V konečnom dôsledku sa daný kolobeh cestovania vyčerpá.
Konceptuálna ilustrácia:
Keď niekto cestuje v čase, zmení niečo a tým zanikne. Ale v novej budúcnosti sa môže narodiť niekto, kto má rovnaký nápad – a znova cestuje. Takto sa to môže opakovať, ale raz sa stane, že už nikto nebude mať ten nápad alebo nebude mať prostriedky cestovať. A vtedy sa celý kolobeh prirodzene zastaví.
Poznámka:
Táto axióma opisuje možnosť vzniku pseudokolobehu časovej cesty, nie jeho pravdepodobnosť. Rozhodnutie cestovať v čase je výsledkom súbehu mnohých podmienok (technológia, príležitosť, motivácia, schopnosť, rozhodnutie a pod.). Naopak, necestovanie nastáva už pri absencii ktorejkoľvek z nich. Preto je opakované zachovanie zámeru v nových líniách štatisticky nepravdepodobné. V praxi sa pseudokolobeh zvyčajne neobjaví vôbec alebo sa vyčerpá po veľmi malom počte iterácií.
05.05 Axióma neexistencie dostupného stroja času
(Technologické ukončenie pseudokolobehu)
Čo hovorí:
Časová línia, v ktorej už nedôjde k ďalšej ceste do minulosti, nemôže dlhodobo obsahovať funkčný a voľne dostupný stroj času. Ak takýto mechanizmus existuje a jeho použitie nie je účinne znemožnené, zostáva nenulová a s časom rastúca pravdepodobnosť, že ho niektorý človek napokon použije.
Prečo:
Zánik jedného cestovateľa ani vytratenie jeho pôvodného zámeru neodstraňuje samotnú možnosť cestovať. Ak v novej línii opäť vznikne funkčný stroj času, môže ho použiť iný človek, z iného dôvodu a za iných okolností. Dostupná technológia vytvára trvalú možnosť nového zásahu, a preto samotná existencia použiteľného stroja bráni definitívnemu ukončeniu pseudokolobehu.
Ako:
Každá cesta do minulosti mení budúcnosť, v ktorej bol stroj času skonštruovaný. Nová línia preto znovu vytvára vlastné podmienky jeho vzniku, funkčnosti, dostupnosti a použitia. Pseudokolobeh pokračuje, pokiaľ tieto podmienky opakovane vedú k vzniku funkčného a dostupného mechanizmu cesty do minulosti.
Ukončí sa až v línii, v ktorej nastane aspoň jedna z nasledujúcich možností:
– stroj času vôbec nevznikne,
– vznikne, ale nebude funkčný,
– bude funkčný, ale jeho použitie bude fyzicky alebo technologicky znemožnené,
– jeho použitie bude účinne zakázané alebo spoločensky a morálne neprípustné natoľko, že k ďalšej ceste reálne nedôjde.
Dôsledok:
Línia pokračujúca bez ďalšej časovej cesty buď neobsahuje funkčný stroj času, alebo neobsahuje reálnu možnosť jeho použitia. Samotná eliminácia cestovateľa preto nestačí. Definitívne ukončenie pseudokolobehu vyžaduje elimináciu dostupnej časovej cesty ako praktickej možnosti.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si, že po každej zmene dejín vznikne v novej budúcnosti nový stroj času. Pôvodný cestovateľ síce zanikol, ale technológia zostáva možná a skôr či neskôr ju použije niekto iný. Kolobeh sa nezastaví preto, že zmizol konkrétny človek. Zastaví sa až v budúcnosti, v ktorej stroj času nevznikne, nebude fungovať alebo ho nebude možné použiť.
Poznámka:
Táto axióma rozširuje axiómu 05.04. Axióma 05.04 opisuje vyčerpanie zámeru, schopnosti alebo okolností vedúcich konkrétneho subjektu k časovej ceste. Táto axióma dopĺňa, že vytratenie jedného zámeru samo osebe nestačí, pokiaľ v novej línii zostáva funkčná a dostupná technológia, ktorá môže vytvoriť nový zámer u iného subjektu.
Pojem stabilná línia v tomto kontexte neoznačuje fyzikálne privilegovaný alebo cieľový stav reality. Označuje iba časovú líniu, ktorá ďalej pokračuje bez ďalšej cesty do minulosti, a preto už nevytvára novú iteráciu daného pseudokolobehu.
Zákaz použitia stroja času musí byť chápaný ako účinné znemožnenie ďalšej cesty, nie iba ako formálne pravidlo. Ak stroj zostáva funkčný, dostupný a prakticky použiteľný, samotný zákaz pseudokolobeh spoľahlivo neukončuje.
06. Osobné a etické dôsledky
06.01 Axióma relevancie bez osobného významu
Čo hovorí:
Zmeny môžu byť objektívne obrovské, no pre pôvodného cestovateľa nemajú osobný význam, pretože ich výsledok nikdy nezažije (neprežije, resp. nepokračuje ako ten istý).
Prečo:
Buď zanikneš, alebo ťa nahradí iné „ja“, ktoré nikdy necestovalo – čiže ty už výsledok nezažiješ.
Ako:
Dôsledky zmeny sa prejavia vo svete, nie v ďalšej skúsenosti pôvodného aktéra.
Dôsledok:
Pôvodný aktér nebude osobne pokračovať tak, aby mohol výsledok zmeny zažiť.
Konceptuálna ilustrácia:
Predstav si, že zachrániš milióny ľudí pred vojnou, ale ty sám okamžite zanikneš. Svetu si pomohol, ale ty nikdy neuvidíš výsledok. Zmeny môžu ovplyvniť budúcnosť sveta, ale pôvodný cestovateľ ich výsledok nikdy nezažije.
06.02 Axióma kauzálnej prepojenosti a nevyhnutnosti kolektívnej zmeny
Čo hovorí:
Akýkoľvek zásah do časovej línie, bez ohľadu na jeho zdanlivú veľkosť alebo lokalitu, nevyhnutne a nezvratne mení podmienky ďalšieho kauzálneho vývoja celej spoločnosti. Zmena sa šíri sieťou ľudských interakcií geometrickým radom, čím sa pôvodne lokálny zásah transformuje na premenu budúceho vývoja celej ľudskej populácie.
Prečo:
Ľudská spoločnosť je komplexný, vzájomne prepojený systém. Zmena jedného prvku tohto systému (osobnej histórie jedného človeka) mení jeho interakcie so všetkými ostatnými prvkami, čo následne mení interakcie týchto prvkov medzi sebou a ďalej bez pevnej hranice. Ide o kauzálny ekvivalent efektu motýlích krídel aplikovaný na sociálnu sieť ľudstva.
Ako:
Zásah v čase T → zmena správania osoby A → zmena v životoch osôb B, C, D... → zmena v životoch osôb E, F, G... (ktoré boli ovplyvnené osobami B, C, D) → ďalšie šírenie dôsledkov. Výsledkom je exponenciálna divergencia medzi pôvodnou a novou realitou.
Dôsledok:
Žiadny zásah nie je osobný ani lokálny. Každý zásah je aktom kolektívnej zmeny. Cestovateľ sa preto nemôže považovať za opravára vlastnej reality, ale za tvorcu novej budúcnosti pre celú spoločnosť. Súčasne tým anihiluje pôvodnú budúcnosť a nahrádza ju novým vývojom, ktorého účastníkmi budú iní ľudia s inými životnými príbehmi.
Konceptuálna ilustrácia:
Zmeniť jedinú udalosť v minulosti neznamená opraviť jednu chybu. Znamená to zmeniť budúcnosť všetkých ľudí, ktorých sa táto udalosť priamo alebo nepriamo dotkne. A keďže ľudská spoločnosť tvorí prepojenú sieť, dôsledky sa postupne rozšíria prakticky na celé ľudstvo. Nejde o zmenu jednej veci pre jedného človeka, ale o vytvorenie novej budúcnosti pre všetkých za cenu anihilácie budúcnosti pôvodnej.
Poznámka:
Táto axióma nehodnotí, či je takáto zmena morálne správna alebo nesprávna. Definuje iba rozsah jej dôsledkov.
Pojem anihilácia je v tomto kontexte chápaný ontologicky, nie fyzicky. Nejde o zabitie existujúcich ľudí, ale o zánik budúcich osobných línií, ktoré by v pôvodnej budúcnosti vznikli. Z pohľadu týchto budúcich osôb je dôsledok ekvivalentný úplnému zániku ich existencie. Preto možno každý zásah chápať ako akt, ktorý súčasne vytvára novú budúcnosť a anihiluje budúcnosť pôvodnú.
06.03 Axióma kauzálnej integrity a tyranie zásahu
Čo hovorí:
Rozhodnutie prijaté v prirodzenom časovom toku, ktoré ovplyvňuje budúcnosť, je fundamentálne odlišné od zásahu cestovateľa meniaceho minulosť. Prvé je súčasťou existujúceho kauzálneho vývoja, druhé tento vývoj prerušuje a nahrádza novým.
Prečo:
Zmena vznikajúca v prirodzenom časovom toku je súčasťou evolúcie systému a vzniká zvnútra reality. Zásah časovou cestou je externý vstup do už existujúceho kauzálneho vývoja. Neovplyvňuje iba samotného cestovateľa, ale mení budúce osudy nespočetného množstva ďalších ľudí bez ich vedomia a bez možnosti vyjadriť súhlas alebo nesúhlas.
Ako:
Kauzálne pôsobenie v rámci vlastnej časovej línie je konzistentnou súčasťou reality, pretože jeho dôsledky vznikajú a šíria sa prirodzeným dopredným vývojom. Zásah do minulosti naopak mení podmienky ďalšieho vývoja celej spoločnosti a vytvára novú budúcnosť, ktorá nahrádza budúcnosť pôvodnú. Cestovateľ tak nerozhoduje iba o sebe, ale nepriamo aj o osudoch všetkých ostatných, ktorých sa dôsledky zmeny dotknú.
Dôsledok:
Ospravedlňovať zásah do minulosti analógiou s bežným rozhodovaním je logicky chybné. Bežné rozhodnutie je súčasťou prirodzeného kauzálneho vývoja. Zásah do minulosti predstavuje rozhodnutie o budúcnosti iných ľudí bez ich vedomia alebo súhlasu. V tomto zmysle má charakter tyranie nad realitou, pretože jedna vôľa nahrádza budúcnosť, ktorá by inak vznikla prirodzeným vývojom.
Konceptuálna ilustrácia:
Rozhodovať o svojej budúcnosti v prítomnom okamihu vlastnej časovej línie je prirodzenou súčasťou života. Rozhodovať zásahom do minulosti o budúcnosti iných ľudí je niečo zásadne odlišné. V prvom prípade si účastníkom vývoja reality. V druhom prípade meníš podmienky, za ktorých sa bude vyvíjať realita ostatných. Rozhodnutie v prítomnosti vyberá jednu z budúcností, ktoré ešte neexistujú. Zásah do minulosti nahrádza budúcnosť, ktorá bola pokračovaním pôvodnej línie.
Poznámka:
Táto axióma predstavuje etické hodnotenie dôsledkov definovaných v axióme 06.02. Nevyplýva z fyzikálneho mechanizmu cestovania v čase samotného, ale z rozsahu jeho dopadu na ostatné osoby.
Pojem tyrania je v tejto axióme použitý v etickom zmysle. Označuje situáciu, v ktorej jeden subjekt svojím rozhodnutím zásadne mení budúcnosť veľkého množstva iných subjektov bez ich vedomia, účasti alebo možnosti vyjadriť súhlas. Axióma netvrdí, že motivácia cestovateľa musí byť zlá; tvrdí iba, že rozsah jeho zásahu presahuje rámec bežného osobného rozhodovania.
06.04 Axióma etického paradoxu altruistického zásahu
Čo hovorí:
Žiadny zásah do minulosti, ani ten vedený najčistejším altruistickým zámerom (napríklad zabránenie vojne alebo katastrofe), nie je čistým aktom záchrany. Je to vždy výmena jednej budúcnosti za inú, a teda aj výmena jednej množiny životov, utrpenia, radostí a osudov za druhú.
Prečo:
Kauzálna prepojenosť reality (Axióma 06.02) znamená, že zmena akéhokoľvek významného javu nevyhnutne mení zrodenia, úmrtia a životné dráhy nespočetných ľudí. Záchrana životov v jednej budúcnosti preto nevyhnutne znamená zánik životných línií, ktoré by vznikli v budúcnosti pôvodnej.
Ako:
Zásah → zabránenie tragédii → radikálna zmena sociálnych, ekonomických a osobných podmienok → nová populačná štruktúra → „zachránené“ životy sú sprevádzané zánikom životov, ktoré by sa inak narodili, a vznikom nových životov, ktoré by v pôvodnej budúcnosti neexistovali.
Dôsledok:
Etickú hodnotu zásahu nemožno určiť jednoduchým porovnaním zachránených a stratených životov. Ide o neporovnateľnú výmenu medzi dvoma odlišnými budúcnosťami, ktorej celkový dôsledok nemožno objektívne vyčísliť. Altruistický úmysel nezmenšuje rozsah kolektívnej zmeny (Axióma 06.02) ani rozsah tyranie zásahu (Axióma 06.03); mení iba motiváciu, s ktorou bol zásah vykonaný.
Konceptuálna ilustrácia:
Zabrániš vojne a zachrániš milióny ľudí? Možno. Zároveň však spôsobíš, že milióny iných ľudí, ktorí by sa v pôvodnej budúcnosti narodili, nikdy nevzniknú. A na ich mieste vzniknú milióny nových životných príbehov, ktoré by inak neexistovali. Nevykonávaš iba akt záchrany. Vykonávaš akt výmeny jednej budúcnosti za inú. Rozhoduješ o osudoch nespočetných ľudí bez možnosti poznať úplný rozsah dôsledkov svojho rozhodnutia.
Poznámka:
Táto axióma netvrdí, že altruistický zásah je automaticky morálne nesprávny. Tvrdí iba, že jeho dôsledky nemožno úplne poznať ani objektívne vyhodnotiť.
Pojem „etický paradox“ v názve axiómy neoznačuje logický rozpor. Označuje situáciu, v ktorej snaha maximalizovať dobro zároveň nevyhnutne spôsobuje zánik iných možných budúcností. Čím väčší je rozsah zamýšľaného dobra, tým väčší je aj rozsah budúcností, ktoré budú nahradené.
07. Zdanlivé výnimky z mechanizmu samolikvidácie
07.01 Axióma časového rozsahu kauzálnej odozvy
(Časové okno rozvinutia zmeny)
Čo hovorí:
Zmena vykonaná v minulosti nadobúda platnosť okamžite, jej konkrétne dôsledky sa však rozvíjajú postupne dopredným kauzálnym vývojom. Samolikvidácia cestovateľa preto nemusí nastať priamo v okamihu prvotného zásahu, ale až vtedy, keď sa jeho dôsledky rozšíria natoľko, že zmenia podmienky existencie cestovateľa alebo udalosti jeho časovej cesty.
Rozsah zmeny, jej kauzálna blízkosť k cestovateľovi a čas dostupný na šírenie spoločne určujú, ako rýchlo dôjde ku konfliktu s jeho osobnou časovou líniou.
Prečo:
Každá zmena sa môže prejavovať iba prostredníctvom nasledujúcich stavov reality. Hoci je od okamihu zásahu platná už iba nová kauzálna línia, jej neskoršie dôsledky sa musia postupne realizovať prostredníctvom fyzikálnych, informačných a sociálnych väzieb.
Mikroskopické zmeny môžu spočiatku zostať lokálne a makroskopicky nepozorovateľné. Ich účinky sa však postupne spájajú s ďalšími odchýlkami a rozširujú oblasť kauzálnej divergencie.
Ak zmena prerastie do ľudského konania, správ, rozhodnutí a spoločenských interakcií, jej makroskopické dôsledky sa môžu šíriť veľmi rýchlo a ďalekosiahlo. Ani rýchlo sa šíriaca makrozmena však nemusí okamžite smerovať k cestovateľovi alebo k podmienkam jeho časovej cesty. Samolikvidáciu vyvolá až vtedy, keď sa kauzálne dotkne udalostí, od ktorých závisí jeho existencia, rozhodnutie cestovať alebo samotné uskutočnenie cesty.
Ako:
Pri krátkom skoku do minulosti môže medzi prvotným zásahom a okamihom, keď jeho dôsledky dosiahnu podmienky časovej cesty, existovať krátky interval dočasnej kauzálnej kompatibility.
Cestovateľ môže napríklad skočiť niekoľko hodín alebo jeden deň do minulosti a vykonať aj významnú zmenu. Táto zmena môže okamžite ovplyvniť ľudí v jej okolí a začať sa rýchlo šíriť, no jej dôsledky sa počas dostupného času nemusia dostať k udalostiam, ktoré viedli k cestovateľovej ceste. V takom prípade samolikvidácia počas tohto krátkeho intervalu nenastane.
Pri dlhšom skoku majú aj pôvodne vzdialené alebo malé odchýlky viac času na rozvinutie. Postupne vstupujú do ľudských rozhodnutí, sociálnych vzťahov, pohybu osôb a ďalších udalostí. Čím dlhší čas je k dispozícii, tým pravdepodobnejšie sa ich dôsledky dotknú podmienok existencie cestovateľa alebo uskutočnenia jeho cesty.
Ak zásah priamo zmení udalosť patriacu do osobnej časovej línie cestovateľa, čas na rozvinutie nie je potrebný. Záchrana vlastného predka, ovplyvnenie vlastného mladšieho ja alebo znemožnenie udalosti vedúcej k ceste vytvárajú kauzálny konflikt bezprostredne.
Dôsledok:
Samolikvidácia zostáva binárnym dôsledkom kauzálnej nezlučiteľnosti, nemusí však byť okamžitou reakciou na prvotnú zmenu. Nastáva až vtedy, keď nový kauzálny vývoj zasiahne podmienky pokračovania osobnej časovej línie cestovateľa alebo udalosti jeho časovej cesty.
Pri krátkom skoku preto môže existovať reálne, hoci obmedzené časové okno, počas ktorého cestovateľ po zásahu naďalej existuje. Toto okno nepredstavuje bezpečnú zónu ani výnimku z pravidiel modelu. Znamená iba, že dôsledky zmeny ešte nedosiahli udalosti rozhodujúce pre existenciu cestovateľa a uskutočnenie jeho cesty.
Čím je zásah rozsiahlejší, čím rýchlejšie prerastie do ľudského konania a čím bližšie sú jeho dôsledky k osobnej časovej línii cestovateľa, tým kratší môže byť interval do samolikvidácie. Čím ďalej do minulosti cestovateľ vstúpi, tým viac času majú odchýlky na rozšírenie a tým pravdepodobnejší je ich zásah do podmienok jeho cesty.
Konceptuálna ilustrácia:
Cestovateľ skočí jeden deň do minulosti a zachráni cudzie dieťa v inom meste. Zmena je významná a okamžite ovplyvní dieťa, jeho rodinu, záchranárov aj ďalších ľudí. Správy a reakcie sa môžu začať šíriť rýchlo, no počas jediného dňa sa ich dôsledky nemusia dostať k udalostiam, ktoré viedli k cestovateľovej ceste. Cestovateľ preto môže dočasne pokračovať v existencii.
Ak by však rovnaký zásah vykonal niekoľko mesiacov pred svojou cestou, vzniknuté sociálne a kauzálne dôsledky by mali podstatne viac času na rozšírenie. Zachránené dieťa, jeho rodina a ľudia ovplyvnení touto udalosťou by vstupovali do ďalších vzťahov a rozhodnutí. Po dostatočnom čase by sa odchýlky mohli dotknúť aj podmienok, ktoré viedli k cestovateľovej ceste, a samolikvidácia by nastala.
Ak by cestovateľ zachránil vlastného predka pred udalosťou, ktorá bola priamou súčasťou jeho osobnej histórie, kauzálny dotyk by vznikol okamžite. V takom prípade by neexistovalo žiadne časové okno na rozvinutie zmeny.
Poznámka:
Táto axióma nepopiera okamžitú platnosť zmeny definovanú v axióme 01.03. Rozlišuje medzi okamihom, keď sa zmena stane novou vstupnou podmienkou reality, a neskorším okamihom, keď jej dopredne sa rozvíjajúce dôsledky zasiahnu podmienky existencie cestovateľa alebo jeho časovej cesty.
Axióma zároveň spresňuje formuláciu axiómy 03.01, podľa ktorej cestovateľ zaniká prakticky okamžite po príchode. Pri dlhých skokoch môže byť čas potrebný na vznik kauzálnej nezlučiteľnosti voči celkovému rozsahu skoku zanedbateľný. Pri veľmi krátkych skokoch sa však môže prejaviť ako reálny interval dočasnej existencie cestovateľa.
Pojem časové okno neoznačuje zaručenú bezpečnosť. Aj pri krátkom skoku môže malá zmena okamžite zasiahnuť podmienky časovej cesty, ak je s nimi priamo kauzálne prepojená. Rozhodujúca preto nie je iba veľkosť zmeny alebo dĺžka skoku, ale aj smer a štruktúra jej kauzálneho šírenia.
Model zároveň predpokladá existenciu neurčitej časovej hranice, za ktorou sa samolikvidácia cestovateľa stáva prakticky nevyhnutnou a z jeho pohľadu takmer okamžitou. Presnú polohu tejto hranice nemožno všeobecne určiť, pretože závisí od množstva, rozsahu, smeru a rýchlosti šírenia všetkých kauzálnych odchýlok. Nejde však o hranicu ležiacu vo veľmi vzdialenej minulosti.
Čím väčší je časový odstup medzi vstupom cestovateľa do minulosti a pôvodným okamihom jeho cesty, tým viac času majú nepretržite vznikajúce odchýlky na rozšírenie prostredníctvom fyzikálnych, informačných a sociálnych väzieb. Citlivosť systému na samolikvidáciu preto s dĺžkou skoku prudko rastie. Pri krátkych skokoch môže vzniknúť reálne časové okno dočasnej kauzálnej kompatibility. Pri skokoch v rozsahu mesiacov už možno samolikvidáciu považovať za vysoko pravdepodobnú, pri skokoch v rozsahu rokov za takmer istú a pri skokoch o desaťročia alebo dlhšie za prakticky nevyhnutnú.
Tieto časové rozsahy nepredstavujú presne vypočítané fyzikálne hranice, ale kvalitatívne vyjadrenie princípu. Konkrétna samolikvidácia môže nastať podstatne skôr, ak zásah bezprostredne zasiahne osobnú časovú líniu cestovateľa alebo podmienky jeho cesty. Naopak, model neurčuje jediný univerzálny časový bod platný pre všetky možné zásahy.
07.02 Axióma ilúzie lokálnej nedotknutosti a nevyhnutnej globálnej transformácie
Čo hovorí:
Skutočnosť, že sa dôsledky zásahu počas krátkeho časového intervalu výrazne neprejavia v okolí cestovateľa alebo nezasiahnu jeho osobnú časovú líniu, neznamená, že budúcnosť zostala zachovaná.
Lokálna podobnosť novej reality s pôvodným stavom je iba dočasná. Každý zásah vytvára nové kauzálne podmienky, ktorých dôsledky sa v ďalšom vývoji rozširujú a vedú k čoraz väčšej odlišnosti novej budúcnosti od budúcnosti pôvodnej.
Prečo:
Každá zmena zavádza do reality nový prvok, udalosť alebo stav, ktorý v pôvodnom vývoji neexistoval. Tento prvok následne vstupuje do ďalších fyzikálnych, informačných a sociálnych vzťahov a stáva sa zdrojom nových rozhodnutí, reakcií a udalostí.
Ak napríklad prežije človek, ktorý mal pôvodne zomrieť, jeho ďalšia existencia vytvára nový životný príbeh. Ovplyvňuje ľudí, ktorých stretne, mení ich rozhodnutia, vstupuje do pracovných, rodinných a spoločenských vzťahov a môže vytvoriť potomkov, ktorí by v pôvodnej budúcnosti nikdy nevznikli.
Tieto nové interakcie sa ďalej šíria sieťou ľudských vzťahov. Aj keď sú ich prvé prejavy lokálne a z pohľadu cestovateľa takmer neviditeľné, ich počet a rozsah s časom rastú. Nová budúcnosť sa preto postupne čoraz výraznejšie odlišuje od pôvodného vývoja.
Ako:
Pri krátkom skoku do minulosti môže cestovateľ po vykonaní zásahu pozorovať svet, ktorý sa navonok takmer nezmenil. Ľudia v jeho bezprostrednom okolí môžu konať rovnako, významné spoločenské udalosti môžu pokračovať bez viditeľnej odchýlky a podmienky jeho časovej cesty nemusia byť okamžite narušené.
To však znamená iba to, že dôsledky zmeny ešte nemali dostatok času na rozsiahle rozvinutie. Samotný zásah už vytvoril nový kauzálny vývoj.
Nový prvok reality začne vytvárať ďalšie interakcie. Tie ovplyvnia ďalších ľudí, ich rozhodnutia ovplyvnia ďalšie osoby a odchýlky sa postupne rozšíria spoločnosťou. V priebehu rokov a desaťročí vznikajú nové vzťahy, kariéry, rodiny, konflikty, spolupráce a populačné zmeny.
Pôvodne lokálna zmena sa tak postupne transformuje na rozsiahlu premenu ďalšej budúcnosti.
Dôsledok:
Krátkodobá nedotknutosť cestovateľa ani lokálna podobnosť reality neznamenajú zachovanie pôvodnej budúcnosti.
Krátky časový skok môže cestovateľovi poskytnúť interval bez okamžitej samolikvidácie, nemôže však zabrániť tomu, aby sa vykonaná zmena ďalej kauzálne rozvíjala. Každý zásah vytvára novú budúcnosť, aj keď sa jej odlišnosť spočiatku prejavuje iba v malej oblasti a nie je pre pozorovateľa bezprostredne viditeľná.
Čím dlhší čas uplynie od zásahu, tým väčší počet udalostí vzniká z nových vstupných podmienok a tým výraznejšie sa nový vývoj odlišuje od pôvodného stavu. Lokálna podobnosť preto nemôže byť chápaná ako globálna kontinuita.
Konceptuálna ilustrácia:
Cestovateľ skočí jeden deň do minulosti a zachráni cudzie dieťa, ktoré malo zomrieť. Počas nasledujúceho dňa môže svet okolo neho vyzerať takmer rovnako. Jeho rodina, práca, spoločenské udalosti aj podmienky časovej cesty môžu zostať bez viditeľnej zmeny.
Zachránené dieťa však pokračuje v živote. Stretáva ľudí, ktorých by inak nestretlo, ovplyvňuje ich rozhodnutia, vytvára vzťahy, pracuje, cestuje a môže mať vlastných potomkov. Ľudia ovplyvnení jeho životom následne menia životy ďalších ľudí.
Po desaťročiach už nejde iba o jeden zachránený život. Existuje nová sieť vzťahov, nová populačná štruktúra a nový sled spoločenských udalostí. Svet mohol deň po zásahu vyzerať takmer rovnako, jeho budúcnosť však už bola zásadne odlišná.
Poznámka:
Táto axióma dopĺňa axiómu 07.01. Axióma 07.01 vysvetľuje, prečo sa dôsledky zásahu pri krátkom skoku nemusia okamžite dotknúť osobnej časovej línie cestovateľa a vyvolať jeho samolikvidáciu. Táto axióma spresňuje, že oneskorenie osobného dôsledku nijako neobmedzuje dlhodobý rozsah transformácie budúcnosti.
Axióma zároveň nadväzuje na axiómu 06.02, ktorá opisuje kauzálnu prepojenosť spoločnosti a nevyhnutnosť kolektívnej zmeny. Nezavádza nový mechanizmus šírenia odchýlok, ale vysvetľuje jeho význam pri krátkych časových skokoch, počas ktorých môže byť globálny rozsah zmeny pre cestovateľa dočasne neviditeľný.
Ilúziou nie je samotná lokálna nedotknutosť. Tá môže počas krátkeho intervalu reálne existovať. Ilúziou je záver, že lokálna podobnosť znamená zachovanie pôvodnej budúcnosti alebo bezvýznamnosť zásahu.
Transformácia reality neznamená, že výsledná budúcnosť musí byť lepšia alebo horšia. Nevyhnutná je odlišnosť ďalšieho vývoja, nie jeho konkrétna morálna alebo spoločenská hodnota.
Dôkazy modelu:
Dôkazy a nepriame opory modelu
Priamy dôkaz časového zásahu je v rámci Samolikvidačného modelu času z princípu nemožný. Ak zásah zmení podmienky, ktoré viedli k uskutočneniu časovej cesty, nová kauzálna línia už túto cestu neobsahuje. Spolu s ňou zaniká aj pôvodný cestovateľ, predmety viazané na jeho príchod a všetky priame stopy, ktoré by jednoznačne dokazovali pôvod zásahu z budúcnosti.
Pozorovatelia existujúci v novej línii nemajú prístup k pôvodnej budúcnosti ani možnosť porovnať ju s novým stavom reality. Môžu pozorovať iba udalosti, ktoré sú súčasťou aktuálnej časovej línie, no nemôžu spoľahlivo rozlíšiť, či vznikli prirodzeným vývojom alebo ako dôsledok časového zásahu. Ak bola samotná cesta z novej histórie odstránená, neexistuje ani pozorovateľ, ktorý by si mohol uchovať priamu vedomosť o jej pôvodnom uskutočnení.
Absencia priameho dôkazu preto nie je slabinou modelu, ale prirodzeným dôsledkom jeho mechanizmu. Model možno posudzovať iba prostredníctvom nepriamych opôr: podľa toho, či vysvetľuje absenciu pozorovateľných cestovateľov a artefaktov a či je jeho fungovanie zhodné so známymi pravidlami kauzality.
1. Nepriamy dôkaz chronologickej izolácie
V pozorovateľnej realite neexistujú jednoznačné dôkazy fyzických cestovateľov v čase, predmetov prinesených z budúcnosti ani preukázateľných zásahov do minulosti. V Samolikvidačnom modeli času táto absencia nepredstavuje dôkaz nemožnosti časovej cesty, ale očakávaný dôsledok jej mechanizmu. Každý fyzický cestovateľ svojou prítomnosťou mení kauzálny vývoj, čím ruší podmienky vlastnej cesty a znemožňuje svoje stabilné začlenenie do dejín. Neexistencia pozorovateľných cestovateľov a artefaktov je preto nepriamym pozorovacím faktom podporujúcim model.
2. Nepriamy dôkaz kauzálnej kontinuity
Samolikvidačný model času je odvodený z bežne pozorovaného fungovania kauzality v prítomnom okamihu. Ak sa do existujúcej postupnosti udalostí vloží nový alebo zmenený fakt, stáva sa aktuálnou vstupnou podmienkou ďalšieho vývoja. Kauzalita ho neporovnáva s pôvodným stavom, neobnovuje zrušené príčiny a neopravuje už vykonanú zmenu; jednoducho pokračuje dopredu podľa nových podmienok.
Model predpokladá, že rovnaký princíp platí aj pri zásahu do minulosti. Zmenený fakt sa stane súčasťou aktuálnej reality a všetky ďalšie udalosti z neho prirodzene vychádzajú. Samolikvidácia cestovateľa preto nie je dodatočným pravidlom vytvoreným na odstránenie paradoxu, ale bežným dôsledkom kauzality v situácii, keď nový vývoj už nevytvorí podmienky jeho existencie alebo časovej cesty.
Zhoda modelu so známym fungovaním kauzality predstavuje jeho druhú nepriamu oporu: model nevyžaduje nový typ príčinnosti, ale iba dôsledné použitie existujúcej príčinnosti na zmenenú časovú postupnosť.
Myšlienkový experiment: Záchrana vzácnej vázy
Vedec má k dispozícii stroj času a vlastní starú vzácnu vázu. Váza stojí na okraji stola. Keď vedec prechádza okolo, nechtiac do nej zavadí. Váza spadne na zem a rozbije sa.
Vedca strata vzácnej vázy nahnevá. Použije stroj času a vráti sa o jeden deň do minulosti, do času, keď váza ešte nebola rozbitá. Pristúpi k stolu a presunie ju z jeho okraja doprostred.
Tým vykoná časový zásah. Toto je moment zmeny. Presunutie vázy sa stáva novou vstupnou podmienkou nasledujúceho kauzálneho vývoja.
Váza teraz stojí na bezpečnom mieste. Keď bude vedec nasledujúci deň prechádzať okolo stola, nezavadí do nej a nerozbije ju. Nevznikne teda udalosť, ktorá ho pôvodne nahnevala a priviedla k rozhodnutiu cestovať do minulosti.
Pôvodný cestovateľ preto zaniká. Nová kauzálna línia už neobsahuje rozbitie vázy, jeho následný hnev ani udalosť jeho časovej cesty. Obsahuje však výsledok zásahu: váza bola presunutá doprostred stola a zostala nepoškodená.
V zmenenej budúcnosti vedec normálne existuje, ale nejde o pokračovanie pôvodného cestovateľa. Je to vedec patriaci do novej histórie, v ktorej vázu nerozbil a nemal dôvod cestovať do minulosti.
Paradox nevzniká. Presunutie vázy zostáva súčasťou reality, zatiaľ čo pôvodný cestovateľ a cesta, ktorá ho do minulosti priviedla, už nie sú súčasťou ďalšieho kauzálneho vývoja.
Poznámka:
Ide o zjednodušený modelový príklad určený na ilustráciu základného mechanizmu samolikvidácie. Nezohľadňuje nepretržité mikrozásahy spôsobené fyzickou prítomnosťou cestovateľa ani širšiu kauzálnu divergenciu opísanú v axiómach 03.01 a 03.02. Zánik v tomto príklade nastáva bezprostredne preto, že vedec priamo odstráni udalosť, ktorá bola dôvodom a podmienkou jeho časovej cesty.
Záver:
Tento model vedie k záveru, že vesmír funguje ako samoregulačný kauzálny systém, ktorý nepripúšťa vznik logických rozporov. Každý zásah do minulosti sa okamžite stáva súčasťou nového kauzálneho vývoja, pričom konzistenčný mechanizmus systému odstraňuje zdroje nekonzistencie namiesto toho, aby umožnil vznik paradoxu.
V rámci modelu preto cestovanie v čase nepredstavuje použiteľný nástroj na vedomé ovládanie alebo opravu minulosti. Každý pokus o zásah vedie k zániku pôvodnej časovej línie cestovateľa a zároveň spúšťa rozsiahle zmeny, ktorých dôsledky nemožno predvídať ani kontrolovať.
Z osobného hľadiska je cestovanie do minulosti nulitné, pretože cestovateľ nemôže profitovať z výsledku vlastného zásahu. Z kolektívneho hľadiska predstavuje zásah do minulosti závažné existenčné a etické riziko, keďže nevyhnutne mení životné dráhy nespočetného množstva ľudí a vytvára novú realitu na úkor pôvodnej.
Ak sú axiomy tohto modelu správne, potom je jediným bezpečným a eticky obhájiteľným prístupom k minulosti jej pozorovanie bez interakcie. Pokus o aktívny zásah nemožno chápať ako opravu reality, ale ako vytvorenie novej kauzálnej línie za cenu zániku pôvodcu a rozsiahlych dôsledkov pre všetkých ostatných.
Originálne umiestnenie modelu - Zenodo:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21412484
Verzia 3.0
Revidované vydanie
Júl 2026