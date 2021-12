Riešenie: akceptujte vôľu pacienta !

V súvislosti s pandémiou a koronou počúvame množstvo návrhov. Od dobrých, jednoduchých a presaditeľných až po hlúpe, komplikované a nerealizovateľné. Jedným z návrhov z druhej kategórie je i návrh nepreplatiť liečbu či aspoň zaviesť spoluúčasť pre nezaočkovaných pacientov v prípade, ak sa i napriek "neexistencii tohto ochorenia" predsa len ocitnú v nemocnici v ťažkom či nebodaj kritickom stave. Oponenti mihnutím oka (a oprávnene) zmietnu tento návrh príkladom alkoholikov, narkomanov či obéznych. Rovnako nepochopiteľne a absurdne však pre mňa znejú aj informácie o agresívnych "korona" pacientoch, ktorí odmietajú od začiatku liečby napojenie na ventilátor, sú opakovane poučení o nutnosti tejto liečby, no majú nemenný a pevný názor. Napriek tomu ich však lekári hrdinsky "uspia", intubujú a predsa na ventilátor napoja. Pokiaľ viem, i na Slovensku platí autonómia pacienta. Lekári sú povinní im liečbu vysvetliť, a to vrátane dôsledkov, ktoré im odmietanie liečby prinesie. Sú povinní získať pacientov informovaný súhlas. Ak však pacient napriek tomu nesúhlasí, lekár musí akceptovať jeho rozhodnutie. Každý pacient má právo liečbu aj odmietnuť a my - lekári sme povinní to akceptovať. Západná Európa sa týmito pravidlami aj naozaj riadi. Napojenie pacienta na ventilátor bez jeho súhlasu môže mať pre lekára dokonca trestnoprávnu zodpovednosť. S každou liečbou musí pacient súhlasiť. Nerobme z pacientov nesvojprávnych. Ich rozhodnutie nemusíme chápať, musíme ho však akceptovať. Možno aj takto budeme mať o zopár miest na ventiláciu viac pre ľudí, ktorí sa liečiť naozaj chcú. A netreba nič vymýšľať ...